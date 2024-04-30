我家附近竟然也有排隊美食！！！

這家 菱果菱果泡芙 默默的在三信家商旁開了有四個月了吧！騎車經過都會看到長長的排隊人潮，好不容易等到近期開始下大雨了，才有辦法在不用排隊的情況下買到，也太熱門了吧！！😱

泡芙每天口味都不太一樣，唯經典『 珍珠糖原味 』固定不變，份量約有一個男生手掌大，內餡嘛…我看小姐姐都直接擠到爆沒在省的😅，拿起來沉甸甸，帶回家拍照要移到盤子上時，都很怕泡芙殼裂掉！！

然後吃起來味濃爽口不甜膩，所以大家搶在開店前就去排隊不是沒原因啊！！







菱果菱果泡芙 位在三信家商旁的武慶三路上，沒有任何招牌所以容易錯過，若是從小北百貨方向過來的話，會看到左手邊有個 福裕公有停車場 、還有高高的寺院建築，附近也有一些機車停車格，所以不論是開車、騎車，有乖乖停好就不擔心被檢舉開單。

搭輕軌來的話，在『 五權國小站下車 』，往中油加油站方向走到武慶三路左轉，再一直走走走就到啦！

覺得太遠不想走，那下輕軌時順路借輛YouBike騎過來就行囉～





除了有滿滿內餡的大泡芙，也有這種小巧可愛的無餡小泡芙，或是 不小心被捏碎 的大泡芙殼可選購，買回家屯起來當邊追劇邊嗑的涮嘴小零食也不錯。





一顆顆等著填入內餡的泡芙，外觀還可看到擠花嘴線條，可可愛愛的。





大泡芙建議拿到手直接吃掉最好吃了！ ❤

好天氣時騎車經過都會看到不少人跑到停車場旁樹蔭下，拍完照便直接吃了起來，吃不夠還能再接著繼續排這樣。😎

但若是 半小時未食用一定要冰 ，冷藏、冷凍皆可，我個人是比較喜歡放冷凍，吃起來會像在吃泡芙冰淇淋，冰冰涼涼超消暑！

外帶回家，車程不是在這鄰里附近的話，建議自備保冷袋、有保冷劑更好！能讓泡芙……不那麼快就塌軟掉。



是說她們在武廟騎樓時就已經很受歡迎了，現在有個遮風避雨的店面、還更好停車，也更方便排隊了呢！😁位在三信家商旁的武慶三路上，沒有任何招牌所以容易錯過，若是從小北百貨方向過來的話，會看到左手邊有個、還有高高的寺院建築，附近也有一些機車停車格，所以不論是開車、騎車，有乖乖停好就不擔心被檢舉開單。搭輕軌來的話，在『』，往中油加油站方向走到武慶三路左轉，再一直走走走就到啦！覺得太遠不想走，那下輕軌時順路借輛YouBike騎過來就行囉～除了有滿滿內餡的大泡芙，也有這種小巧可愛的無餡小泡芙，或是的大泡芙殼可選購，買回家屯起來當邊追劇邊嗑的涮嘴小零食也不錯。一顆顆等著填入內餡的泡芙，外觀還可看到擠花嘴線條，可可愛愛的。大泡芙建議拿到手直接吃掉最好吃了！好天氣時騎車經過都會看到不少人跑到停車場旁樹蔭下，拍完照便直接吃了起來，吃不夠還能再接著繼續排這樣。😎但若是，冷藏、冷凍皆可，我個人是比較喜歡放冷凍，吃起來會像在吃泡芙冰淇淋，冰冰涼涼超消暑！外帶回家，車程不是在這鄰里附近的話，建議自備保冷袋、有保冷劑更好！能讓泡芙……不那麼快就塌軟掉。 ▼珍珠糖原味（＄５０）



看到前面的照片，應該就能發覺 菱果菱果 的泡芙比別人家要黑一些對吧？本身就已酥酥香香的泡芙，表面還有一層像焦糖般的脆殼、與一顆顆咬起來硬脆的晶瑩珍珠糖。







絲滑濃稠的牛奶卡士達內餡，奶香如同冬日暖陽般輕盈柔和，不會過分在嘴中纏綿，喝口茶，味道便風吹雲散，沒有負擔、清爽不甜膩，大口連殼帶餡一同咬下，內餡滿溢在嘴裡的幸福感，超療癒！所以我非常推薦可以先試試這款經典不敗的招牌口味喲！



牙齒咬下糖殼碎裂，連接著下方泡芙皮，酥鬆脆香；而時不時咬到的珍珠糖，它不會很甜、咯吱咯吱在嘴裡蹦躂得歡快，還沒吃到餡兒呢，就已經這麼精彩有趣啦！絲滑濃稠的牛奶卡士達內餡，奶香如同冬日暖陽般輕盈柔和，不會過分在嘴中纏綿，喝口茶，味道便風吹雲散，沒有負擔、清爽不甜膩，大口連殼帶餡一同咬下，內餡滿溢在嘴裡的幸福感，超療癒！所以我非常推薦可以先試試這款經典不敗的招牌口味喲！

▼濃可可（＄５０）



今天好幸運得到一顆愛心小泡芙！😍

絕對不是為了遮掩小姐姐擠到滿出來的濃可可內餡！😂





連小泡芙都遮不住的爆漿內餡。





它的可可餡濃歸濃，卻不是像整個人泡進巧克力池的那種濃厚，在咀嚼時，巧克力香氣外放出來，十分輕盈活潑，略帶微苦韻，卻未讓其變成穩健成熟的大人口味，而是保有童趣的頑皮滋味。