高雄最厲害的泰國飲料專賣店，一定要都要喝過 萬萬泰式奶茶

老闆本身從事旅遊業多年，最愛喝泰國奶茶

於是在疫情無法飛國外的期間開了這間 南洋飲料 萬萬泰式奶茶

鄰近國民市場，加上南洋泰式風味的飲料攤

讓很多上班族、在地人，甚至泰國人都專程來喝

被最多泰國人認定最正宗風味的萬萬泰式奶茶

高雄正宗泰奶很少可以喝到，正宗口味要濃、要多冰、要甜

當然也是可以調整甜度，符合現代人需求

PS：目前實體都是使用紙杯

萬萬泰式奶茶 國民市場 泰奶專賣店

位置：高雄市苓雅區苓雅一路293號

訂購專線：0986-984-239

營業時間：週一/週六10：30-19：30 週日公休

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很多熟客都會持續追隨的泰國飲料

老闆如果沒有帶團都會親自上陣服務，現場都會充滿歡樂聲

原本萬萬泰式奶茶開在台北，思念高雄返鄉照顧家人、轉戰高雄

原物料都是泰國，甚至泰國奶茶不僅使用正宗泰國手標，奶水都是引進泰國

不是使用泰國三花奶水，是引進正宗泰國奶水、煉奶，製作出來的泰奶更好喝

整個形象跟裝潢都是高雄知名設計師打造（老闆說是魚市場設計師打造特製）

詢問之下才知道萬萬是泰語：胖胖的意思

不僅泰厚奶茶好喝，超過數十種泰式、獨門風味，僅有萬萬 泰式茶行 Thai tea可以喝到

堅持自家熬煮、不使用濃縮粉，連泰國人都會特地來喝

現場購買常常都會聽到老闆跟泰國人交談，非常的歡樂

很多泰國人都會來交流，加上老闆對泰國很熟

讓很多泰國人不僅來嘗鮮，還尋找到滿滿的家鄉味

很喜歡老闆跟客人的互動，不會讓你每次來都喝相同飲品

每一款獨門招牌泰式飲品，都是老闆強力推薦

每次去泰國旅遊每天都要喝上1～2杯的泰國奶茶

想念的時候都會來萬萬 泰式奶茶 Thai tea，最接地氣的滋味

很有意思的是泰國人喜歡的不是泰奶

泰國人最喜歡的是泰國人最喜歡的是泰厚紅糖奶奶、泰厚奶綠、火山美祿

很可愛的是萬萬泰也被很多人堪稱最愛跟客人聊天的飲料店老闆

每次來都覺得無壓力，可以很放鬆的點飲料

老闆也是很好客，可以馬上清楚知道熟客想要的喝的

也常常都會推薦隱藏版、特製飲品，讓大家嚐鮮

泰式茶水都是每日新鮮熬煮，賣多少煮多少

加上每一杯都是現場製作奶泡奶水，讓泰式奶茶喝起來更加綿密順口

好喝不苦澀保有茶香風味的好喝泰奶，必追

甜度都可以做調整，不僅加奶水

糖水都自家用二砂糖熬煮，香而不膩口反而提出茶香韻味

如果你也愛香茅，極力推薦 萬萬 泰式茶行的泰式香茅班蘭茶

使用新鮮香茅、班蘭葉、秘密武器所熬煮，夏天喝上一杯無敵消暑

不是使用濃縮粉末，喝起來就是不一樣，超好喝的泰式香茅班蘭茶

泰式飲品都是每一杯現調，不是那種很大桶直接裝杯的

連泰國人都愛的泰奶、泰式飲品

每一杯泰厚奶茶系列都會加上現打的奶水奶泡

椪糖起司奶蓋紅茶，最近成為熱銷

改良於韓國椪糖，連椪糖都自家研發製作

研發很久才可以賣這款 椪糖起司奶蓋紅茶

