網路溫度計<此生必嘗高CP值無菜單鐵板燒>冠軍名店【明水然．樂】插旗淡水！

活跳的野生龍蝦、A5日本和牛、北海道生食級干貝、南非鮮活鮑以及新鮮海膽等14品頂級奢華鐵板燒料理只要1600元起就能吃到

明水然．樂 淡水中山店坐擁淡水無敵海景，傍晚時分還能捕捉夕陽美景，是雙北約會賞景用餐好選擇！

明水然．樂淡水中山店就在淡水捷運站正對面大都會廣場內

大都會廣場有地下停車場，無論開車或是搭乘大眾運輸都很方便

淡水中山店(淡海景觀店)新開幕獨家特色:

4/19-5/22開幕禮14品升級15品奢華

當月壽星招待生日蛋糕或主廚私房甜品

30 日內線上預約: https://pse.is/5qbvdn

9人(含)以上團體聚餐開放60日內Line@訂位: https://lin.ee/RE1A3nd

ADD:新北市淡水區中山路8號11樓(大都會廣場)

TEL:02-26229002

營業時間:12:00-22:00

新開幕的明水然．樂 淡水中山店裝潢嶄新，散發著濃濃日式風情

門口的大燈籠是明水然．樂的大特點

也是大家來用餐必拍照的打卡熱點！

每一家明水然．樂都有專業的活體龍蝦養殖缸，淡水中山店也不例外

每日依照預約人數鮮撈處理，絕不使用冷凍龍蝦

淡水中山店鐵板席位舒適，每個鐵板區用餐獨立

也備有8-9人包廂，團體包場特別適合

海天一色的絕美景觀

除了淡海海景，觀音山景色也盡入眼底

傍晚時還能將夕陽美景一起捕捉

因為新鮮所以不怕人看，食材通通呈現在大家眼前

套餐有【$1600樂饗宴】及【$2400樂盛宴套餐】，兩種套餐都包含14品料理

1600套餐即享有老饕等級的新鮮活龍蝦、豐腴油花的日本A5和牛或頂級桂丁雞、北海道生食級干貝及季節時令漁獲

2400套餐則有新鮮活龍蝦、日本A5和牛老饕或和牛菲力(依照當日食材狀況由門店擇一升級)、北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑(升級)、整尾現流魚(升級)及新鮮海膽(升級)

茶品／荔枝烏龍茶

熱茶可以無限續

明水然．樂服務也很貼心，會一直幫忙添茶

喝起來有淡淡的荔枝香氣，清香順口

日式小菜／日式醃蘿蔔及日式醬釀洋蔥

兩品小菜都很爽口，開胃解膩

小菜也是無限續，服務人員會幫忙添加

開幕禮／莓果特調飲

即日起至5/22用餐免費贈送

淡淡的莓果香氣，香甜好喝

無論1600或是2400套餐都包含半隻活龍蝦三吃

龍蝦品種會依照當季調整安排，目前採用澳洲天鵝龍蝦(水姑娘龍蝦)

很大一隻ㄟ，新鮮活跳跳！

端上料理前，先來段龍蝦頭噴火秀

龍蝦頭經過炙燒香氣四溢，再拿去燉味噌湯

龍蝦一吃／龍蝦膏芝心蛋捲軟法

龍蝦膏結合起司蛋捲，底下是抹上明太子的軟法，最上面則有鮭魚卵點綴

滑順香濃的口感讓人一吃難忘

湯品／蒜頭蜆湯

極鮮美、鮮濃的風味，喝完還想再來一杯啊！

也感覺自己滿滿元氣了！

海鮮／廣島牡蠣

好大一顆牡蠣裹上薄薄一層粉

香煎後淋上日式照燒醬及辣蘿蔔泥

一口咬下要小心爆漿燙口

一邊享受美食一邊觀賞師傅精湛的料理手法

視覺味覺雙重享受

海鮮／蟹肉干貝佐海苔醬

好大一顆北海道生食級干貝，肥嫩飽滿

香煎到兩面帶著微焦感，內裡半熟帶嫩

干貝上點綴著松葉蟹肉搭配海苔醬

放進口中，滿滿幸福感油然而生，真是太幸福的美味了

冷前菜／海膽蒸蛋（1600套餐螢烏賊佐味增醋)

