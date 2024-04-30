我家附近竟然也有排隊美食！！！
▼茉莉綠奶茶（＄５０）
一口咬下，茉莉綠茶香氣便佔滿整個口腔，它不是香精的那種喔！是泡茶時那種茶葉的舒服清香感，最後被濃郁卡士達醬的奶香包裹起來，欸！確實是一杯茉莉奶綠啊！有奶蓋、奶香比較圓潤飽滿一些的那種～😁
▼藍莓蘆薈優格（＄７０）
這個我一打開真的笑到炸，然後泡芙殼就真的已經裂掉，餡都要從縫隙衝出來了！😂😂
從來沒有吃泡芙吃到這麼歡樂過，就連打文章時看到照片都一直笑！怎麼可以這麼有喜感啦！😆
剝開
炸裂的酥脆泡芙外殼，裡頭是氣質感灰紫色藍莓內餡，酸酸甜甜的藍莓優格吃起來就像稠滑綿密的果昔，其中還鑲嵌著一顆顆熬煮過的藍莓果粒，帶著點殘留的果香與果酸，咬一口、酸一下，調溫柔又俏皮！
我很喜歡菱果菱果泡芙這樣有滋有味、爽口不甜膩的內餡，是！令人驚豔的是泡芙殼三個層次的口感，但內餡亦有自己的驕傲，卻不會去搶奪別人的精彩，大肚量撐起泡芙整體協調的、平衡的、溫柔優雅的味道，非常有特色、適合夏日的一款甜點，推薦給大家啦！😉
▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！
菱果菱果手作泡芙
【ＩＧ】【FB粉絲團】【GOOGLE地圖】
地址：高雄市苓雅區福德三路131號
營業時間：１４：００～１８：００，售完閉店。（每週一、二公休！！）
拍攝日期：2024.04.24
這家菱果菱果泡芙默默的在三信家商旁開了有四個月了吧！騎車經過都會看到長長的排隊人潮，好不容易等到近期開始下大雨了，才有辦法在不用排隊的情況下買到，也太熱門了吧！！😱
泡芙每天口味都不太一樣，唯經典『珍珠糖原味』固定不變，份量約有一個男生手掌大，內餡嘛…我看小姐姐都直接擠到爆沒在省的😅，拿起來沉甸甸，帶回家拍照要移到盤子上時，都很怕泡芙殼裂掉！！
泡芙每天口味都不太一樣，唯經典『珍珠糖原味』固定不變，份量約有一個男生手掌大，內餡嘛…我看小姐姐都直接擠到爆沒在省的😅，拿起來沉甸甸，帶回家拍照要移到盤子上時，都很怕泡芙殼裂掉！！
然後吃起來味濃爽口不甜膩，所以大家搶在開店前就去排隊不是沒原因啊！！
是說她們在武廟騎樓時就已經很受歡迎了，現在有個遮風避雨的店面、還更好停車，也更方便排隊了呢！😁
菱果菱果泡芙位在三信家商旁的武慶三路上，沒有任何招牌所以容易錯過，若是從小北百貨方向過來的話，會看到左手邊有個福裕公有停車場、還有高高的寺院建築，附近也有一些機車停車格，所以不論是開車、騎車，有乖乖停好就不擔心被檢舉開單。
搭輕軌來的話，在『五權國小站下車』，往中油加油站方向走到武慶三路左轉，再一直走走走就到啦！
覺得太遠不想走，那下輕軌時順路借輛YouBike騎過來就行囉～
除了有滿滿內餡的大泡芙，也有這種小巧可愛的無餡小泡芙，或是
不小心被捏碎的大泡芙殼可選購，買回家屯起來當邊追劇邊嗑的涮嘴小零食也不錯。
一顆顆等著填入內餡的泡芙，外觀還可看到擠花嘴線條，可可愛愛的。
大泡芙建議拿到手直接吃掉最好吃了！❤
好天氣時騎車經過都會看到不少人跑到停車場旁樹蔭下，拍完照便直接吃了起來，吃不夠還能再接著繼續排這樣。😎
但若是半小時未食用一定要冰，冷藏、冷凍皆可，我個人是比較喜歡放冷凍，吃起來會像在吃泡芙冰淇淋，冰冰涼涼超消暑！
外帶回家，車程不是在這鄰里附近的話，建議自備保冷袋、有保冷劑更好！能讓泡芙……不那麼快就塌軟掉。
▼珍珠糖原味（＄５０）
看到前面的照片，應該就能發覺菱果菱果的泡芙比別人家要黑一些對吧？本身就已酥酥香香的泡芙，表面還有一層像焦糖般的脆殼、與一顆顆咬起來硬脆的晶瑩珍珠糖。
菱果菱果泡芙位在三信家商旁的武慶三路上，沒有任何招牌所以容易錯過，若是從小北百貨方向過來的話，會看到左手邊有個福裕公有停車場、還有高高的寺院建築，附近也有一些機車停車格，所以不論是開車、騎車，有乖乖停好就不擔心被檢舉開單。
