新北市烏來區德拉楠山水悠遊，跟隨泰雅獵人走訪大羅蘭「蝴蝶公園」探索生態，看「水中螢火蟲」苦花，卡拉模基「德拉楠文化營」部落耆老就地取材設置陷阱，向泰雅獵人學智慧，竹筒飯、竹串烤肉 DIY，品嚐最道地的泰雅饗宴。李茂岸聚落巡禮，巷道間導覽老師深入淺出用故事牆說故事，輕鬆的認識泰雅文化，德拉楠民族實驗小學校園裡，一座複刻版泰雅原住民家屋 (半穴木屋、高架式穀倉與獵寮)，讓你 3D 體驗泰雅生活空間。



新北市烏來區德拉楠 (Tranan) 部落，位處於南勢溪上游水源保護區，正名前為福山部落，泰雅族移居烏來的最初據點，因為開發較少，目前是烏來區最具原民風格的部落，整個德拉楠部落有屯鹿、卡拉模基、李茂岸、大羅蘭四大聚落。



[屯鹿 五重溪瀑布 進入德拉楠的第一站]

五重溪瀑布位於北107 (信福路) 9公里五重溪橋旁，又名蘭吼瀑布，是個非常容易親近的路邊瀑布 。



五重溪在此遇見斷層注入南勢溪，溪水奔騰層疊而下雄偉壯觀，流水清澈經年不斷，為常流性瀑布。



[大羅蘭 蝴蝶公園 濱溪步道 生態導覽]

蝴蝶公園位於北107 (信福路) 終點，緣大羅蘭溪溪畔兩側，可串連濱溪步道、古圳步道與溪瀧步道行成 O 型路線。(照片：蝴蝶公園入口迎賓廣場，馬家堡)



蝴蝶公園，園區步道全線多為碎石泥土路，部分路段設有高架木棧道，沿途生態環境自然且豐富，有多種蜜源及食草植物，春暖花開成群蝴蝶飛舞於溪床山林間，搭配攔砂壩、觀景平台與觀景拱橋造景成為喜歡山林健走人士的熱門路線。



筆者(夫子) 非常贊同風景區設置高架木棧步道，取代傳統水泥步道的作法，高架木棧步道除了能規範遊客活動範圍外，也可降低遊客對自然生態的破壞，讓動物可以自由穿梭木棧道下，也讓植物及土壤不受踐踏及破壞。



大羅蘭溪溪水清澈，陽光下流水潺潺，石縫激流處可看「台灣鏟頷魚」奮力躍出水面銀光閃耀的畫面。台灣鏟頷魚因下頷呈鏟狀得名，又因其腸略帶甘苦，又被稱為 「苦花」。由於這種魚的嘴巴長的位置較低，所以它在啃食石頭上的青苔時會翻轉身體，翻轉時可見其銀白的腹部在水中發亮，所以有「水中螢火蟲」之 稱。



溪床中仔細搜尋，除了台灣鏟頷魚 (苦花) 外，還能得見體側有數條顯明的黑色橫條花紋，背鰭鰭膜黑色的「台灣石賓(魚賓)」。



大羅蘭溪，溪谷石塊嶙峋錯落，部分溪段高低落差大形成激流瀑布。



導覽老師表示，山棕的花是蜜蜂、紫蛇目蝶等的食草，更是泰雅族的民俗植物，豐年祭耆老用山棕來禱告祈福，打獵時獵人用羽狀葉來打結指引方向或搭蓋獵寮，日常生活中用葉片編成托盤，用葉軸製作釣魚竿或分割揉搓製成繩索，黑褐色網狀葉鞘與棕毛能製成棕刷與簑衣。



白匏子是北部低海拔天然次生林的先驅植物，生長快、耐燒、少煙是原住民重要的柴火來源，早年原住民種香菇，用白匏子樹皮為段木上的香菇菌孔封蓋。生導覽老師表示，白匏子的葉背很特別，有密生白色星狀短絨毛，葉片為減少陽光曝曬，會自己反捲，讓人以為是枯葉。天無雨，葉片反捲，葉背銀白色像露出白色牙齒在笑，別稱「微笑樹」。葉背銀白色可反射陽光，減輕被曬，一旦下雨，則葉片回復，故又稱「死去活來樹」。



