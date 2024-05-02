我喜歡吃火鍋，但是對火鍋店的要求很多，第一當然是衛生。衛生有多重要，從最近接二連三爆出來的恐怖食安問題，就可見一斑。【呀屋 火鍋●烤串】於2023 年11月21日開幕，至今已超過半年，店面依然窗明几淨，跟新的一樣，可見環境的維護很用心；各種食材也清洗得乾乾淨淨，排列得整整齊齊，醬料台時時有人擦拭，飲料機的出口水也見不到一絲汙垢，從這些小細節就可以看出店長對衛生的重視，用餐備覺安心。

衛生到位了，接下來要看的就是 C/P 值。【呀屋 火鍋●烤串】別出心裁，將火鍋和烤串合而為一，這項創舉應該是全台唯一。重點是兩者的水準都很高，絕對不只是為了嘩眾取寵想出來的噱頭。自助無限的海陸食材，吃到飽的八種肉類，無限供應的高檔飲料、冰淇淋、甜點等，全部加一加，品項應該超過百種，更扯的是居然有兩種<柏克金啤酒>無限暢飲，這麼豐盛的鴛鴦麻辣鍋物，只賣 699 元/人 ！再加 79 元/人，還有八種現點現烤烤串隨你吃！這樣的 C/P 值，在現在物價高漲的台灣，真的是打著燈籠都很難找得到了。

【呀屋 火鍋●烤串】這個名字取得很有意思，不但有吸引力而且容易讓人留下深刻印象。我和老婆一直在研究這個店名，到底是什麼意思？等到吃完之後，才恍然大悟，原來是老闆對自家的鍋物信心滿滿，相信顧客吃過之後，必然會不由自主的發出歡呼吧！

木質調的清爽裝潢，搭配敞亮的空間和寬闊的桌距、流暢的動線規劃，【呀屋 火鍋●烤串】的高質感，在火鍋界十分罕見。加上空中不斷流瀉的輕柔音樂，營造出輕鬆自在氛圍，高級感油然而生。

座位區和取餐區涇渭分明，除了兩張 6 人桌以外，其餘全是 4 人桌的規劃。每張桌上有一口電磁爐，火力強大，加熱非常快，效率極佳，不會讓你把寶貴的用餐時間浪費在等待上。

若是你有多人聚餐需求，餐廳有一個相對獨立的類包廂區，最多可容 16 人同時用餐。不過，老話一句：粥少僧多，有需要一定要盡早預定。

雖是人造綠植，但是栩栩如生的植物，就是空間魔術師，盎然的綠意，看起來賞心悅目。

取餐區分成三區，高低錯落有致，走道相當寬敞，即使人多的用餐尖峰時刻，也不用擔心摩肩擦踵，窒礙難行。

同時提供兩種品牌的冰淇淋，常見的日本「明治冰淇淋」有八種口味，分別是＂香草、抹茶、巧克力薄荷、濃黑巧克力、黑芝麻、藍莓起司、藍姆葡萄乾、葡萄雪酪＂。「聖堤亞冰淇淋」則是台商委由泰國大廠 Chomthana 生產的冰品，以南洋熱帶水果口味為主，強調真材實料，這裡提供的口味有＂泰式珍奶、檸檬、淇淋巧酥、摩卡脆片、芋頭＂。總計 13 種口味一次滿足，喜歡冰淇淋的朋友歡呼吧！

甜點櫃裡有三種甜品：杏仁豆腐、原味奶酩、雞蛋布丁，全是店家新鮮手作，品質更有保障。

飲料吧的選擇也很多，冷熱飲皆有。常見的可口可樂機，有＂無糖可口可樂、美粒果柳橙綜合果汁、檸檬紅茶、雪碧、可口可樂＂，這是小朋友的最愛。我更愛中間兩台高檔飲料機，只要把杯子放好，選好飲料種類，按一下觸控面板，就會自動裝填，絕對不會有飲料溢出來，弄得一身狼狽的情形。這兩台飲料機供應的飲料頗高級，不乏有品牌的飲料，如超人氣的＂黑面蔡楊桃汁、義豐古早味冬瓜茶＂，還有＂無糖熟香烏龍茶、蔓越莓汁、煉糖烏梅茶、好漾青森蘋果茶、蜂蜜檸檬茶、韓式柚子茶＂等。

熱飲的種類稍少，＂莫凡彼焦糖瑪奇朵咖啡＂超高級，＂立頓奶茶、杏仁茶、阿華田＂也不錯；另外在醬料區，還有三種茶包，可用熱水自行沖泡。

霜淇淋機當然也沒缺席，焦糖奶茶口味，甜到你的心坎裡。

飲料機背面亦有可觀之處，讓我們來看看有什麼東西？

＂沙茶醬、黑醬油、白醋、烏醋、香油、和風醬油＂一字排開，每日現切的＂蒜頭、辣椒、蔥花、香菜＂，新鮮度聞得出來。照片左上角，就是可自行沖泡的茶包。

主食類有＂白飯、韓國不倒翁 Q 拉麵、王子麵、科學麵、快煮寬粉＂。吃火鍋少不了的吸湯神物＂炸豆皮＂，還有可以煮食，也可當成沾醬用的新鮮雞蛋。

最令人驚訝的是貴森森的生啤酒，在其他餐廳都要加幾百元才能無限暢飲，在這裡竟然直接免費奉送！金車＂柏克金黃金拉格啤酒、德式小麥啤酒＂無料放題，旁邊還貼心地放著完美比例的注酒步驟，喜歡喝啤酒的朋友歡呼吧！光是可以享受一邊大口吃肉，一邊大口喝啤酒的暢快，就值得你專程帶著一家大小前來用餐！

