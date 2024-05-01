臺灣廟口市場小吃超多選擇！融合各種族群飲食文化，講到員林第一市場只會想到傳統小吃，這次下午來有新氣象，轉角這間游記陜西老潼關肉夾饃，夾入滷肉、滷蛋、千張豆皮好特別！一定要加爆辣更好吃，隔壁木瓜牛奶特別選用雲林的木瓜王，好濃郁真材實料一杯才45元必買～

游記陜西老潼關肉夾饃 在哪 ？

游記陜西老潼關肉夾饃在彰化員林市民生路上，員林第一市場出入口斜對面，這三角窗位置很好找，汽車可找附近停車格，或惠來街光復停車場、八條通停車場步行約4~5分鐘，搭乘台鐵員林車站下步行約10分鐘可到~

《游記老潼關肉夾饃》

地址：彰化縣員林市民生路122號

聯絡電話：0955-092046

營業時間：15:30~21:30

公休：每週三

《高雄木瓜牛奶大王》

地址：彰化縣員林市民生路122號

電話：0955-092046

營業時間：15:00~22:00

公休：週三

肉夾饃在員林第一市場出入口斜對面！廣寧宮與義美食品這個三角窗，每天下午三點半開始營業，看到桃紅色亮亮招牌就是，旁邊是高雄木瓜牛奶～

游記肉夾饃 菜單

游記陜西老潼關肉夾饃一份70元，想要豐富一點還能加蛋15元！即使下雨還是有客人特地來買，買來當點心或晚餐都很可以，我個人挺愛吃肉夾饃，有看到幾乎都會買，每一間都有自己特色～

現場就可以看到肉夾饃製作過程！饃餅食材很單純只有麵粉、水與豬油，把兩面用少量油煎到微黃，接著還要放到下方烤到金黃酥脆，麵體膨起來千層明顯，就能進行包餡～

饃餅最大特色就是它非常酥脆！外圈一絲絲千層皮像吃餅乾！一整排饃餅看起來好療癒，買回家沒有馬上吃，也可以用烤箱、氣炸鍋或平底鍋加熱，真的很方便～

這一大鍋是溫體豬滷製的五花滷肉！要燉煮上好幾小時，才能讓五花肉瘦肉不柴、肥肉不膩，肉夾饃都是每日限量，這一大鍋滷肉用完就沒有啦～

滷肉旁邊的配料好台式！有滷蛋與千張豆皮，這口味組合別家吃不到～

一切就能聽到咔茲脆響！白煙熱氣瞬間飄散開來～

想吃飽或口感豐富一點，建議要加顆滷蛋！

肉夾饃是中國陝西常見路邊小吃！老闆把肉夾饃改良成台灣人接受口味，手起刀落把滷五花肉切剁成小肉絲，再加上新鮮青椒、香菜一起剁，讓三種香氣融合一起，不時還要加入適量滷汁～

敢吃辣的朋友一定要加辣椒醬！至少要來個兩匙吃才夠爽辣，放上一張千張豆皮再來片生菜，有放豆皮真的很特別～

這就是專屬中國人的漢堡！有蔬菜、肉類蛋白質，營養滿分啦～

游記陜西老潼關肉夾饃

剛拿到好肉夾饃超燙手！想撥開來拍照都有點難！拿在手上就能感受到酥脆度，稍微用力一點還會掉餅屑，饃餅側面看起來像螺旋狀，一口咬下皮脆蓬鬆感十足，嘴齒間還有油香氣～

裡面滷五花肉香嫩不油膩，加上青椒切的夠碎，搭配香菜自然香氣，一口咬下不會乾口，內餡有濕潤度，鹹度剛好不會過鹹，加上千張豆皮、滷蛋香，吃完很有飽足感～

隔壁攤 高雄木瓜牛奶大王

隔壁攤高雄木瓜牛奶！現打果汁價格好實惠，買來配肉夾饃剛好，招牌木瓜牛奶特別選用林內的木瓜王，有得獎品質有保證～

高雄木瓜牛奶大王 菜單

現場有多種現打牛奶與果汁，真的很銅板價才40元、45元，我已經很久沒看過這種價格，木瓜牛奶600cc才45元！價格真的好親民，北部買杯手搖飲有些綠茶都要40元了，當然要來兩杯～

攤位特別擺放木瓜王評鑑證明！雲林林內鄉的木瓜王，果肉甜度均勻、香氣與水份都很足，用來打木瓜牛奶最適合～

現場還看到一小箱紅蘿蔔，從顏色就看的出來很新鮮～

木瓜牛奶很純粹！只有新鮮木瓜、牛奶與碎冰攪打，看老闆倒出來就知道多濃郁，感覺就是營養滿分～

木瓜牛奶 45元

木瓜牛奶600cc45元！之前買過附近老字號攤車，一杯50元已經很便宜，這間更便宜才45元，用的木瓜還是得獎高品質的木瓜王，住這附近幸福指數也太高了，想喝手搖飲又想要健康無負擔，點現打果汁牛奶就對了～

郭先生一口氣喝完半杯！木瓜牛奶絲滑順口，一喝就知道真材實料，溫潤餘韻不膩口，喝得到木瓜自然果香味，結合濃郁的奶香，這杯木瓜牛奶CP值好高～

＊肉夾饃與木瓜牛奶這組合不錯！吃完這組真的超飽，肉夾饃夾入滷肉、滷蛋與千張豆皮很有台味！沒吃過肉夾饃的人也能嚐鮮，絕對要來兩匙辣更過癮，搭配營養滿分的木瓜牛奶，可以促進消化健康，有來員林市場可以來一組試試～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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游記老潼關肉夾饃 店家資訊

高雄木瓜牛奶大王 店家資訊

地址：彰化縣員林市民生路122號

電話：0955-092046

營業時間：15:00~22:00

公休：週三

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