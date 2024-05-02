宜蘭、礁溪美食、無菜單料理鐵板燒推薦這家明水然·樂無菜單鐵板燒(礁溪店)，明水然樂在台北是一位難求的無菜單鐵板燒名店，甚至榮獲2023年網路溫度計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」第一名，可以說是指標性的無菜單料理，日前正式插旗宜蘭礁溪，明水然·樂無菜單鐵板燒(礁溪店)開幕了，可以說是未演先轟動，開放訂位反應就超級熱烈，這也難怪，因為招牌樂饗宴人氣套餐1600元就有14品頂級美食，活龍蝦、干貝、日本A5和牛都吃的到，說是無菜單鐵板燒CP最高餐廳也不為過啊！

明水然·樂無菜單鐵板燒(礁溪店)｜交通方式、停車方式

明水然·樂無菜單鐵板燒(礁溪店)距離礁溪火車站車程僅10分鐘，而且有附停車場，明水然·樂無菜單鐵板燒(礁溪店)被翠綠的田園所包圍，遠處可以望見雪山山脈的壯觀景色。其採用玻璃帷幕的設計和嶄新的日式裝潢，在郁郁蔥蔥的綠意中顯得尤為突出，旁邊就是知名麻糬名店聯全麻糬，吃完可以順便買個麻糬當伴手禮

門口有個大燈籠，這也是明水然·樂的招牌之一，很多人都會跟燈籠拍照，算是很另類的打卡熱點吧^^

明水然·樂無菜單鐵板燒(礁溪店)｜用餐環境

明水然·樂無菜單鐵板燒(礁溪店)用餐環境也是走一個清雅的白色系日式風格，店內裝潢簡約時尚，一、二樓的挑高設計，除了一樓兩個大型寬闊鐵板燒區域外，在二樓也有隱密的包廂可以選擇，基本上可以滿足大部分人的用餐需求

明水然·樂無菜單鐵板燒(礁溪店)的一樓還有一個活水養殖水族箱，裡面有很多隻龍蝦，明水然·樂堅持只使用活體龍蝦，而且都是料理前才會現殺，活體龍蝦的滋味真的要親身嘗試知道！

明水然·樂無菜單鐵板燒(礁溪店)｜菜單

明水然・樂 是以日式無菜單鐵板燒為主，整體的料理手法會不太一樣，有分1600元跟2400元兩種價格，都會收取10%服務費，明水然樂訂位是開放前30天訂位，訂位完成三天內需預付餐費，都是先1600元套餐，如果要升級2400元，當天再支付就可以了（當月壽星招待生日蛋糕或主廚私房甜品）

在料理前，師傅也會將今日所用的食材做一個『火力展示』，會將今天所用的食材一字排開成列讓客人拍照，今天用的是澳洲水姑娘龍蝦，活跳跳的龍蝦也可以讓客人拿著拍照

為了維持最棒的飲食體驗，明水然．樂的龍蝦品種會隨不同時節做調整，但不管用甚麼品種，明水然．樂都堅持只用鮮活的野生龍蝦，拒絕使用冷凍龍蝦，這點堅持值得激賞

荔枝烏龍，獨家跟小農合作提供的荔枝烏龍茶飲，可以無限量續加，一口好茶一口美味鐵板燒料理，喝起來相當爽口不會有油膩感

日式小菜是免費招待的，也可以隨意免費續加，日式醃蘿蔔質地爽脆，帶有酸甜的清新味道，非常開胃，還能清除口中的殘餘味道，日式醬釀洋蔥的味道比較溫和，與主菜一同享用時，可以增添不同的風味層次

煙燻鴨沙拉，使用宜蘭在地的櫻桃鴨胸切片，加上爽脆時蔬跟日式風味的沙拉醬汁，酸甜可口頗是開胃

今天為我們料理的是納豆主廚，廚藝好又很會跟客人互動，整場吃下來氣氛非常歡樂！

整尾現流魚（$2400樂盛宴套餐），因為宜蘭有漁港，所以整尾現流魚都是當日漁港直送，今天的魚應該是赤鯮（忘記問主廚了^^)，而且超大一尾，這如果去市場買少說也要破兩百一尾，魚新鮮不用太多調味，裹粉乾煎就非常好吃

整尾現流魚外酥內嫩，而且裡面的肉質有夠細膩，只要沾一點點鹽或胡椒就非常好吃，配菜是滷白蘿蔔跟蘆筍，白蘿蔔是用高湯烹煮，一整個鮮甜入味

季節時令漁獲鮮魚排($1600樂饗宴套餐)，今天是用紅甘，紅甘魚片帶皮煎炙過再淋上芡汁，底下也是襯白蘿蔔，魚脂清甜、皮Ｑ肉質紮實，非常好吃！

南非鹽蒸活鮑（$2400樂盛宴套餐），整顆大鮑魚一人獨享一顆，但不是單單用鐵板蒸煮那麼簡單，主廚先在鮑魚上放上檸檬片，鋪上昆布，最後再倒上鹽巴用類似鹽焗的烹調技法料理鮑魚

