太原路必吃人氣平價美食｜經典麵食麻醬任你加，新品元寶芋頭粿、仙草凍強勢登場！！

說到台中數一數二好吃的麻醬麵就非推薦這家在太原路上的 立偉麻醬館麵食 ，經典的一麵三吃(麻醬+肉燥+花生醬)，手作肉丸仔飯、菜頭粿+米腸+蛋、綜合羹湯、鮮蝦大餛飩麵等，都是老饕最愛的小吃美食。

立偉麵食 也是台中北屯人氣小吃之一，位於在太原路三段上，對面就有個收費停車場相當便利。外帶不想等也可先電話預訂（04-22383006），外送有平台以及店家自送可多利用！

立偉麵食 從早上9點營業到晚上7點15分，中場無休息，就算晚起的朋友在下午時光也能輕鬆享用平價又美味的台中小吃。小涼則是知道中午時段的人潮多到可怕，所以每次都跟姊妹們約下午來吃。

就算一個人來也沒問題，自己一桌呢~~

一旁還有醬料區、根據自己的喜好來增添，以不浪費為原則唷!

為加速點餐，現在桌上都有貼上掃描點餐 QR Code，人多時特便利唷!

立偉麵食菜單 ，第一次來跟著讚圖片點準沒錯，近期又多了手作仙草凍、元寶芋頭粿等新品唷! 另外也有推出一麵三吃的醬料販售、及鮮蝦餛飩、肉丸子、芋頭粿、菜頭粿等買回家自己煮唷!

來到這怎能不點一碗招牌的 一麵三吃 (麻醬+肉燥+花生醬)呢? 搭配的青菜會隨機唷(都以當季為主)

通常小涼一定會再來醬料區加上濃郁的麻醬，這也是店家的貼心大器，但這麻醬是禁止外帶打包的唷! 如果你很喜歡立偉家的麻醬可以跟店家買整罐的回家唷!!

醇厚的麻醬濃稠到如泥漿般扒附在麵條上，那一入嘴的醬濃油潤經典台式口味，加上麵體不過軟帶口感的風味超棒。

喜歡吃飯的朋友來到立偉當然必點一碗手工 肉丸仔飯 囉~~

手作丸仔+油豆腐+自製肉燥堪稱扒飯美食。

純手工製作的肉丸仔，吃起來是滿扎實的，嫩中帶些嚼勁的口感，加上立偉家的特製肉燥吃起來香氣十足，肥瘦肉比例拿捏得很剛好，吃起來不會太油膩，一碗飯有多重口感相當滿足呢

元寶 芋頭粿 ，這是立偉這次的新品之一，芋頭控絕對要吃起來!

這就是市面上常見的古早味手工芋頭粿，這邊使用油煎的方式來料理，外層煎至微焦恰恰，吃起來是酥脆的外層搭配微扎實帶軟的內餡，吃起來油香又飽口，有吃辣的朋友記得要加上醬油辣醬更是一絕唷~

綜合羹湯 ，小涼跟姊妹都很喜歡澎湃的美食，所以每次到立偉幾乎都是點綜合羹湯、綜合湯；一次滿足口慾啦！！

綜合羹湯內有肉羹、蝦仁、花枝、魷魚以及赤肉等來搭配金針菇、黑木耳絲及紅蘿蔔絲相當豐盛的一碗湯品。

這邊的羹湯帶了點沙茶味道不會過於勾芡，所以不管是單點或是搭配麵、米粉、板條都很夠滋味。且每一海陸食材都很鮮，有著爽脆的魷魚、彈牙的蝦仁以及不硬口的肉羹等，整體來說這綜合羹竟清爽又具豐富口感，小凉相當的推薦大家試試唷!

鮮蝦大餛飩麵 ，每一顆鮮蝦餛飩不只是晶瑩飽滿又大，入口多汁又鮮味足!!

很喜歡立偉家的麵條，不會煮得過於軟爛，保留了麵條該有的口感，且醬汁不會過於鹹膩，單吃滋味嘟嘟好，但我都會偏愛再加上特製辣醬，帶點辣感更涮嘴。

以整尾新鮮蝦肉搭配鹹香肉餡，大口咬下滑溜外皮加上餡香飽滿彈牙蝦肉，口感有層次又滿足，在來上一口滑Q的麵條就令人回味!!

對於有選擇障礙的朋友來說，這邊湯品很多不知道該怎樣點?就直接點個 綜合湯 就對了!裡面有魚丸、貢丸、油豆腐、豬血以及甜不辣等食材，丸子Q彈有勁、豆腐嫩口美味，尤其還有甜不辣、豬血等，加上湯頭喝起來清甜，不管是配飯配麵都很讚!

立偉家的青菜有高麗菜跟地瓜葉，小凉每次來都要吃上一盤 地瓜葉 。川燙起來的地瓜葉淋上自製肉燥特香，且地瓜葉很嫩很好吃唷!

菜(芋)頭粿+米腸+蛋 ，這是小凉每次來立偉必吃的美食之一。菜頭粿與芋頭粿都是店家以純米手工製作，如有喜歡也可以買未煎的回家當早餐唷!

芋頭粿鬆軟綿密表皮帶點恰恰，口感比較單純簡單，吃的就是芋頭的原味~

米腸煎到外層有點酥酥香香，口感薄脆帶有嚼勁超涮嘴。

純米手作的菜頭粿吃起來就是不一樣，很綿密以外，還散發著淡淡的米香與蘿蔔甜味，且沾上特製辣醬更是涮嘴。

腸類綜合豬血湯 內有吃起來粉粉的、略帶苦味的粉腸，大腸軟Q軟Q的朋友很喜歡，但我最愛的還是隔間肉的鮮嫩不柴口感阿~~ 重點湯頭喝起來很清爽唷!

仙草凍 是立偉麵食館的新品，每一碗都會附上一顆奶油球。

仙草凍口感自然、滑Q，就算不添加奶油球也好吃，小小建議可以先單吃個幾口原味的仙草凍，接著再依照個人口味添加奶油球。

仙草凍吃起來估溜滑Ｑ，又有豐厚的膠質口感，相當好吃，奶油球的奶香味道很自然，不油膩，還蠻爽口的，再吃完鹹食後來上一杯超讚!

想要一次將立偉麻醬麵食館的招牌吃透透，就是要相約3-4人姊妹淘一起來達陣啦!!

立偉麵食館

電話：04-22383006

地址：台中市北屯區太原路三段211號

營業時間：09:00~19:15(週日公休)

臉書粉絲頁： 立偉麻醬館麵食（太原店）