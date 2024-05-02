每年五月，各地山頭都紛紛白成一片，因為櫻花季過後大台北桐花季到來啦！賞桐比起賞櫻，來的輕鬆也親切許多，不必上到高海拔就可以感受落花片片、享受與花合影的五月雪風采，還有滿地花瓣可以排出字樣圖案，唯美又浪漫。賞桐不必出國，可說是台灣原生之美，而且在大台北近郊就有不少賞桐景點步道，土城桐花公園、三芝三牲步道、瑞芳等新北桐花季都適合邊走邊玩，以下六個景點是編輯嚴選花多又好走的新北桐花景點，一起來看看吧！

推薦閱讀>>【台北景點推薦100選】最新台北活動及台北一日遊景點！來台北旅遊絕不可錯過的台北捷運景點

▼ 新北景點推薦 ▼

｜東北角｜北海岸｜

｜新北景點｜新北爬山｜

｜九份老街｜三峽老街｜

｜淡水景點｜烏來老街｜

｜猴硐貓村｜平溪天燈｜

｜滿月圓森林｜內洞森遊區｜

｜新北螢火蟲｜新北桐花季｜

｜金瓜石一日遊｜水湳洞一日遊｜

重點整理： Toggle

圖片來源：新北桐花季

其實桐花在3-4月就會陸續綻放，5月則是盛放期，各地桐花普遍滿開8成。今年新北市府規劃新北市客家桐花祭於2024/4/27在五路財神廟旁舉行開幕式，聚集在地特色市集及豐富的舞台表演，4/15開始報名桐花小旅行，邀請民眾一起賞桐。官網貼心的為大家畫出賞桐地圖也彙整出各地小旅行報名方式，希望大家好好把握難得五月追雪機會。

新北桐花季｜土城桐花公園

土城桐花公園可說是新北賞桐花首選景點，因為園區範圍達7公頃，有吊橋、立體爬網、木炭窯展示區、表演看台等休閒運動設施，並廣植超過百株廣東油桐，附近有二十多條登山步道可串連，還能就近至承天禪寺賞景或參拜，大人小孩都愛。桐花公園交通也很便捷，搭捷運就能到，被稱為是距離台北市區最近的賞桐景點。

新北桐花季｜四腳亭登山步道

四腳亭位於新北瑞芳，與基隆相鄰，因此是不少基隆人就近的賞桐景點。四腳亭登山步道的終點是四腳亭砲台，步道登山口有三處，從天外天墓園後步行15分鐘抵達，另有三坑子步道或四腳亭步道2條路線，3條路線相當親民，平坦好走，步道周遭油桐滿布，花季時，步道不時可見桐花灑落在地面上。

新北桐花季｜三生步道

新北賞桐景點三生步道位在大坑溪上游，步道蜿蜒於大坑溪山區，每年桐花盛開時，整山頭有如白雪皚皚，落花鋪地宛如一條白色花毯，水圳也佈滿白花，是三芝區桐花最密集的區域，步道沿線有細石舖地，還有多處座椅可供歇息，平緩好走，適合全家老小上山。

新北桐花季｜萬福生態公園

萬福生態公園位於深坑區東南科技大學旁，種植多株油桐，還有一棵台灣特有種的「台灣泡桐」(紫桐)」，數量稀少極為珍貴，遊客可沿木棧道環繞公園一圈，花季時漫步在桐花林中，欣賞桐花紛飛的景緻，若往景美溪對岸望去，還有許多油桐白花夾雜在樹海中。

新北桐花季｜嶺腳寮登山步道

嶺腳寮登山步道長約3公里，步道是由枕木階、網梯、泥徑及樹根階等組成，沿途林相原始、豐富多變，經過第二段繩梯後，抵達知名的「桐花秘境」，因桐樹茂密，加上林相原始，花季時石階兩側全是凋落的油桐花，與其他賞桐景點多了點原始風味。

新北桐花季｜汐止白雲步道

步道登山口位於汐止區白雲里社區活動中心旁，步道全長約800公尺，環形的登山步道沿途都有油桐樹環繞，花開時桐花隨風飄落在步道上，走完全程也只需20分鐘，屬於小巧精緻的賞桐步道。

最熱門的大台北桐花景點？ 土城桐花公園，交通方便、路線好走，適合大人小孩，可說是新北賞桐花首選景點，因為園區範圍達7公頃，有吊橋、立體爬網、木炭窯展示區、表演看台等休閒運動設施，並廣植超過百株廣東油桐，附近有二十多條登山步道可串連，還能就近至承天禪寺賞景或參拜，大人小孩都愛。桐花公園交通也很便捷，搭捷運板南線至永寧站，轉搭571、575號公車至南天母廣場下車，步行約20分鐘抵達。就能到，被稱為是距離台北市區最近的賞桐景點。

新北景點地圖攻略