鹽焗打開後，撥開上面的粗鹽、昆布、黃檸檬，下面的鮑魚絲毫沒有縮水，熟度拿捏的恰到好處，然後再將鮑魚畫上刀痕去除內臟屆可以上桌了！

活鮑魚本身就很新鮮好吃，再加上昆布、黃檸檬等不同風味層層堆疊，美味度更上一層樓，鮑魚吃起來Ｑ彈又軟嫩，一口吃進去，滿滿的海潮鮮味在口中爆發，真的有夠好吃！

明太子山藥($1600樂饗宴套餐)，那個明太子也塗得太厚了，上層的明太子鮮香誘人，搭配爽脆山藥，絕配！

海膽蒸蛋（$2400樂盛宴套餐），海膽蒸蛋光看就好吃，海膽給的量也是算多的，一入口蒸蛋口感滑嫩，然後搭配著鮮甜的海膽，鮮度是很剛好！

松露蒸蛋($1600樂饗宴套餐)，松露蒸蛋的口感非常細膩且滑嫩，松露的加入使得蒸蛋散發出獨特的香氣和味道，每一口都能感受到松露的濃郁與蛋的溫和相融，帶來豐富的口感體驗

生食級干貝，本身就生魚片等級的干貝，所以只要簡單炙燒就可以吃了，上面還加上比目魚鰭邊肉跟鮭魚卵增添口感風味，要一口吃一顆還蠻有難度的，干貝有夠甜又多汁，加上入口即化的比目魚鰭邊肉，極富層次口感

龍蝦三吃，不論是1600元還是2400元都會有龍蝦三吃，主廚先處理龍蝦頭，水姑娘的龍蝦頭也很多肉跟蝦膏，主廚先用蒸煮的方式料理，然後在龍蝦頭上抹上海膽醬後用噴槍炙燒，瞬間香氣滿溢，滿足視覺、嗅覺的饗宴

澳洲水姑娘龍蝦以其細膩的肉質聞名，而明水然樂又以供應活龍蝦著稱，保證了食材的極致新鮮度，這裡的龍蝦與海膽醬的結合非常匹配，創造出令人難忘的美妙風味，特別是濃郁的蝦膏，更是讓人讚不絕口呢

龍蝦身，使用特製的奶油螺肉醬來搭配龍蝦，醬汁的濃郁口感能很好地融合龍蝦肉的鮮美，而在出餐前刨上的烏魚子，不僅增加了一層鹹香，還能提升菜餚的豐富度和層次感，這樣的搭配不僅美觀，還能讓人在味覺上享受到多重驚喜

龍蝦味噌湯，龍蝦的第三道品嚐方式是將其製作成味噌湯，湯中依然保有龍蝦肉的大塊鮮美，這樣的做法讓龍蝦的精華得以充分展現，每一點都被珍惜並完整利用

日本和牛漢堡，和牛漢堡肉在鐵板上煎時滋滋作響，漢堡包也經過鐵板的精心煎烤，達到外酥內嫩的完美口感

一咬下這個小漢堡，和牛那濃郁的油香馬上在口中爆發，食材的比例調配得天衣無縫，完全不會讓人感覺油膩，煎製的起司發揮了畫龍點睛的作用，那一抹起司的鹹香讓和牛漢堡的美味更上一層樓

鮮果冰沙，用餐中段送上鮮果冰沙，酸酸甜甜的冰涼口感洗去口中餘味，準備迎接主菜的到來

日本A5和牛（$2400樂盛宴套餐），如同大理石紋理般的粉紅色澤，最好的烹調程度是五分熟，這樣既能保留肉質的細膩，又不致於過度煎老，一旦入口，肉質猶如融化，和牛的油脂則如海嘯般在口中擴散，帶來極致的味覺享受

頂級櫻桃鴨($1600樂饗宴套餐)，只有明水然樂礁溪店才有的限定主餐，宜蘭招牌就是櫻桃鴨，著重於在地食材的運用，想當然櫻桃鴨捨我其誰！厚實的櫻桃鴨胸口感非常出色，鴨皮部分處理得很好，油香逼出而不覺膩口。這種Ｑ彈的美味在口中咀嚼越久，越能感受到其深層的香氣

鐵板炒飯， 鐵板炒飯還可以免費加量，完全不必擔心飽足問題。炒飯在鐵板上精心炒製，每一粒米飯都分明可辨，再加上雞蛋、鮭魚鬆、青蔥和醬油等配料，每一口都是大滿足！

花生冰淇淋捲，真的是全程鐵板燒料理ㄟ！連甜點也是在鐵板上料理，將現煎的Q彈餅皮搭配堅果、花生酥、冰淇淋和香菜，可說是花生捲冰淇淋的進階版。其外層熱脆內裡冰涼的口感，作為餐後甜點可謂恰如其份

現場加入「樂多多」會員還可免費兌換入會禮：炙燒烏魚子，分享在IG/FB限時動態或貼文，還能再兌換獨家小饌一份，頗有誠意

探訪明水然樂宜蘭礁溪店之後，不難理解明水然樂屢獲好評的原因。以1,600元起的價格，即可品嚐到種類繁多的高檔食材，這裡的料理展現了匠心獨運的技藝與慷慨份量，令人感受到極高的性價比，這無疑使它成為宜蘭地區無菜單鐵板燒中的佼佼者，我極力推薦預約一席，親身體驗這場味覺的盛宴！

明水然．樂 宜蘭礁溪店(田園景觀店)

地址：宜蘭縣礁溪鄉二龍村淇武蘭路110-7號1、2樓

電話：03-9887003

地址：新北市淡水區中山路8號11樓

電話：02-26229002

地址：台北市信義區松仁路58號14樓

電話：02-87860466

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號

電話：02-27566267

地址：新北市板橋區廣德里重慶路251號

電話：02-29558933

地址：新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓

電話：02-26068258

地址：新竹市東區林森路2巷9號4樓

電話：03-522-0822

地址：高雄市前鎮區三多三路213號3樓

電話：07-331-2223

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