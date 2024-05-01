猴硐一日遊怎麼玩?逛貓村、參觀瑞三鑛業整煤廠，最後再到猴硐坑休閒園區搭乘煤礦車化身小礦工，感受當年礦工工作的辛苦。瑞芳猴硐真的是將礦工文化完整保留的地區，原本逐漸沒落的礦工歷史文化，伴隨可愛貓貓的到來獲得新生，難怪大家都說貓招財啊!

猴硐坑休閒園區 小影片

猴硐坑休閒園區

猴硐坑休閒園區就在瑞三大橋運煤橋的對面，走過去就可以看到猴硐坑休閒園區的招牌，目前僅開放文史館及搭礦車體驗喔。

猴硐礦坑休閒園區

地址：224台灣新北市瑞芳區侯硐路158號

電話：02 2496 6575

營業時間 : 09:00 – 18:00

原為瑞三礦業舊址，後因為環保意識抬頭、礦災頻傳加上進口低廉的煤價衝擊，在多重考量下曾經風光的礦業停止開採。不過因為後代感念先賢們的努力付出才有現今富裕的台灣社會，因此他們將這一區域打造成博物館。

整理了文物，並恢復整理煤坑，復駛煤礦車體驗，讓所有人可以更進一步了解早前煤礦產業的辛苦，他們冒著生命危險將台灣經濟帶上雲端，不因為產業沒落而該被遺忘。也可以讓現在普遍富裕的孩子感受一下，以前工作真的很辛苦啊!

猴硐坑休閒園區 門票

全票:150元

優待票:120元。(3-12歲及65歲以上)

最吸睛的當然就是那一個煤坑道及運煤礦車，全程體驗大約25-30分鐘。

原本我以為只是進入煤坑道烏漆媽黑看展覽介紹，但沒想到內有乾坤啊！

非常推薦大家搭乘一趟，很好玩啊!

猴硐坑休閒園區 搭礦車

噗噗搭礦車出發囉，小孩們都滿懷期待往裡衝~

煤坑到裡面烏漆媽嘿，雖然旁邊有展示一些挖到一半的礦洞，還有入煤坑時會攜帶的便當、器具，但因為真的滿黑的，的確就是簡單的走馬看花，小孩感受度不深。

沒想到出了煤坑道後竟然別有洞天，園區內竟然保留了許多以前礦工的採礦工具，讓遊客可以親身體驗採礦工人的辛勞。透過這些體驗，我們可以更加了解當年礦工工作的艱辛。

氣動鎬媒機

小孩子真的很愛在這裡框啷框啷的鑽地鑽石頭!

不過因為這支滿重的，加上他使用氣動原理，其實操作起來十分費力，大人記得一定要在旁邊看顧好，不然很容易受傷喔。

裝渣機(氣動式)

很大台，玩起來很有趣，就很像現在的挖土機，只是比較迷你。主要是用來清理坑內土石。

操控手搖台車

齊心合力一起往前往後跑跑跑，旁邊的腳踏車也是，對於小孩來說真的很好玩啊!

煤廠周邊環境

看看周遭的整理，我猜想老闆當時應該是真的有心想要將這一部分做起來，但礙於現實考量目前僅只有搭煤礦車體驗，希望之後可以越來越好，會有一個完整的煤礦工體驗規劃。

體驗時間約莫10-15分鐘，之後繼續搭乘煤礦車繼續旅程，路上會經過小小綠地，旁邊貼著當時礦工文化的小故事，爸爸愛喝酒、犒賞勞工的團康活動等。

現在很難想像當時的情景，但礦工這職業真的是拿命換，你想想在那小小的坑道內，發生了什麼事情都難以逃出生天，難怪當時很多人是今朝有酒今朝醉，誰知道明天會不會直的進去橫的出來?

出來後，所有小孩都還在興奮著，因為剛剛的體驗太有趣了。

我覺得來猴硐真的就是直接一日遊，三個景點逛完也可以打道回府囉!

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