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丹馬克咖啡的詳細地址為中壢區慈惠三街157巷10號

這邊位於中壢sogo附近，交通非常方便又好停車👍不管是騎車還開車都可以～

加上附近也有威尼斯電影院，吃飽喝足了再去看電影也很不錯☺️

丹馬克咖啡呢在中壢真的是很老字號了，基本上中壢人都會知道這間～

此外它在2015、2018、2021和2022都獲得了桃園金牌好店的獎牌！

對於他的餐點和環境大家都還滿認可的❤️也算是桃園中壢在地必訪的早午餐了吧

丹馬克咖啡Dämark café 用餐環境

丹馬克咖啡的用餐環境還滿舒適的，整體的風格以美式裝潢為主

到處都看得到美劇的場景佈置，給人一種很現代但又不不會有距離感～

最酷的是他們家牆上還有擺了一輛自行車🤣旁邊還有很多汽車模型～

看來老闆應該是對運動和汽車很有興趣

餐具和水杯都在走道的架子上，點完餐記得要過了來拿取喔～

除了基本的紙巾外，丹馬克也很貼心的有提供濕紙巾哦❤️ 用餐前後都可以使用

另外企鵝很喜歡他們家的一點就是有提供免費的時尚雜誌觀看！

點一杯飲料和餐點再配著雜誌感覺就超級chill～超級放鬆和享受的🥰

丹馬克咖啡Dämark café 菜單

丹馬克的餐點非常豐富，從前菜沙拉到義大利麵主餐再到下午茶甜點、炸物派對都有～

尤其是飲品的部分，菜單的第二頁滿滿都是飲料的選項！

想來吃早午餐或是想純喝咖啡吃甜點的朋友都可以來～

平日不限時間，店員不會趕人😆想待一整天也OK

假日考量到用餐的人數眾多，如果客滿會以2小時用餐為主>畢竟放假了大家都會想吃美食，互相體諒一下❤️

丹馬克咖啡Dämark café 餐點分享

來他們家吃早午餐一定要試試看他們的歐姆蛋和巧巴達三明治系列！

每一個口味都很好吃！而且份量上也足夠～點一份主餐再搭配一杯飲品就很滿足了😋

要注意的是歐姆蛋等早午餐系列只供應到18:00哦，想要吃的人要注意一下時間

另外義大利麵和燉飯也是他們家的主打，口味選擇多又入味！

網友最推的就是泰式酸辣海鮮口味～ 企鵝這次也點了這個來吃🤤

接下來就讓企鵝來分享這次和朋友想用的餐點吧

泰式酸辣海鮮

這份酸辣海鮮義大利麵的配料其實也不少的！有鮮蝦、魷魚、干貝、蟹腳、扁豆等等~

吃起來的口感還滿豐富的，如果蝦子可以撥好殼更好🤣

他們家的義大利麵是屬於湯汁比較多的那種！

在吃的時候可以很明顯的感受到麵條的多汁🤤 每一根麵都吸飽了湯汁！非常入味👍

放入嘴裡咀嚼的時候有種爆汁的特別口感！非常好吃

燻雞起司歐姆蛋早午餐

歐姆蛋早午餐系列都會附有脆薯、沙拉、麵包和歐姆蛋～

以正常人的份量來說是還ok，企鵝每次中午來吃都吃得很飽🤣

但如果人比較多要聚餐的話可以再多點炸物一起分享哦，用餐氣氛會更加歡樂❤️

他們家的歐姆蛋企鵝也很推薦！第一次來的朋友可以試試看這個🤩

口感非常的滑嫩和濕潤，放入口中輕輕的咀嚼一下就可以吞進去了！好吃

蛋香非常濃郁，但整體味道也不會太重，吃起來還滿清爽的❤️

母親節限定蛋糕

目前丹馬克有推出一個母親節的限量加購活動！有喜歡的朋友也可以參考哦

從4/15(一)-5/12(日)，消費滿600元就享有120加購限定蛋糕【紫屬於你】💜

聽說這活動非常熱門，企鵝到的時候剛好還剩下兩個🤣 再晚一點就吃不到了

因為這個蛋糕是限量供應的，可能會根據每天的營業狀況而有可能會提早售完～

如果比較晚來真的沒了也不要太難過>

這款【紫屬於你】有著覆盆子的香氣也有黑醋栗的酸氣再加上慕斯的口感～

整體吃起來酸酸甜甜的，不會太膩口

而且顏色真的很漂亮😍有種高貴又華麗的感覺，很適合買來送給辛苦媽媽！

讓媽媽在這一天也可以當個高貴而開心小女王👸

鳳梨蘋果優格奶昔和焦糖冰奶茶

飲品的部分企鵝點了鳳梨蘋果優格奶昔和焦糖冰奶茶

這兩杯喝起來都屬於清爽順口的口感，味道並不會太重～

很適合搭配他們家的早午餐一起吃😋

丹馬克咖啡Dämark café 評價

他們家的餐點企鵝都還滿喜歡的～味道都算是非常入味又讓人有記憶點！

而且加上口味眾多，企鵝每次來都會點不一樣的餐點😋

環境上也很乾淨和舒適～雖然假日期人比較多時會有點吵雜，可能沒辦法專心辦公🤣

但這就很適合約姐妹一起來聊聊哈哈，搭配著美食可以互相聯繫一下！

有喜歡吃早午餐的朋友這間中壢的經典早午餐店一定要來試試❤️

丹馬克咖啡Dämark café 詳細資料

🍽：丹馬克咖啡Dämark café

📍：桃園市中壢區慈惠三街157巷10號

⏰：一～四 10:30-21:00、週五10:30-22:00、週六10:00-22:00、週日10:00-21:00

☎️：03 427 5085

💌：丹馬克咖啡粉絲團

備註：目前不開放訂位，建議避開用餐時間