[卡拉模基 德拉楠文化營 向耆老學習泰雅狩獵文化 品嚐最道地的泰雅饗宴]

德拉楠文化營，一座位於德拉楠卡拉模基聚落的泰雅文化教學營地，營地設有泰雅族瞭望台、手工藝教室、獵寮與活動草坪，透過實務操作及導覽方式，向遊客介紹泰雅族狩獵文化，新近更開闢耕種區，開始種植苧麻與小米等泰雅傳統作物，未來將配合節氣舉辦播種祭與感恩祭，共同見證泰雅文化的生生不息。



德拉楠部落耆老特別為了大家進行傳統祈福儀式，將祭品與小米酒供奉給祖靈，並祈求祖靈保佑團員事事如意、闔家平安喜樂，並預祝活動圓滿順利。



泰雅部落為父系社會，男性會有三把刀：獵刀、工作刀與小刀，其中獵刀由父親傳承，會因為所屬部落及用途不同而形制各異，導覽老師的獵刀刀身與刀柄一體成形，插入木柄就成為矛，可以獵殺山豬。



獵寮掛著成串的山豬下顎與山羌頭骨，最能彰顯獵人的能力與功績。導覽老師表示，從山豬的臼齒就能判斷出山豬的年齡，臼齒若是扁平，代表此頭山豬是強壯成熟的山豬。



魚筌是溪流間捕魚蝦的器具，以黃藤與竹為材料，用絞織編法縛紮而成，做漏斗狀，功用在於使魚、蝦進入之後無法游出去而被捕獲。枯水期時獵人在溪流狹隘處，以石頭、泥沙為堰做成魚道，在魚道放置漁筌，以捕捉由上游流向下游的魚。



竹叉前端裝有鐵製尖刺，後端繫著強力橡皮筋，可在清澈的溪水中刺魚，團員手握竹叉實際模擬操作，進行刺魚體驗。



南勢溪水源監測站小徑，獵人陷阱實放教學，泰雅獵人有智慧，就地取材使用幾支細細的樹枝就能撐起一塊大石頭，或利用地形插上竹竿擺上套索，就能捕捉獵物。



竹筒飯 DIY，在部落耆老手把手的教學下，將竹子分段鋸成竹筒與竹杯，經過清洗將浸泡一晚的糯米與小米加入竹筒中，加到八分滿，不要擠壓米粒，要保持米粒間的空隙，竹筒加滿水，用芭蕉葉蓋住頂端，放入大桶中進行蒸煮，好吃的竹筒飯完成。



竹串烤肉，用長長的竹籤串著已醃漬過的五花肉，放在炭火上，竹籤的另一端斜斜手持或固定在地面，肉的油汁順著竹籤流到地面，不會滴到火焰上產生有害物質，是原住民的生活智慧。



「食在森林」以在地食材入菜，使用原住民香料植物馬告、刺蔥進行調味，裝飾野地花朵並以木盤、香蕉葉擺盤，菜色有刺蔥炒蛋、刺蔥高麗菜、馬告香腸與地瓜，甜品為香蕉蛋糕、糯米小米球，搭配用山棕葉為擺飾的水果三層盤有畫龍點睛之妙，再加上小米酒的品嚐，是最道地的泰雅饗宴。



刺蔥，又稱食茱萸，泰雅語「打那」，嫩葉與嫩心葉入菜，最常見的料理就是刺蔥蛋，或用做煮湯 (例如：鮮魚湯) 的調味劑，增加香氣與風味。



打那苦花魚湯，苦花 (鯝魚) 是都市餐廳吃不到的美味，苦花在料理時皆無需有任何的宰殺動作，整尾可食，其鱗片為軟性膠質，在遇熱 80°C 時就會溶化，而內臟也不必去除，微苦中帶些甘甜，在口中散發苦花魚的獨特味道。



