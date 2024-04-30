因著工作的調動，我最近從台中搬到了新北市，面對新環境的挑戰，家具的選擇自然也是其中一項重要的課題。幸運的是，在一次偶然的機會下，我拜訪了住在新北市的表姊家，發現她家的家具布置得既舒適又具品味。在詢問之後得知，這些高品質的家具都是來自凱迪家具。於是，我決定在上周末親自前往探查。

凱迪家具位於交通便利的市中心，一到店面就能感受到店家的專業與用心。進門的瞬間，服務人員的熱情接待給我留下了深刻的印象。他們不僅問候周到，還細心詢問我的需求和偏好，當我提及我對家具品質的高要求時，服務人員立即引導我參觀了他們的多樣展品。







首先映入眼簾的是義大利西班牙陶板餐桌、陶板岩板餐、桌岩板茶几和電視櫃，尤其是岩板茶几電視櫃。這些家具的設計極富現代感，不僅色彩和材質選擇上展現了極致的品味，其獨特的質感和細膩的做工也讓我印象深刻。在服務人員的詳細解說下，我了解到這些岩板家具除了美觀，更具有很高的耐用度和抗污染的特性，非常適合現代家庭的使用需求。

接下來，我又被帶到了沙發和床墊區。店內的沙發款式多樣，從經典到現代的設計應有盡有，連養貓的來這也可以買到防貓抓布沙發款式多到可以盡情挑選，而且每一件沙發都保證了坐感的舒適度和耐用性。床墊部分，凱迪家具提供了多種材質選擇，包括記憶棉和獨立筒等，各具特色，服務人員還耐心地解釋了不同材質的床墊對睡眠的影響，使我能根據自身的睡眠習慣選擇最合適的產品。

我尤其對他們的客製化家具服務感到興趣。在餐椅和餐桌的選擇上，凱迪家具提供了多種材質和設計，可以根據顧客的具體需求進行訂製。例如，陶板和岩板餐桌不僅美觀大方，且易於清潔，非常適合喜愛簡潔設計的我。

購物的過程中，我還了解到凱迪家具在材料選擇和環保標準上都非常堅持，這讓我對他們的品牌理念感到認同。每一件家具都展現出他們對健康和環境責任的重視，這在今天這個注重可持續生活的時代顯得尤為重要。

最後，我選購了一套餐廳家具和客廳的岩板茶几。在結帳過程中，服務人員的專業態度和對細節的關注讓整個購物體驗達到了高潮。他們不僅提供了適合的物流安排，還確保所有家具在送達時的完整無損，讓我對凱迪家具的信任度大增。

總的來說，凱迪家具的服務不僅讓我對新家的佈置充滿了期待，更讓我感受到了家具選購中的藝術與人性化服務。無論是從質量、設計還是服務，整體凱迪家具都讓我感受到了家的溫馨與舒適，確信這將是我新生活的美好開始。

凱迪家具

凱迪家具-新北店

導航新北店:https://maps.app.goo.gl/CBp5FJsFMoXWeFn3A

官網: https://www.kaidi-modern.com.tw/

電話: 0222941088

地址: 新北市五股區成泰路三段22號

凱迪家具-台中店

導航台中店:https://maps.app.goo.gl/e5oRmXnpvPYFoY7D7

電話 04 2421 1077

地址: 台中市北屯區環中路一段1388號