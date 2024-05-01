最近女王前往了新北市萬里遊玩時，發現了一間超厲害的海鮮餐廳「鮮滿樓海鮮料理」，這家海鮮餐廳以超新鮮彭湃的海鮮漁獲，以及超美味的萬里蟹深受在地老饕們的喜愛，加上各種現挑現撈的活海鮮，讓它成為許多人遊玩野柳必吃的美食店家! 話不多說現在就讓女王帶大家，來探訪這間2024萬里美食推薦吧!

鮮滿樓海鮮料理在哪裡?

地址：新北市萬里區港東路153號

電話：02-24926180

營業時間：11:00-19:30

鮮滿樓海鮮料理

鮮滿樓海鮮料理 的地點位於新北市的萬里區，位置是能順遊野柳漁港以及野柳女王頭，因此到訪鮮滿樓海鮮料理的人除了可以享用各種海鮮美食，還能遊玩萬里及野柳的美麗風光~



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鮮滿樓｜吃萬里蟹海鮮餐廳

來到鮮滿樓海鮮料理的最先要看的就是門口的現撈、現流海鮮區，萬里蟹、龍蝦、鮮魚、海螺等等多樣活海鮮等你來吃，重點整體的價格非常透明除了單一價、現秤的海鮮老闆也會當面現秤給你看，平價又透明可以說是來野柳吃萬里蟹比訪的餐廳!

鮮滿樓用餐空間介紹

鮮滿樓的用餐空間共有兩層，用餐空間非常大超不管是聚餐或是遊覽車都可以輕鬆容納，如果你想要更私密的用餐空間，店內也有包廂可以使用，來到野柳遊玩的旅人，來到這家庭聚餐或是團體遊玩用餐，真的是方便又美味的好選擇喔~



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鮮滿樓海鮮料理菜單價格

首先我們先來了解一下鮮滿樓海鮮料理的餐點方式，鮮滿樓的海鮮餐點主要以單點或團體合菜為主，單點價格為$120起擁有豐富的單點美食以及無菜單了裡和合菜組合，依您喜歡的海鮮做定價，女王個人覺得這家海鮮料理除了食材豐富，就連處理料理的手法也相當到位有種日式精品美食的感覺，非常適合想要吃精緻海鮮的人，而且店內的白飯還是無限量供應，想吃到飽的人選這間萬里海鮮餐廳就對了喔~

★ 查看：鮮滿樓海鮮料理菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

(▲免費無限白飯吃到飽)

鮮滿樓海鮮料理菜色推薦

特上刺身

了解完鮮滿樓海鮮料理的價格後，我們立馬來替大家推薦鮮滿樓吃的店內特色海鮮料理，第一道特上刺身簡單來說就是店內的招牌新鮮生魚片組合，來吃海邊必點的海鮮招牌菜，因為店內都是用季節魚類去處理生魚片，每個拼盤會有四種魚肉，大家看這晶瑩剔透的肉質就知道它有多新鮮，女王已經流口水到不行啦~開吃!哈哈

海膽手捲

接著我們來吃頂級開胃菜海膽手捲，海膽獨有的鮮甜搭恰到好處的配醋飯手捲，簡單卻不平凡的美味，真的是喜歡飯食類美食的人必點的好選擇!



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泰式生蠔

在鮮滿樓除了可以吃到日式風味美食外，泰式美食也包含在內，現這個超大顆的現烤生蠔，配上酸酸甜甜的泰式醬汁，今晚的活力泉源就靠它啦~嘻嘻

醬烤鳳螺

女王會說這間鮮滿樓海鮮料理為何適合聚餐的原因，就是這些美味的海鮮除了口味好之外，擺盤也超超級豐富，而且這個鳳螺也超級大顆，厚實的內餡經過醬烤後那美味真的會讓人吃到上癮阿!

避風塘小捲

接著我們再來吃這道避風塘小捲，酥炸過後的小捲配搭著芋頭蘇一起下肚，綿密的鮮味讓人越吃越涮嘴的必點招牌，而且超精緻的台灣形狀擺盤，非常適合帶著外國朋友一起來拍照享用它喔!

果律蝦球

台菜的經典美食 果律蝦球 ，以鳳梨加上新鮮大蝦酥炸過後，內Q外嫩的口味非常到位，喜灣經典台菜的人不能錯過它喔!



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海鮮羹

說到經典台菜一定不能錯過鮮滿樓的海鮮羹，蚵仔、干貝、魚羹、大蝦等多種鮮美還食齊聚一盤，這個比臉大的海鮮羹絕對是聚餐必點的海味好選擇，滿滿的餡料絕對會讓你吃出超多驚喜喔!

客家醬蒸魚肚

再來這道客家台菜，以客家醬搭配新鮮魚肚魚一起清蒸而成的美食、軟嫩的大片魚肉點配上香氣十足的微辣客家醬，非常有獨家風味的美食，只能說來這吃飯就能品嘗到多國的美食饗宴啦!

吻仔魚醬油煮

再來吻仔魚醬油煮就是配飯的必點的香酥涮嘴美食， 吻仔魚 特有的鹹味配上免費的白飯，真的是香酥又下飯的，讓女王一連吃上了3碗才停下來! 如果一群男生來用餐，怕吃不飽的人來這就對啦~

味噌松阪豬

最後店內除了海上特色菜，也提供了陸地美食這味噌松阪豬酥脆外皮配上嫩口肉質，也給了不吃海鮮的人另一種美食選擇，如果想要增添餐桌豐富度也可以點上一盤來享用喔!

2024萬里美食推薦

介紹到這鮮滿樓海鮮料理的菜色也都推薦完啦! 女王只能說你如果有機會來到萬里或野柳遊玩，絕對不能錯過這間高CP值的2024萬里美食推薦，不管你是想要吃好或吃得巧，還是吃得飽，來這家萬里海鮮店都能滿足你的用餐選擇喔!沒來過的人一定要去吃看看喔~

地址：新北市萬里區港東路153號

電話：02-24926180

營業時間：11:00-19:30

鮮滿樓海鮮料理