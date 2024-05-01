此食記為花見團子造訪「八串八」 (造訪日期 : 2023/04)



「八串八」串燒、烤物、壽司，新莊居酒屋推薦

新莊日本料理推薦、新莊深夜食堂推薦







八串八



地址 : 新北市新莊區萬安街34號

電話 : 02-2205-8383

時間 : 1700~0000 (禮拜三公休)



愛吃日本料理的團子和友人相約新莊「八串八」聚餐，「八串八」主要販售串燒、壽司、生魚片、及日本居酒屋料理等，商品的品項超級多，食材嚴選高品質，可搭配清酒、威士忌、啤酒、沙瓦等酒類，除有調酒外，也有無酒精飲品，滿足各種客人需求。價錢也很平價，且不收服務費，CP值很高，開幕沒多久，就成為當地及網路有口皆碑店家。



「八串八」位於新莊福營國中斜對面的萬安街上，離捷運丹鳳站也不遠，附近也有三座停車場，交通很便利。

「八串八」取名很有意思，店名和菜單價錢都有8的數字，方便也好記。居酒屋是由喜愛美食的設計師老闆所開設的，從大風格到小細節，兼具質感美學和巧思。餐廳寬敞明亮、動線分明，裝潢呈現濃濃日式風情，可看到日式海報、和傘，還有整齊排列的特色酒瓶與器皿，也能在這裡測驗你的酒品知識。

店內設有單人的吧台座位，也有4人、6人座位，多人聚會也沒問題！店內有一座大螢幕電視，還有骰子筒，可邊享用美食看節目、玩樂鬥智好嗨好過癮。

講究細節的老闆也貼心提供充電插座，使用3C不怕沒電用，免費wifi讓你用到飽，邊上網吃料理也沒問題，處處也可看到充滿趣味的金句，讓人忍不住會心一笑。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

台灣燒酒

對品酒很有研究的老闆特別推薦我們「漾 台灣燒酒」是一瓶以台灣在地水果釀造的台灣燒酒！本次團子喝的是「鳳梨口味」，使用屏東金鑽牛奶鳳梨，和台灣稻米蒸餾出米酒完美比例融合，酸甜有勁，帶有濃濃果香，呈現絕美滋味，單喝就好喝，搭配各式料理更有味。

串燒

「八串八」的串燒一份為兩隻，價格從88～168元不等，價錢很划算！店家也特別貼心準備辣椒粉、玫瑰鹽、海苔粉、特製椒鹽粉，可以讓串燒增添不同的風味。

串燒雞肉佐蔥 \ 串燒牛包蝦

團子很喜歡肉串結合蔬菜的串燒，「串燒雞肉佐蔥」香氣四溢，雞肉口感很有韌性，外層灑上芝麻提味增香，搭配青蔥辛辣開胃，可以感受雞肉及香蔥口感無敵契合的好滋味！「串燒牛包蝦」讓我們很驚喜，外層是滑嫩鮮甜的牛肉，裡面包裹鮮蝦，海陸混合，一口咬下去可品嘗到多層次口感，是別的地方吃不到的口味，團子個人推薦必點的單品。

蝦蘆手捲 \ 鮭魚卵手捲

「鮮蝦蘆筍手捲」裡有清甜鮮脆的鮮蘆筍、鮮美的鮮蝦；「鮭魚卵手捲」上面放滿晶瑩剔透的鮭魚卵、蔥花，手捲內都包了滿滿的高麗菜絲，吃得到和風美味！

炙燒鮭魚握壽司

「炙燒鮭魚握壽司」吃得到主廚用心與真功夫，特別製作了三種風味，分別是焦糖、明太子、蔥花。半生半熟帶著微焦的炙燒握壽司，一上桌立刻香氣撲鼻而來，一口咬下鮭魚肥美扎實、滑順軟嫩，搭配微甜醋飯一拍即合，三種味道迥然不同，值得一一細細品味。

綜合拼盤握壽司

「綜合拼盤握壽司」共有9貫，會選擇當天最新鮮的魚貨組合而成。本次團子品嚐到的握壽司有干貝、鮪魚、旗魚、比目魚、花枝5種口味。生食等級的「干貝」炙燒到微焦，入口後香氣四溢，滑綿香Q，風味俱佳；「鮪魚」和「旗魚」切的又厚又大片，輕嫩柔軟，滑脂香濃；「比目魚」同樣使用炙燒的方式呈現，在嘴巴輕輕一咬即會化開；「花枝」香Q有嚼勁，豐盛又超值。

酥脆芝心牛肉捲

「酥脆芝心牛肉捲」吃飽也吃巧！牛肉捲包裹著牽絲起司，牛肉肉汁滿溢、起司鹹香濃郁，炸過的酥皮麵包軟Q鹹香，不論是當下酒菜或當主食都很適合。

明太子玉子燒

「明太子玉子燒」入口後散發濃濃蛋香與微微酒香，玉子燒鬆綿柔嫩，配上濃郁香醇的明太子更是一絕，完美結合的香氣在嘴中環繞，鹹甜有味，別有一番韻味。

海陸可頌

豐盛又華麗的「海陸可頌」是店家人氣招牌！嚴選可頌香氣四溢，薄酥與蓬鬆兼具，上面放上約5分熟的生食等級牛肉、生食級干貝、鮭魚卵，洋蔥，微微炙燒的大顆干貝Q彈甜美、鮭魚卵如海洋珍珠，鹹甜有勁，還會爆漿，牛肉軟嫩多汁，多項食材交織出自然甜美的風味，海陸珍饌美味在此完美呈現，是別的地方都吃不到的料理，團子個人推薦來店必點的單品。

日式炸豬排定食

「日式炸豬排定食」超級澎湃！豬排肉汁豐厚，麵衣酥脆，單吃就好吃，搭配特製豬排醬又是另種美味。小菜有黃金泡菜 、柚香蘿蔔、花椰菜、醃章魚、鮮蝦蘆筍等，可口又多元。

定食的白飯也不馬虎，熟透米心帶有微微甘蔗香，還灑上芝麻海苔粉，配上主廚特別切成小愛心圖樣的特製玉子燒，一口白飯、一口豬排，滿足感100％。定時還會附上每日湯品，本次品嚐的是海鮮湯，裡面有大顆蛤蜊、蟳肉、青蔥，入口後湯頭清香鮮甜，暖心也暖胃。

整體而言，團子覺得「八串八」很適合喜愛吃日本料理或串燒的朋友，魚貨食材新鮮當令、料理種類多元豐富，酒類品項多元，且不收服務費，CP值很高。店家也有提供無菜單料理，有需求的朋友可以和老闆談好價位，店家會幫你用心搭配出充滿特色及驚喜的餐點。好客的老闆，很喜歡和客人話家常，來這如在家般自在，老闆和許多客人都變成朋友，客人都會特別來找老闆聊天小酌。喜歡吃日本料理的朋友，不妨來這坐坐，品嚐和風美味、海鮮好味道。

菜單

開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒



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