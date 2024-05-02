給個讚

「桃園市兒童美術館」是個以多元藝術為主題的兒童美術館，一出場就轟動親子界，驚動萬教啊。桃園市立美術館．兒美館：試營運期間（4/3-9/1）免費入場。純白色的三角造型的外觀～藝術山丘，超級好拍。館內搭配大面積玻璃引入自然採光，將戶外自然景色融入兒童美術館裏，這裏面的藝術展出很精采，可以帶小孩來吸收一點藝術氣息，也可以帶小孩來這裏玩玩，放放電，一旁的青塘園生態公園，還能帶孩子來環湖散步，是個大小朋友都很適合的親子景點哦

延伸閱讀 ▾桃園熱門住宿: 石門水庫福華渡假飯店｜喜來登酒店｜南方莊園 ▾桃園優惠票券:







桃園市兒童美術館 資訊

地址：桃園市中壢區高鐵南路二段90號

營業時間： 09:30-17:00 週二休館

電話：03 286 8668

FB、官網

桃園市兒童美術館 交通停車

自行開車： Google導航輸入 桃園市兒童美術館」 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：周邊有停車格及 有付費停車場，開車來很方便

有付費停車場，開車來很方便 大眾運輸：桃園高鐵站 轉乘捷運至 A19桃園體育園區站 ，步行約6分鐘

轉乘捷運至 ，步行約6分鐘 Ｚ字形步道開放時間為9:30至17:00。

桃園市兒童美術館 門票價位

(113年4/3至9/1試營運期間免費入館)

全票：$100元(18歲以上、未滿65歲民眾)

優待票：$50元(設籍桃園市民、18歲以上學生、軍警消人員)

免門票：未滿18歲、65歲以上民眾

桃園市兒童美術館 三角造型純白藝術山丘

青埔特區愈來愈精采了，新開幕的「桃園市兒童美術館」就位於桃園中壢區青埔特區，附近又有青塘園生態公園，整體環境非常棒

光是這棟建築本身就夠吸睛了，三角形的斜屋頂設計，稱為「藝術山丘」

是由日本山本理顯建築師、台灣石昭永建築師事務所聯手規畫，山本理顯也曾榮獲2024年度普立茲克建築獎

美術館外的Ｚ字形步道拍照也很有特色，拍起來的感覺好棒

不過，目前Z字型步道只能原路上、原路下( 雖然內部有通道) 但走上去可以看到青塘園的美景。



Ｚ字形步道開放時間為9:30至17:00。

桃園市兒童美術館分為4個樓層，1、2樓為展覽廳及國際演講廳、3樓為兒童藝術圖書空間及工作坊、4樓為觀景平台。

因為入館有人數限制，需要抽號碼牌等待入場，

桃園市兒童美術館「探險未來！」開幕首展

這個「探險未來！」的展覽也分別在青埔、八德兒美館，都看的到

4大主題：「容器城市、地圖城市、城市自然、移居城市」，以12件作品展示

桃園市兒童美術館 一樓展覽廳

一樓展館中間區域有電動玩具機台及積木軌道車可以玩，牆面則是把街頭常見的藝術塗鴉搬進這裏

電動玩具機台共有四台，好像是開車開墾之類的，感覺畫面像是復古電玩

每個場次是25分鐘，可以重覆排隊入場玩

街頭塗鴉創作也是藝術的一種啊

這裏是塗鴉區，可以向館方人員索取圖畫紙來塗塗顏色

大桌子上可以可以玩積木造型堆疊，也能設計軌道玩軌道車，滿有趣的

一樓的外面有個會移動的山，看小朋友被嚇的表情，真的很有趣

這裏採用了大量的玻璃建材，館內採光非常好，空間感很舒服

一樓後方也有休息區和一些有趣的繪本可以在這裡休息與閱讀。

桃園市兒童美術館 二樓展覽廳

這也是個作品「城市軌跡」

真的可以玩哦，也可以看一下作品的解釋，這樣會更有趣些

這個作品是「指尖小旅行」是以桃園市兒童美術館週邊地圖為發想，將兒童美術館、埤塘、橫山書法館…串連在一起

可以還能拿一旁準備的毛線，來玩玩看哦

這也是用手工刺繡和機器縫紉展出的作品，將青埔的歷史與故事編織出一張張地圖。

二樓廁所後方的休息區，這個也滿不錯的，一旁有遮蔽用的屏障

桃園市兒童美術館 三樓 兒童藝術圖書空間

三樓的兒童藝術圖書空間，內部收藏來自世界各地的藝術繪本供民眾在館內閱讀

目前從4月19日起至6月30日規畫了「我們的房子：2024世界閱讀日桃園市兒童美術館開館主題書展」

裏面有好多兒童讀物、繪本、立體書可以閱讀，超精采的。連大人都愛不釋手

這裏也有大象造型的小椅子可以讓小朋友坐下來舒適的看書。

好舒服的閱讀空間

這裏目前規畫了「城市種子」是限定6歲以下小朋友的遊戲空間，

現場登記排隊，每個場次是30分鐘。

裏面有幾何圖形的遊戲墊子、植物造型軟墊、磁鐵創作拼貼區，好多小孩都玩的超開心的

桃園市兒童美術館 四樓 觀景平台

這裏可以看到城市景觀

這個《長出一扇門的石頭》互動裝置藝術，非常有意思

大石頭的門會自動打開。

只要觸動互動開關，眼睛還會有變化呢，很可愛的藝術作品

桃園市兒童美術館 青塘園

站在藝術山丘高處往下看的青塘園好漂亮

特別是這座橋，讓這裏增色不少

原來還可分左右兩側

這裏真的很不錯，可以來散散步，也可以到館內看看有趣的藝術作品，真的是兒童天堂啊

桃園景點美食推薦





延伸閱讀