搭輕軌來的話，在『五權國小站下車』，往中油加油站方向走到武慶三路左轉，再一直走走走就到啦！
覺得太遠不想走，那下輕軌時順路借輛YouBike騎過來就行囉～
除了有滿滿內餡的大泡芙，也有這種小巧可愛的無餡小泡芙，或是
一顆顆等著填入內餡的泡芙，外觀還可看到擠花嘴線條，可可愛愛的。
大泡芙建議拿到手直接吃掉最好吃了！❤
好天氣時騎車經過都會看到不少人跑到停車場旁樹蔭下，拍完照便直接吃了起來，吃不夠還能再接著繼續排這樣。😎
但若是半小時未食用一定要冰，冷藏、冷凍皆可，我個人是比較喜歡放冷凍，吃起來會像在吃泡芙冰淇淋，冰冰涼涼超消暑！
外帶回家，車程不是在這鄰里附近的話，建議自備保冷袋、有保冷劑更好！能讓泡芙……不那麼快就塌軟掉。
▼珍珠糖原味（＄５０）
看到前面的照片，應該就能發覺菱果菱果的泡芙比別人家要黑一些對吧？本身就已酥酥香香的泡芙，表面還有一層像焦糖般的脆殼、與一顆顆咬起來硬脆的晶瑩珍珠糖。
牙齒咬下糖殼碎裂，連接著下方泡芙皮，酥鬆脆香；而時不時咬到的珍珠糖，它不會很甜、咯吱咯吱在嘴裡蹦躂得歡快，還沒吃到餡兒呢，就已經這麼精彩有趣啦！
絲滑濃稠的牛奶卡士達內餡，奶香如同冬日暖陽般輕盈柔和，不會過分在嘴中纏綿，喝口茶，味道便風吹雲散，沒有負擔、清爽不甜膩，大口連殼帶餡一同咬下，內餡滿溢在嘴裡的幸福感，超療癒！所以我非常推薦可以先試試這款經典不敗的招牌口味喲！
絲滑濃稠的牛奶卡士達內餡，奶香如同冬日暖陽般輕盈柔和，不會過分在嘴中纏綿，喝口茶，味道便風吹雲散，沒有負擔、清爽不甜膩，大口連殼帶餡一同咬下，內餡滿溢在嘴裡的幸福感，超療癒！所以我非常推薦可以先試試這款經典不敗的招牌口味喲！
▼濃可可（＄５０）
今天好幸運得到一顆愛心小泡芙！😍
絕對不是為了遮掩小姐姐擠到滿出來的濃可可內餡！😂
連小泡芙都遮不住的爆漿內餡。
它的可可餡濃歸濃，卻不是像整個人泡進巧克力池的那種濃厚，在咀嚼時，巧克力香氣外放出來，十分輕盈活潑，略帶微苦韻，卻未讓其變成穩健成熟的大人口味，而是保有童趣的頑皮滋味。
今天好幸運得到一顆愛心小泡芙！😍
絕對不是為了遮掩小姐姐擠到滿出來的濃可可內餡！😂
連小泡芙都遮不住的爆漿內餡。
它的可可餡濃歸濃，卻不是像整個人泡進巧克力池的那種濃厚，在咀嚼時，巧克力香氣外放出來，十分輕盈活潑，略帶微苦韻，卻未讓其變成穩健成熟的大人口味，而是保有童趣的頑皮滋味。
▼茉莉綠奶茶（＄５０）
一口咬下，茉莉綠茶香氣便佔滿整個口腔，它不是香精的那種喔！是泡茶時那種茶葉的舒服清香感，最後被濃郁卡士達醬的奶香包裹起來，欸！確實是一杯茉莉奶綠啊！有奶蓋、奶香比較圓潤飽滿一些的那種～😁
奶綠色內餡裡有著磨到細細碎碎的茶葉，所以在舌尖上的感覺會有點沙沙的喔！
▼藍莓蘆薈優格（＄７０）
這個我一打開真的笑到炸，然後泡芙殼就真的已經裂掉，餡都要從縫隙衝出來了！😂😂
從來沒有吃泡芙吃到這麼歡樂過，就連打文章時看到照片都一直笑！怎麼可以這麼有喜感啦！😆
剝開
我很喜歡菱果菱果泡芙這樣有滋有味、爽口不甜膩的內餡，是！令人驚豔的是泡芙殼三個層次的口感，但內餡亦有自己的驕傲，卻不會去搶奪別人的精彩，大肚量撐起泡芙整體協調的、平衡的、溫柔優雅的味道，非常有特色、適合夏日的一款甜點，推薦給大家啦！😉
▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！
🔷🔹🔷🔹🔷
菱果菱果手作泡芙
【ＩＧ】【FB粉絲團】【GOOGLE地圖】
地址：高雄市苓雅區福德三路131號
營業時間：１４：００～１８：００，售完閉店。（每週一、二公休！！）
拍攝日期：2024.04.24
拍攝工具：Canon EOS700D
拍攝鏡頭：EF-S 24mm f/2.8 STM
§自費§
§自費§
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
喜歡喵娜文章的朋友可以來
【 追蹤我的ＩＧ 】
喜歡喵娜文章的朋友可以來
【 追蹤我的ＩＧ 】
【 粉絲團：黑心喵娜的吃喝玩樂天地 】