新鮮海膽大器的鋪在蒸蛋上，佐以鮭魚卵點綴

滑嫩的蒸蛋跟鮮甜的海膽真是絕配，美味度破表

海鮮／整尾現流魚（1600套餐時令鮮魚排）

可以吃到一整尾的時令現流魚真的很過癮

現流魚為每日產地直送，現流品種依當日提供為主

我們當天吃到的是黃點石斑，魚肉飽滿細緻

熱前菜／翡翠娃娃菜魚酥

很特別的以淡水知名魚酥入菜

鮮美的娃娃菜香煎後灑上魚酥，口感更豐富具層次感

鮑魚選用的是南非活鮑魚

上鐵板前可是挺活潑的呢，會一直扭動身體

海鮮／鹽蒸南非活鮑魚（1600套餐小卷佐柚香蒜味美乃滋）

鮑魚採用昆布鹽蒸方式，完全鎖住精華

鮑魚口感要更為Ｑ彈鮮脆

搭配的是義大利松露奶油醬，松露香氣迷人

龍蝦二吃／野生活龍蝦佐龍蝦醬

明水然．樂的龍蝦品種會隨季節調整，本次品嘗到的是澳洲天鵝龍蝦，俗稱水姑娘

整整1/2隻澳洲水姑娘龍蝦相當有誠意

飽滿紮實的龍蝦肉口感細滑柔順！

冰沙／鮮果冰沙

享受完龍蝦來杯紫蘇梅冰沙轉換味蕾

酸甜爽口，解渴也解膩

1600套餐肉品可以選擇豐腴油花的日本A5和牛、日本A4和牛或頂級桂丁雞

2400套餐則可選擇日本A5和牛老饕、日本A4和牛、和牛菲力、西班牙伊比利豬老饕或頂級桂丁雞

養殖過程不施打抗生素、不使用生長激素的國宴頂級桂丁雞

是星級餐廳的指定食材，口感不輸和牛

日本熊本A5和牛

看看這細緻的油花分布真是太逼人了

單吃可以感受到和牛的肉香與脂香

入口豐腴、高油花的衝擊感真的讓人難忘，太滿足了

若不習慣A5豐腴的油花，可選擇油花略減，吃起來較有肉感的A4和牛

龍蝦三吃／鮮嫩味噌龍蝦湯

帶有龍蝦頭濃郁鮮味的味噌湯

湯裡居然還能撈到龍蝦肉，喝起來滿足的一碗湯

炒飯／鐵板炒飯

說真的，吃到湯的時候我幾乎已經吃不下了

如果你的胃口較大也沒關係

鐵板炒飯可以免費加大！

炒飯裡很特別的加入淡水名產鐵蛋，是別處吃不到的美味

打卡禮（樂禮遇活動）

即日起至明水然．樂用餐，拍照或錄影明水然．樂最吸引您的畫面

並寫下一句喜歡明水然．樂的原因並@明水然．樂

分享於IG/FB限時動態或貼文，即可獲得獨家小饌乙份

當天我們吃到的是鮭魚，是酸甜口感的糖醋風味

甜品／香蕉巧克力煎餅

使用酥皮現煎的香蕉煎餅，可以吃到新鮮香蕉的口感

趁熱吃更美味

入會禮

只要成為樂多多APP會員，用餐即贈炙燒烏魚子

蘋果與蘿蔔搭配著炙燒過後的烏魚子，層次清爽，鹹香鮮味

壽星禮

只要是當月壽星到店用餐，即招待生日蛋糕或主廚私房甜品乙份

看著淡水美景吃甜點，再幸福浪漫不過了！

無菜單鐵板燒總是給人昂貴的印象

但明水然．樂完全顛覆我對無菜單鐵板燒的刻板印象

1600+10%就能吃到包含活龍蝦、干貝、日本和牛等14品頂級美食

難怪會榮獲2023年網路溫度計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」第一名

目前全省有八家門店，每一家店的特色均有不同

信義遠百店、信義松菸店位於熱鬧101商圈，其中台北信義遠百店還有宵夜場

淡水景觀店可以飽覽淡水河、觀音山美麗景色

宜蘭礁溪店翠綠田園景觀環繞

每間店都有不同的驚喜，值得預約前往用餐！

※全台據點:

●明水然・樂 信義遠百店(台北101/世貿捷運站)

Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/8VJHszr

台北市信義區松仁路58號14樓

02-87860466

●明水然・樂 信義松菸店(市政府捷運站)

Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/20OTpdF

台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號

02-27566267

●明水然・樂 板橋重慶店(府中捷運站)

Line@訂位👉🏻 https://pse.is/5glxec

新北市板橋區廣德里重慶路251號

02-29558933

●明水然·樂 林口昕境店(林口機場捷運站車程10分鐘)

Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/tvxOlar

新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓

02-26068258

●明水然・樂 淡水中山店

Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/RE1A3nd

新北市淡水區中山路8號11樓(大都會廣場)

02-26229002(淡水捷運站對面)

●明水然・樂 宜蘭礁溪店

Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/btGVurZ

宜蘭縣礁溪鄉二龍村淇武蘭路110-7號1、2樓

03-9887003(礁溪火車站車程10分鐘)

●明水然·樂 新竹林森店(新竹火車站對面)

Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/Nk080SQ

新竹市東區林森路2巷9號4樓

03-522-0822

●明水然·樂 高雄三多店

Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/Sajoej7

高雄市前鎮區三多三路213號3樓

07-331-2223

●明水然原味創意無菜單鐵板燒松山慶城店

(「明水然·樂」姊妹品牌) (捷運南京復興站)

線上訂位 https://reurl.cc/edry2M

台北市松山區慶城街18之1號2樓

02-2716-8819

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