[李茂岸聚落 部落巡禮]

李茂岸是德拉楠部落最大的聚落及行政中心，部落巷道間有故事牆與壁畫，訴說祖先的故事，傳遞泰雅族的文化信仰。菱紋和橫條為泰雅族代表性圖騰之一，圖案以紅、白、黑三色表現，橫線代表著通往彩虹橋道路，而菱紋則是泰雅族祖靈之眼，祖靈之眼即為祖先對族人的凝視，象徵著泰雅族祖靈的守護和告誡。最值得注意的是巷弄交會口的地面，這裡有很特別的 XO 紋，導覽老師表示，XO 紋是烏來泰雅族獨有的圖紋，X 代表男性，O 代表女性。



一座石砌天主教堂，小巧玲瓏特色獨具。



泰雅部落遷移史，頭目亞維‧布納 (YAWI.BUNA) 帶領族人從南投仁愛鄉沿中央山脈長途跋涉後，翻越插天山 (BABAW LUPI)，來到祖靈應許的幸福之地，在此建立部落，稱為德拉楠 (TRANAN，舊名：福山 MANGAN)，德拉楠在泰雅語有「祖先曾經來到的地方、驚訝、好多喔」的意思。



泰雅族傳統家屋，主要有半穴木屋及平地竹屋兩種形式。壁畫展示半穴木屋、居家房 (平地竹屋) 與家禽間 (高架式穀倉)。半穴木屋 2D 平面圖，基地為長方形，入門口兩邊設有床，男主人睡在門邊，夜間敵方破門而入，男主人可以在門邊狙擊敵人，屋內設有兩個火爐，分別作為烹飪與取暖使用。



一幅壁畫充滿泰雅文化元素，在泰雅文化裡，「紋面」象徵著成年與榮耀，男人需要有著強健的身體與獵首經驗，女人需要擅長織布與耕種，才能獲得紋面與婚嫁的資格，男生紋上下額，女生紋額頭及臉頰，這也是也是死後能夠通過彩虹橋，前往祖靈國度的通行標誌。最特別的是耳管 (約10cm長，男女皆有)，耳管內保存各類種子，確保到了新的遷徙地有種子可播種。早期泰雅族的婚禮都是以「多幹」(TOKANG) 背新娘，男女雙方的住家無論多遠，翻山越嶺新郎都必須以「多幹」將新娘背回家，以證明新郎有能力養家。



泰雅族人有熱情的共飲文化，不限男女兩人共飲一杯酒，一人用左手，另一人用右手執杯，兩人共就一個酒杯同時飲酒入口，透過「共飲」拋下成見與戒心，打破拘謹邁向和樂與分享。



出身桃園市復興區爺亨部落的泰雅藝術家米路‧哈勇，有「原住民幾米」之稱，作品色彩鮮明飽滿，洋溢對族群與土地的熱愛。



德拉楠民族實驗小學 (原福山國小) 是一所只有七班 (含幼兒園一班) 的迷你小校，雖然學生人數少，卻是大台北地區唯一的原鄉小學，有推展多元教育與發展原住民族教育的特殊性，更是新北市第一間擁有泰雅原住民家屋 (半穴木屋、高架式穀倉與獵寮) 的學校。



一座半穴木屋仔細一瞧，屋頂有兩層，這是泰雅祖先的智慧，兩層的結構不但可以增強擋風避雨的能耐，更可以避暑耐寒，外層屋頂損壞，只需更換外層，內層則可繼續使用。



山上濕氣重、鼠類也特別多，為防止穀類受損，原住民發明高架式穀倉，各腳柱上設有防鼠板，巧妙防止老鼠的侵害，充分展現智慧及適應環境的能力。



獵寮是獵人夜間休息的場所，設有火塘，除有夜間取暖、驅逐野獸侵襲的功能外，還可以用火烤的方式保存獵物的新鮮。



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