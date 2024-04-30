超人氣8結蛋捲品牌「六月初一」推出乳酪絲禮盒啦！酥脆的8結蛋捲+香濃的乳酪絲雙重享受，端午節將近~還在苦惱要送什麼嗎？端午禮盒首選六月初一！讓你送禮自用兩相宜！

從網路團購起家的六月初一，除了是市面上唯一一家為8結蛋捲為主的品牌，更是曾榮獲台中十大伴手禮殊榮，到目前已有台北、台中共5間實體門市！網路口碑更是人氣王！連我也是他們家的愛好者~~~

金典8結乳酪絲禮盒$655

禮盒使用大方的亮眼紅，表面使用燙金設計更顯典雅！

打開是一盒乳酪絲提盒及一盒32入的8結蛋捲，裡頭的乳酪絲口味及蛋捲口味都可以自由選擇，乳酪絲有原味、羅勒、黑松露口味，蛋捲則有原味、芝麻、咖啡、海苔、巧克力可選擇，這次我選原味乳酪絲+巧克力8結蛋捲~

▼乳酪絲提盒

內有兩包乳酪絲分享包，使用夾鍊袋包裝好方便~吃不完也不怕受潮~

分享包的設計讓你可以帶著走，隨開隨吃超方便！如果沒有吃完建議冷藏保存~

百分之百的純牛奶製作，在新鮮牛奶經過發酵凝固後，再手工剝絲處理，最後再經過細心烘烤，才能製成這麼美味的乳酪絲！

外層金黃酥脆，內層濃郁香醇，吃起來有點嚼勁，有著最純粹的乳酪香氣，越嚼越香，當作看劇零食超適合！

▼8結蛋捲-巧克力

先說說這個封膜，可阻隔空氣避免蛋捲開封前受潮，又可以減少在運送過程中蛋捲受傷的機率！

我原本就是六月初一8結蛋捲的愛好者！嚴選洗選蛋、紐西蘭奶粉、古法砂糖及特級麵粉等原料，堅持無添加防腐劑，所以建議開封後要盡快吃完！

8結蛋捲口感偏酥鬆，而且獨特的8字型設計，不只好拿取，也可以清楚看到8結蛋捲的多層次！

巧克力這個口味之前在IG有開箱過！不過於甜膩，又能滿滿感受巧克力的香濃滋味！越嚼越香~

整體來說，沒想到六月初一除了8結蛋捲很有名，乳酪絲也做得如此美味！搭配成禮盒，送禮超適合！今年端午禮盒就選六月初一吧！

【 六月初一 】

▸ 店家IG｜ https://www.instagram.com/june1stbaking/

▸ 店家FB｜ https://www.facebook.com/june1616

▸ 店家官網｜ https://www.june1.com.tw/

▸ 購買連結｜ https://june1.cc/EPITk

門市資訊：

▸ 台中美村店｜台中市南區美村路二段19號

▸ 電話｜04-23756001



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▸ 信義永康店｜台北市大安區信義路二段206號1樓

▸ 電話｜02-23222700



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▸ 大稻埕迪化｜台北市大同區迪化街一段一號

▸ 電話｜02-25508500



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▸ 台北101 B1專櫃｜台北市信義區信義路五段7號



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▸ 台北車站 1F大廳(北二門)｜台北市中正區忠孝西路1段49號



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