獨門特製的手工椪糖，與甜點奶蓋融合的飲品

於老闆的推薦之下，我們也愛上了

泰厚奶茶

連泰國人都說很家鄉味的泰國奶茶，堅持使用 泰國煉乳奶水

跟三花奶水泡出來真的不一樣，這真的跟我在泰國喝到的一樣

茶香味道很渾厚，整個帶出清香獨門香氣

奶水都會現場打成綿密奶泡，喝的時候攪拌會融合口感

泰奶就是要夠甜有夠冰才好喝！！！連杯蓋我都會打開來吃碎冰

顏色很飽滿的泰國奶綠

跟泰奶味道很不同，也是很多朋友喜歡這味

泰厚奶綠

多了綠茶的清香滋味，帶有淡淡的茉莉花茶，引出乳香滋味

奶水香氣真的很足夠，可以提出茶香

夠冰夠甜才倒地，不喜歡太甜可以調配甜度，很親民

高雄首創的現打奶泡滋潤的泰式奶茶

喝過就回不去的火山美祿，使用正宗的泰國美祿

真的跟台灣美祿完全不同風味～味道會更加渾厚帶麥芽香

火山美祿

回家可以直接對口喝，上面會灑上滿滿的泰國美祿

不僅可以聞到香氣，味蕾整個麥芽香氣的美祿不斷的湧上來

重點好喝不甜膩很香醇，很多饕客喝過就完全指名要喝

最接地氣的泰國飲品，高雄泰泰萬

引進泰國正宗紅糖所製作的 泰厚紅糖粉奶

泰厚紅糖粉奶

泰國紅糖是使用蛇皮果製作的，會帶有獨特酸甜滋味

加了煉乳、手熬糖水、手打奶泡滋潤

帶有果香酸度與層次乳香，很多泰國人來都要點這杯 泰厚紅糖粉奶

還有古早味紅茶飲品，搭配老闆獨門研發的椪糖起司奶蓋紅茶

椪糖起司奶蓋紅茶

自家特製帶有硬度脆度甜味的古早味椪糖，可以吃又能搭配飲料喝

上面奶蓋是做甜點的手工鹹香起司奶蓋

一杯滿滿多層次的椪糖起司奶蓋紅茶

可以先吃手工椪糖，感受焦香甜味，帶有硬度口感更豐富

而且融化速度才不會過快，讓奶蓋每一口風味都很豐富又有層次

引進泰國梅子汁，搭配 泰國KIMAC金麥蘇打水

泰式梅子檸檬氣泡飲

喝過馬上被圈粉，酸甜梅子甘甜又引出超強烈的氣泡嗆度

使用高成本的KIMAC金麥蘇打水，獨特的蘇打香氣

重點氣泡很強烈，愛喝蘇打氣泡水的饕客都很推薦

帶出檸檬清香的梅子香氣，酸甜酸甜暢快好喝，飲料裡面還有脆梅唷！

很泰味，每次去泰國旅遊最期待的就是泰奶、泰式飲品

勾起我去泰國旅遊的點點滴滴

鳳梨椰奶

連鳳梨果醬都自家熬煮，泰國椰奶配上古早味鳳梨

帶有乳香的南洋風味，引出鳳梨果香甜味

連杯子都很泰味，都是請專人設計，滿滿的泰國在地元素

高雄好喝泰奶 萬萬อ้วนอ้วน泰式奶茶Thai tea

目前只有在高雄才能喝到，很接地氣

想念泰國就來喝

南洋風味、繽紛色彩的泰國手搖飲品

連一杯袋都很泰國

第一次來可以參考排行榜，基本上都好喝無雷

都是老闆研發過喜歡才會上架

最多泰國飲品的萬萬泰式奶茶

喝膩了泰奶，還有火山美祿、招牌人氣椪糖起司奶蓋紅茶

萬萬泰式奶茶 國民市場 泰奶專賣店

位置：高雄市苓雅區苓雅一路293號

訂購專線：0986-984-239

營業時間：週一/週六10：30-19：30 週日公休

線上菜單:VIEW

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