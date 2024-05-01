宜蘭最美無菜單鐵板燒，擁有絕美田園美景 吃飽也捨不得離開，
套餐14道份量1600起活體紅龍蝦干貝通通有～～～
網路溫度計 此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒 插旗礁溪，這真的是一大福音
在這裡除了可以享受美食以外，還擁有綠油油的田園山色，真是太幸福了
明水然 樂 宜蘭礁溪店位於 聯全麻糬手作概念館
一旁有一個停車場，地理位置相當方便。看見大面玻璃窗一二樓白色建築
在這田園山色的地方用餐，真的是一大享受～
任何套餐都可以吃到活體龍蝦三吃！！！這會不會太瘋狂了啦～～
今天用餐的是水姑娘，龍蝦頭是以炙燒海膽醬呈現
海膽經過炙燒以後香氣增加到另一個層次，新鮮水姑娘蝦膏超級甜！！
身體則是以乾煎，佐奶油醬，活體龍蝦Ｑ彈肉質
鮮甜龍蝦口感，尾韻則是淡淡的奶油香氣～特別迷人
味增龍蝦湯
宜蘭鐵板燒 明水然．樂消費方式：有1600樂饗宴 與2400樂盛宴 兩種價位可以選擇
無菜單鐵板燒隨著季節食材 漁貨而去做變化，套餐都是可以吃到整尾的活體活蝦
干貝、日本A5和牛
現流漁獲，依照季節就是選最肥美的當季食材
為的就是讓客人吃到最新鮮最好得，現流魚肉質軟嫩細緻
生食級干貝料理完還是整個保水度十足，搭配誘人鮭魚卵
口感層次豐富，有著淡淡的海水鹹味，尾韻則是干貝的甜感
鹽蒸南非活鮑魚，活鮑魚蓋上整條昆布之後利用鹽蒸的方式將它蒸熟
因為活鮑魚保水度極高，帶有淡淡昆布味道，口感非常特別
淡雅的味道沾著一旁黑松露醬，這真的想把朋友桌上的那一盤也吃光呢
日本和牛漢堡，可愛的和牛漢堡搭配的起司鹹味與醬料的甜味
鐵板和牛表面煎的赤赤的，一口咬下口感超級迷人～
蔓越梅檸檬冰沙，這一杯可不可以續杯啦～ 連水果冰沙都那麼有誠意！！
接著則是今日的主餐日本Ａ５和牛
和牛勻稱油花 入口即化，雖說已經吃飽，但是還是再把它吃下肚呀～
鐵板炒飯，見到這金黃色粒粒分明鐵板炒飯香氣四溢
這鐵板炒飯充滿著鍋氣，是家裡也做不出來的味道～真的好愛這鐵板炒飯！！
甜點則是宜蘭店限定版：花生堅果冰淇淋捲
許多人對於來宜蘭必吃的美食應該有一項就是～花生堅果冰淇淋捲
主廚將它轉換成鐵板外皮，鹹味的外皮搭配甜香的花生碎以及堅果
上頭在一顆冰淇淋～香菜！！這就是呈現宜蘭限定甜點呀！！！
地址：📍宜蘭縣礁溪鄉二龍村淇武蘭路110-7號1、2樓
(聯全麻糬手作概念館旁，附停車場)
電話：03-9887003
📝台北、板橋、淡水、林口、新竹、高雄皆有門市
●明水然樂全台門市訂位 https://reurl.cc/QjGdV0
●明水然全台據點:
●信義遠百店(台北101/世貿捷運站)
台北市信義區松仁路58號14樓
02-87860466
●信義松菸店(市政府捷運站)
台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號
02-27566267
●板橋重慶店(府中捷運站)
新北市板橋區廣德里重慶路251號
02-29558933
●林口昕境店(林口機場捷運站車程10分鐘)
新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓
02-26068258
●淡水中山店(NEW)02-26229002
新北市淡水區中山路8號11樓
02-26229002(淡水捷運站對面，大都會廣場11樓)
●宜蘭礁溪店(NEW)(礁溪火車站車程10分鐘)
宜蘭縣礁溪鄉二龍村淇武蘭路110-7號1、2樓
03-9887003
●新竹林森店(新竹火車站對面)
新竹市東區林森路2巷9號4樓
03-522-0822
●高雄三多店(三多商圈捷運站)
高雄市前鎮區三多三路213號3樓
07-331-2223
●明水然原味創意無菜單鐵板燒松山慶城店
(「明水然·樂」姊妹品牌) （捷運南京復興站）
線上訂位 https://reurl.cc/edry2M
台北市松山區慶城街18之1號2樓
02-2716-8818