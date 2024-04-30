赤崁樓美食-給我咬一口披薩─台南中西區美食，女王節「連續12天買大送大」，「真·火山窯烤披薩」只有這裡吃得到！街弄裡的窯烤披薩太強了，獨家披薩口味，手擀披薩餅皮、鋪上滿滿食材，嘎蹦脆披薩餅皮、食材超多層，每一口都有料│附菜單，中西區宵夜、中西區晚餐、Dcard推薦中西區美食

目錄索引

1. 關於給我咬一口披薩

2. 交通指引│給我咬一口披薩

3. 給我咬一口披薩環境開箱

3.1 給我咬一口披薩製餐區

3.2 給我咬一口披薩半戶外用餐空間

4. 給我咬一口披薩餐點分享

4.1 人氣TOP1 雙拼自由配-咕咕椒麻雞 Ft.泰愛豬隊友

4.2 人氣TOP2 瑪格麗特意式薄餅

4.3 隱藏版 巧克力脆皮披薩

5. 消費資訊

5.1 給我咬一口披薩餐點評價

5.2 給我咬一口披薩菜單

5.3 優惠資訊

6. 赤崁樓美食相關資訊

6.1 品牌資訊

關於給我咬一口披薩

「赤崁樓美食」

「台南中西區美食 x 中西區宵夜」

「中西區晚餐 x Dcard推薦中西區美食」

給我咬一口披薩在哪裡？

給我咬一口披薩位於台南市中西區赤崁東街44號，近台南知名景點-赤崁樓、台灣文學館，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

給我咬一口披薩餐點特色

「手擀披薩餅皮 x 料好實在 x 現點現烤」

「隱藏版甜口味披薩」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-赤崁樓站 (走路1分鐘)

機車：附近機車停車格 (民族路二段)

汽車：台灣聯通停車場-台南忠義場 (走路3分鐘)

交通指引│給我咬一口披薩

赤崁樓附近 / 機車停車格 / 汽車收費停車場

月底平日下午時間，到赤崁樓附近走走，被屋頂掛上巨大披薩的給我咬一口披薩吸走目光，走進店內外帶披薩回家吃。

附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車場，好停車免擔心走太遠或找不到停車位。

給我咬一口披薩環境開箱

給我咬一口披薩製餐區

現點現做 / 真材實料

給我咬一口披薩的餐點，採現點現做方式出餐，現切牛番茄片 → 鋪料 → 烤披薩 → 出餐。

鋪料

每一顆披薩都是闆娘親自鋪料的，鋪好鋪滿、加料完全不手軟~

送進窯爐開烤

出爐

內用限定 / 吸睛火焰秀

給我咬一口披薩半戶外用餐空間

半戶外用餐空間

主推外帶披薩的給我咬一口披薩，設置6個內用座位 + 4個半戶外用餐座位。

給我咬一口披薩餐點分享

這次點了：

雙拼自由配

咕咕椒麻雞 + 泰愛豬隊友

瑪格麗特義式薄餅

巧克力脆皮披薩 (買大送小)

人氣TOP1 雙拼自由配-咕咕椒麻雞 Ft.泰愛豬隊友

雙拼自由配 329元

咕咕椒麻雞

四川麻辣醬 / 雞肉

麻辣控推這款~

特製四川辣椒醬，辣感大約界於微辣~小辣之間，鋪在披薩上的雞肉保有紮實口感不乾硬、香辣過癮，蠻涮嘴的。

泰愛豬隊友

打拋豬 / 泰式醬料

道地打拋豬來了~

這款披薩超有料！

好幾層的不同起司、超~夠味打拋豬 Ft.泰式醬料，鹹淡控制得很剛好不會讓人覺得太鹹想配水。

人氣TOP2 瑪格麗特意式薄餅

瑪格麗特意式薄餅 199元

現點現桿餅皮經由窯烤爐催化，自然化學反應散發的迷人香氣，有層次的番茄果香&辛香料香氣、迷人的起司香，層層堆疊的香氣很飽滿、完全不膩，吃完一片接一片，短短時間已吃完整份披薩。

隱藏版 巧克力脆皮披薩

隱藏版-巧克力脆皮披薩 (贈送)

巧克力控必追！

嘎蹦脆餅皮上滿溢的可可香、幸福系甜感，一吃愛上。

消費資訊

購買日期：2024/04月

付款方式：現金

給我咬一口披薩餐點評價

赤崁樓美食，走進街弄裡的隱藏版台南披薩專賣─給我咬一口披薩。

將現點現做的爆料系披薩帶回家跟家人們分享，鹹口味系列的-泰愛豬隊友、咕咕椒麻雞；贈送的甜口味-巧克力脆皮披薩，一致獲得好評，之後會想再去外帶其他口味的披薩吃。

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給我咬一口披薩菜單

赤崁樓美食-給我咬一口披薩菜單 (攝於2024/04月)

優惠資訊

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赤崁樓美食相關資訊

給我咬一口披薩

類型：赤崁樓美食 / 台南中西區美食 / 中西區宵夜 / 中西區晚餐 / Dcard推薦中西區美食

⏰ 營業時間

一~日 11：30~23：00 (週二公休)

📍 地址：台南市中西區赤崁東街44號

📞 電話：0976-582-732



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品牌資訊

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