太原路必吃人氣平價美食｜經典麵食麻醬任你加，新品元寶芋頭粿、仙草凍強勢登場！！
說到台中數一數二好吃的麻醬麵就非推薦這家在太原路上的立偉麻醬館麵食，經典的一麵三吃(麻醬+肉燥+花生醬)，手作肉丸仔飯、菜頭粿+米腸+蛋、綜合羹湯、鮮蝦大餛飩麵等，都是老饕最愛的小吃美食。
立偉麵食也是台中北屯人氣小吃之一，位於在太原路三段上，對面就有個收費停車場相當便利。外帶不想等也可先電話預訂（04-22383006），外送有平台以及店家自送可多利用！
立偉麵食從早上9點營業到晚上7點15分，中場無休息，就算晚起的朋友在下午時光也能輕鬆享用平價又美味的台中小吃。小涼則是知道中午時段的人潮多到可怕，所以每次都跟姊妹們約下午來吃。
就算一個人來也沒問題，自己一桌呢~~
一旁還有醬料區、根據自己的喜好來增添，以不浪費為原則唷!
為加速點餐，現在桌上都有貼上掃描點餐 QR Code，人多時特便利唷!
立偉麵食菜單，第一次來跟著讚圖片點準沒錯，近期又多了手作仙草凍、元寶芋頭粿等新品唷! 另外也有推出一麵三吃的醬料販售、及鮮蝦餛飩、肉丸子、芋頭粿、菜頭粿等買回家自己煮唷!
來到這怎能不點一碗招牌的一麵三吃(麻醬+肉燥+花生醬)呢? 搭配的青菜會隨機唷(都以當季為主)
通常小涼一定會再來醬料區加上濃郁的麻醬，這也是店家的貼心大器，但這麻醬是禁止外帶打包的唷! 如果你很喜歡立偉家的麻醬可以跟店家買整罐的回家唷!!
醇厚的麻醬濃稠到如泥漿般扒附在麵條上，那一入嘴的醬濃油潤經典台式口味，加上麵體不過軟帶口感的風味超棒。
喜歡吃飯的朋友來到立偉當然必點一碗手工肉丸仔飯囉~~
手作丸仔+油豆腐+自製肉燥堪稱扒飯美食。
純手工製作的肉丸仔，吃起來是滿扎實的，嫩中帶些嚼勁的口感，加上立偉家的特製肉燥吃起來香氣十足，肥瘦肉比例拿捏得很剛好，吃起來不會太油膩，一碗飯有多重口感相當滿足呢
元寶 芋頭粿，這是立偉這次的新品之一，芋頭控絕對要吃起來!
這就是市面上常見的古早味手工芋頭粿，這邊使用油煎的方式來料理，外層煎至微焦恰恰，吃起來是酥脆的外層搭配微扎實帶軟的內餡，吃起來油香又飽口，有吃辣的朋友記得要加上醬油辣醬更是一絕唷~
綜合羹湯，小涼跟姊妹都很喜歡澎湃的美食，所以每次到立偉幾乎都是點綜合羹湯、綜合湯；一次滿足口慾啦！！
綜合羹湯內有肉羹、蝦仁、花枝、魷魚以及赤肉等來搭配金針菇、黑木耳絲及紅蘿蔔絲相當豐盛的一碗湯品。
這邊的羹湯帶了點沙茶味道不會過於勾芡，所以不管是單點或是搭配麵、米粉、板條都很夠滋味。且每一海陸食材都很鮮，有著爽脆的魷魚、彈牙的蝦仁以及不硬口的肉羹等，整體來說這綜合羹竟清爽又具豐富口感，小凉相當的推薦大家試試唷!
鮮蝦大餛飩麵，每一顆鮮蝦餛飩不只是晶瑩飽滿又大，入口多汁又鮮味足!!
很喜歡立偉家的麵條，不會煮得過於軟爛，保留了麵條該有的口感，且醬汁不會過於鹹膩，單吃滋味嘟嘟好，但我都會偏愛再加上特製辣醬，帶點辣感更涮嘴。
以整尾新鮮蝦肉搭配鹹香肉餡，大口咬下滑溜外皮加上餡香飽滿彈牙蝦肉，口感有層次又滿足，在來上一口滑Q的麵條就令人回味!!
對於有選擇障礙的朋友來說，這邊湯品很多不知道該怎樣點?就直接點個綜合湯就對了!裡面有魚丸、貢丸、油豆腐、豬血以及甜不辣等食材，丸子Q彈有勁、豆腐嫩口美味，尤其還有甜不辣、豬血等，加上湯頭喝起來清甜，不管是配飯配麵都很讚!
立偉家的青菜有高麗菜跟地瓜葉，小凉每次來都要吃上一盤地瓜葉。川燙起來的地瓜葉淋上自製肉燥特香，且地瓜葉很嫩很好吃唷!
菜(芋)頭粿+米腸+蛋，這是小凉每次來立偉必吃的美食之一。菜頭粿與芋頭粿都是店家以純米手工製作，如有喜歡也可以買未煎的回家當早餐唷!
芋頭粿鬆軟綿密表皮帶點恰恰，口感比較單純簡單，吃的就是芋頭的原味~
米腸煎到外層有點酥酥香香，口感薄脆帶有嚼勁超涮嘴。
純米手作的菜頭粿吃起來就是不一樣，很綿密以外，還散發著淡淡的米香與蘿蔔甜味，且沾上特製辣醬更是涮嘴。
腸類綜合豬血湯內有吃起來粉粉的、略帶苦味的粉腸，大腸軟Q軟Q的朋友很喜歡，但我最愛的還是隔間肉的鮮嫩不柴口感阿~~ 重點湯頭喝起來很清爽唷!
仙草凍是立偉麵食館的新品，每一碗都會附上一顆奶油球。
仙草凍口感自然、滑Q，就算不添加奶油球也好吃，小小建議可以先單吃個幾口原味的仙草凍，接著再依照個人口味添加奶油球。
仙草凍吃起來估溜滑Ｑ，又有豐厚的膠質口感，相當好吃，奶油球的奶香味道很自然，不油膩，還蠻爽口的，再吃完鹹食後來上一杯超讚!
想要一次將立偉麻醬麵食館的招牌吃透透，就是要相約3-4人姊妹淘一起來達陣啦!!
立偉麵食館
電話：04-22383006
地址：台中市北屯區太原路三段211號
營業時間：09:00~19:15(週日公休)
臉書粉絲頁：立偉麻醬館麵食（太原店）
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