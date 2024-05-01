{台中美食}鍋會長韓式鍋物，最低只要188就可以享有白飯、小菜、飲料冰淇淋無限享用吃到飽，還推出長期學生方案與限時優惠，最低再打九折，CP值爆表絕對要來吃

這次要來跟大家分享一家在台中火車站附近，CP值超高的韓式料理：鍋會長鍋物，

店內的品項蠻多的，有鍋物、石鍋拌飯、雜醬麵、海鮮煎餅、辣炒年糕.....經典的韓式料理通通有，

內用還享有小菜、白飯、飲料、甜點、冰淇淋無限享用，不僅不用服務費，竟然最低只要188就可以無限吃到飽，

而且只要符合條件就可以享有學生方案，直接打九折，現在也有限時優惠活動，內用外帶95折，電話自取更只要9折，

店家對親子用餐也非常友善，120公分以下免低消，店內還有設置親子活動區，超級推薦！

鍋會長鍋物

地址：台中市東區復興路四段173號（靠近台中火車站、新時代大魯閣百貨公司）

電話：04-22242888

營業時間：11:00~20:30（中午不休息，固定週四公休）

粉專：鍋會長鍋物

ＩＧ：korean_guo

鍋會長鍋物在台中市的復興路上，離台中火車站相當近，走路就只要2分鐘就可以到達，

也在新時代大魯閣百貨公司的斜對面，附近的停車也相當方便。

店內的餐點，大致可以分為：傳統風味、招牌韓鍋、經典韓式以及特色料理，

除此之外，還有韓食小品，以及飲料、酒類可以選用。

就座後，填完點單就可以到櫃臺進行點餐付款，支付的方式也相當多元很方便。

（未滿十八歲禁止飲酒）

店內有基本的低消限制，也相當得合理，

像是一人最低為一份188以上的餐點，120~140公分低消為148，120公分以下的小孩就免低消，對於親子用餐可以說是相當友善。

當日去用餐的時候，店家有推出兩種優惠活動，

學生方案只要出示學生證或穿學生制服，就可以享有9折優惠。

另外現在也有推出週一到週五的11:00~16:00，內用外帶95折，電話自取更有9折的優惠，大家可以好好把握優惠

（偷偷算了一下，搭配優惠活動，最低竟然只要170元就可以韓式料理吃到飽，真的是CP值高到爆表啊！）

優惠活動以現場公告為主

店內用餐的區域屬於狹長型的空間，有左右兩個大隔間，不管是個人、情侶、家人，還是團體聚餐都很適合，

除此之外，店家竟然還設置了親子遊樂區，讓吃飽飯的小孩很有事做，爸爸媽媽可以好好吃飯啊！

自助吧

在店內用餐享有自助吧免費享用，不管是醬料、生菜、白飯、飲料還有每日更新的各種小菜，

都可以免費續用，老闆真的是超級佛心。

不過要提醒大家，一定要好好珍惜食物，吃多少拿多少喔！

店家也有提供氣泡飲料以及來自韓國的酒精飲品，相當應景。

（十八歲以下禁止飲酒，酒後不開車！）

店家對於親子用餐可以說是相當友善，

有提供兒童專用的餐具外，也有兒童餐椅，可以讓孩子們好好吃飯。

起司牛奶鍋 $258

牛奶鍋奶香十足，湯頭香甜濃郁，再搭配上整片的起司，融化後與牛奶鍋合為一體，

鍋物裡的配料誠意十足，有許多各種的火鍋料外，還有吸滿湯汁的冬粉、新鮮蔬菜等等，

還有自選的肉片，飽足感十足。

年糕牛五花 ＄278

滿滿的年糕加入軟嫩的牛五花，吃起來鹹香微辣，

還加入了高麗菜、黃瓜等新鮮蔬菜，還有軟Ｑ的魚板，用料也是相當實在。

部隊鍋 ＄308

經典的部隊鍋光看照片就相當誘人，韓式湯底微辣鹹香很夠味，

光是配料就多到讓人驚嘆，有德式香腸、年糕、香菇、魚板、海帶、蛤蜊、青菜、雞蛋、蓮藕，韓式泡麵等多達十幾種的配料，

還有附餐的肉片（原本餐點是豬肉，可以加價升級成牛肉或羊肉喔！）

最後再加上整片的起司，一整個就是澎湃到不行，

尤其融化後的起司跟泡麵一起享用，真的是超級滿足，非常適合大胃口的朋友來挑戰。

當天我們的小菜有提供六種，豆乾、泡菜、海帶芽、海帶、小黃瓜以及豆芽，

每一種都好好吃，都忍不住續了好幾次，光是吃店家準備的小菜就回本了啊！

吃飽喝足，也別忘了來吃冰淇淋，現場口味有相當多種，每一種口味吃一輪都很可以。

這一次來「鍋會長鍋物」吃飯，真心覺得物超所值，

店家的用料也相當實在，鍋物裡滿滿的配料超級澎湃，不管是湯頭還是料理都讓人很滿意，

搭配優惠活動，最低只要170就可以吃到道地的韓式料理，還有小菜、白飯、飲料、甜點、冰淇淋免費吃到飽，CP值直接爆表，

店家對於親子用餐也相當友善，除了有提供兒童餐具、兒童椅外，還有親子遊樂區，非常適合親子家庭用餐，

鍋會長鍋物對莘莘學子也非常照顧，推出了學生方案，只要穿著學生服或出示學生證就可以享有九折優惠，

真的是超級佛心，很推薦給大家來享用平價又很美味的韓式料理！