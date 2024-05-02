新竹美食|禾日香古早味魯肉飯-百萬YouTuber推薦，膠質滿滿魯肉飯加太陽蛋超誘人!!|Ku’s dream酷的夢|全台滷肉飯冠軍

Sean一直都是百萬YouTuber 『Ku's dream 酷的夢』的忠實粉絲，

所以當我們要安排新竹行程的時候，

這家被酷評選為全台滷肉飯冠軍的-禾日香古早味魯肉飯，

就必須安排進去啦~

一到用餐時間就開始人潮滿滿，

上菜速度快，

餐點也好吃，

真的一定要來推一下!!

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新竹 禾日香古早味魯肉飯 位置/停車資訊

禾日香古早味魯肉飯位於新竹市東區，

距離新竹火車站步行約17分鐘，

搭乘公車的話可選擇有抵達民生路口站的公車搭乘。

店前方可臨停機車，

如果跟我們一樣開車的朋友，

可以選擇到遠見華生停車場，

步行過來只要4分鐘，

非常的近。



禾日香古早味魯肉飯紅色大招牌非常的醒目，

一下就能找到。

新竹 禾日香古早味魯肉飯 店內空間

用餐時間人潮頗多，

在店內就有椅子方便大家候位。



因為室內有冷氣，

不少排隊的朋友會在入口處等待。



入口處就要等排隊人潮少一點的時候才拍得到，

以飯匙為飾，

滿滿一片看起來蠻有質感的。

中間「好好吃飯」上掛著一面獎牌，

就是Ku's dream 酷的夢在自己節目中評比後，

頒發的獎牌。

店內座位以雙人桌、四人桌為主，

店內大約可容納約28人左右。

點好菜之後，

就到角落的櫃台點餐結帳，

櫃檯的後方還有各古銅錢造型的牆飾，

讓人感覺特別又很招財。

飲料的部分位於後方小冰箱，

有茶水、汽水可以加購。

醬料的部分提供自家製作的蒜蓉油膏，

和非常特別的小魚乾菜頭辣椒，

有吃辣的朋友可以試試看喔!

新竹 禾日香古早味魯肉飯 菜單

菜單是這樣一張，

餐點提供飯、麵、小菜、炸物跟湯品，

餐點價格的部分在$15-$80間。

新竹 禾日香古早味魯肉飯 餐點介紹

來禾日香古早味魯肉飯必點的就是加了太陽蛋的魯肉飯，

搭配其他的小菜湯品，

就可以吃上豐富的一餐。

【太陽飯】

主角!!加了太陽蛋的魯肉飯已經自成一個選項，

叫做太陽飯，

有大小碗之分，

我們點的是小碗的。

其他桌的蛋黃是在太陽蛋的正中間，

只有我們這一桌的蛋黃，

感覺快要離家出走了。



看起來油亮又美味的魯肉真的好誘人，

魯肉雖然肥肉居多，

但滷到入口即化。

太陽蛋黃澄澄的蛋液，

讓蛋香裹著飯香、魯肉香，

口感更是迷人。

魯肉醬香濃卻不油膩，

咀嚼間滿滿的膠質感，

加上米飯粒粒分明的口感，

這魯肉飯必須推!!

【雞絲飯】

雞絲飯肉量、飯量、油蔥量都給得很足，

唯一比較可惜的是拌飯的醬汁不夠多，

對我個人來說略顯無味。

【肉羹清湯】

一般我們吃到的肉羹湯，

湯汁都會帶著濃稠或勾芡感，

禾日香的是肉羹清湯，

湯頭較為清爽，

肉羹彈牙好吃。

【滷蘿蔔】

滷蘿蔔滷得入味，

蘿蔔吸滿湯汁，

口感軟嫩，

Q比也非常地喜歡。

整體來說禾日香魯肉飯專門店的餐點味道真的很不錯，

魯肉美味的太陽飯真的有擄獲我們的味，

真的也推薦大家來吃吃看喔!!



為什麼會拍這隻草尼馬娃娃?

因為Q比看著它說這是特級長頸鹿 XD

新竹 禾日香古早味魯肉飯 店家資訊

營業時間:10:00–14:00、17:00–20:00

公休日:每周一

電話:035280276

地址:新竹市東區民族路163號

粉絲團:禾日香-魯肉飯專門店

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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