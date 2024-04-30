貳參日式串燒｜明太子控會愛的平價串燒店，每串最低15元起就能吃!

不用花大錢就能吃爆串燒，隱身在永和的這家【貳參日式串燒】，主打結合創意的日式無煙燒烤，林上滿滿明太子醬和起司，帶來截然不同的新奇風味，最厲害的是最低只要15元銅板價就能吃，就算點滿整桌也不會心疼啦!

❤️專屬優惠活動 ❤️

當月壽星出示身分證件來店用餐，即可兌換炙燒明太子干貝乙份(市價160元)。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【貳參日式串燒】位於新北市永和區竹林路，看到轉角處有著霓虹燈的建築物就是了，從捷運頂溪站2號出口步行8分鐘即可抵達，開車可停放於附近的收費停車場!

▼【貳參日式串燒】用餐環境充滿日式氛圍，戶外和室內均有用餐區，主要是兩人和四人座位，還有大大的電視可以觀看，無論是獨自前來或聚餐都很適合。

▼【貳參日式串燒】採取半自助式點餐模式，串燒整齊乾淨擺放在冷藏櫃中，想吃什麼通通裝起來就對了，菜單上沒有的品項可以直接跟老闆點!

▼【貳參日式串燒】以日式無煙燒烤料理，能夠確保熟度剛剛好，再塗上特製醬汁和烤肉粉，增添了花生和柴魚香氣，每一口吃起來都更夠味!

▼【貳參日式串燒】採取自助式用餐服務，提供辣椒粉、胡椒鹽、隱藏版魔鬼辣椒粉，可以自行取用調味。

菜單

採取qrcode點餐模式，線上看菜單 : https://shop.ichefpos.com/store/q9ovWrfY/ordering

現金外帶95折 指定品項粉標三串 💰115元 灰標💰三串 130元

餐點介紹

牛小排 💰60元 照燒五花💰45元 鑫鑫腸💰15元 百頁💰20元 花椰菜💰35元

▼吃得出師傅燒烤功力的串燒，每串最低只要15元起超佛心，熟度恰好不會烤得太焦，很喜歡它們家鹹鹹甜甜的醬汁，搭配充滿顆粒感的烤肉粉口感好讚，私心推薦軟嫩多汁牛小排，在嘴裡散發濃郁的牛肉香氣，花椰菜也保留了原始的水份，吃起來不會乾乾扁扁的!

無骨大雞腿(咖哩)💰99元

▼招牌人氣無骨大雞腿(咖哩)，超大尺寸讓肉肉控好過癮，肉質細緻柔軟，隨著咀嚼會散發淡淡咖哩香，喜歡吃肉的朋友不能錯過!

烤麻糬💰 45元

▼每次吃串燒必點的烤麻糬，裹上滿滿鹹甜燒烤粉好涮嘴，趁熱咬下還會有邪惡牽絲效果，外酥內軟，讓人忍不住一口接一口!



炙燒干貝 💰160元

▼當月壽星出示身分證件來店用餐，即可兌換炙燒明太子干貝乙份，軟嫩JUICY的生食級干貝，擠上滿滿明太子醬鮮味升級，在嘴裡帶來奢華的味蕾享受~

明太子馬鈴薯💰80元

▼同樣讓人口水直流的明太子馬鈴薯，濃郁明太子醬用料不手軟，為烤到鬆軟綿密的馬鈴薯，帶來多層次的豐富變化!

鯖魚焗烤櫛瓜💰139元

▼融合創意的鯖魚焗烤櫛瓜，嚴選頂級鯖魚搭配新鮮櫛瓜，淋上獨家調味以及香濃起司，還沒吃就聞到迷人香氣，挖下一口放入嘴裡享受，爽脆中伴隨著魚肉的鮮香，還有邪惡的起司香氣好過癮!

老闆特調 💰99元

▼飲品提供無酒精和酒精品項，包含燒酒、啤酒和生啤酒等，還有超酷的當日老闆特調，每天都會隨機變化，每一次來都能喝到不同風味。

用餐心得

喜歡吃燒烤的朋友要收藏這家，從環境到口味都很不錯的【貳參日式串燒】，最低只要銅板價15元起就能吃，這個價格在新北地區真的有夠佛心，下班後想要和同事小酌聚會，這家是吃飽又不傷荷包的好選擇!

店家資訊

貳參日式串燒

粉絲團 : 貳參日式串燒 FB

電話 : 0963 819 822

地址：新北市永和區竹林路77號

營業時間：18:00~23:00

線上點餐 : https://shop.ichefpos.com/store/q9ovWrfY/ordering

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food