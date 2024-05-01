湯底採用豬大骨熬製12個小時以上，湯頭道地又濃郁，麵條很Ｑ又入味，推薦一定要品嚐夢幻的海藍色拉麵！

撰文。拍攝／呂萱萱

中壢區的中央東路上，有許多不同種類的麵店，唯獨這家【麵屋堂本】白色又醒目的招牌，經過讓人很難不注意它

麵屋堂本-中壢本店，位於中央東路上，鄰近錢櫃中壢中央店、中壢火車站、中壢中正公園，中壢火車站步六分鐘可到

一開始看到店面外觀，讓人有點怯步，感覺裡面的餐點好像很貴？但看到門口的菜單才知道，拉麵190元起，小菜炸物也只要銅板價，價格還滿公道的

用餐區是常見的吧台座位，位置還滿寬敞的，椅子有靠背坐起來很舒適

還有一顆美美的櫻花樹，來用餐也可以拍拍網美照囉

吧台的後方是半開放式廚房，可以清楚看到工作人員製作餐點的過程

這個超先進！選用自動升降煮麵機，有效掌控煮麵時間，方便控管麵條的口感

選好座位後

掃ORcode點餐

店家提供免費冰開水，若飲用完畢或想續杯，放在吧檯上方就好

Google真實評價評論送可樂或雪碧一瓶，內用享免費加麵一次，麵條的軟硬度，在點餐時也可調整

海藍色湯底的拉麵超級美！色澤是選用蝶豆花調配出來，並非人工色素哦～大家可以放心食用

若加檸檬就會變成紫色，大家如果有來可以試看看

道拉麵真的是夢幻又奢華，上面還有一隻超大的蝦姑，店家很貼心的把蝦姑殼肉分離，可以直接吃很方便

蝦姑的口感跟龍蝦一樣，鮮嫩又有咬勁，一口咬下滿滿海味，超滿足~

湯頭沒有過多的調味，採用豬大骨熬製12個小時以上，喝起來相當清爽

招牌雞白湯拉麵，擁有牛奶般的濃厚鮮香湯底，口感鹹香會回甘，麵條真的超級Q，而且煮的很入味，搭配叉燒還有溏心蛋，真的很豐盛

很開胃的小菜！海帶絲清脆爽口、加上芥未的微嗆辣，冰冰凉凉夏天吃很適合

炸豬排很厚實，沒有肉腥味，口感有咬勁，麵衣薄而扎實，大人小孩都喜歡

餃子的內餡很飽滿，口感不乾扁，一口咬下，外酥內多汁