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔

飲料、甜點、冰品，這些說到底只是錦上添花，火鍋店的重中之重，還是要看食材的質和量。接下來，就讓我帶大家一起看看【呀屋 火鍋●烤串】的豐富食材吧！

每一種葉菜類看起來都鮮翠欲滴，排列得井然有序。

＂菇類、玉米、南瓜、水蓮、大黃瓜、蘆筍＂，琳瑯滿目。

青花菜和白花椰菜，除了一朵一朵分開，還不惜費工切除莖部表面硬皮。就是多了這一分細心，造就了別家難以企及的好口感。

丸類種類繁多，＂貢丸、雪魚丸、起司丸、黃金魚丸、排骨酥、蟹肉棒、燕餃、蛋餃、鑫鑫腸＂，還有＂大甲芋頭＂。

最扯的是＂蝦仁漿＂和＂花枝漿＂，別人家是以＂漿＂為主，蝦仁、花枝只是塊狀點綴；但在這裡卻反其道而行，變成＂漿＂只是點綴，蝦仁、花枝反客為主，真的是令人大開眼界！

海鮮類也是不計成本供應，＂白毛肚、天使紅蝦、扇貝、小花枝、鮭魚下巴、刻花魷魚＂，堆得像小山一樣。

＂鴨脆腸、蛤蜊、麻辣大腸、麻辣牛肚、心管、鵪鶉蛋＂，也是一盤盤任君取用。

＂鯛魚片、多利魚片、小尖捲、蛋腸、白蝦、魚皮、黑毛肚、白毛肚＂，連罕見的＂魚花＂都有！

沙拉吧有海鮮已經很稀奇，更讓我豎起大姆指的是這個肉品櫃！有經驗的老饕一定都有切膚之痛，每次吃火鍋都會浪費許多時間在等候上面，尤其是肉品，一輪比一輪慢上，擺明就是怕人吃。但是這裡不一樣，肉是切好一盤一盤堆起來，想吃多少拿多少，完全不用等，簡直是肉食者的天堂！

先來三種牛肉：＂安格斯雪花牛、美國板腱牛、頂級沙朗牛＂，想吃什麼別客氣。

再來五種肉品：＂安格斯霜降牛、安格斯黑牛、紐西蘭小羔羊、台灣梅花豬、台灣豬五花＂，肉肉控開始歡呼吧！

有別於時下火鍋店複雜的用餐方案，【呀屋 火鍋●烤串】只提供單一消費方式，699 元麻辣鴛鴦火鍋自助無限吃到飽，再加 79 元烤串吃到飽。簡單明瞭的用餐方案好處多多，不但可以節省人力、減少糾紛發生，對於我們這種有選擇障礙的人來說，更是一大福音。

桌子的設計也很有巧思，4 人桌有一口電磁爐，6 人桌有兩口電磁爐，兩側右手位桌下抽屜拉出來，衛生紙、溼巾、牙籤分格擺放。盡可能騰出桌面所有空間，讓來賓用餐更加舒服。

還有一個可以大書特書，值得所有火鍋、燒烤店學習的設計，就是廚餘和垃圾的處理方式。在桌面挖一個洞，下面放置大型垃圾桶，用餐中產生的所有廚餘和垃圾，直接往裡面丟就行。解決了一般火鍋店把垃圾桶直接擺在桌上，隨著用餐時間過去，垃圾越堆越高，不但占空間，而且感覺髒亂，拍照也不好看的問題。

【呀屋 火鍋●烤串】的設計處處巧思，令人激賞，不知是出於哪位大師之手？我甚至覺得所有想經營火鍋、燒烤店的老闆，在設計餐廳之前，都該來此觀摩學習。

【呀屋 火鍋●烤串】的湯底也相對簡單，＂招牌麻辣、酸白菜豚骨、胡椒腴骨、金蒜雞湯、泰式冬蔭椰奶、昆布海鮮＂共 6 種。因為鴛鴦火鍋，所以每桌都要選兩種，我們選的是＂金蒜雞湯＂和＂泰式冬蔭椰奶＂。

＂金蒜雞湯＂口感溫潤，熬煮之後蒜香迷人，用它來煮鮮蔬丸類，滋味清爽；就連蒜頭也沒了嗆辣，吃起來香甜綿軟，異常可口。

＂泰式冬蔭椰奶＂更是令人驚豔不已，我敢發誓絕對是我們嘗過所有火鍋湯底的第一名！濃郁到了極致的滋味，足以繞舌三日，鮮味不絕！紫洋蔥、番茄、香菜的精華全部融入湯汁，既鮮又甜又夠味，辣度也經過調整，只剩足夠開胃的微辣。即使不敢吃辣的朋友，也請大膽選它，保證讓你一試驚為天人！用這鍋湯煮出來的食材，完全不需要任何的沾醬，就非常非常好吃。強烈建議來【呀屋 火鍋●烤串】用餐的朋友，其中一種湯底一定要選＂泰式冬蔭椰奶＂！

點餐時如果你有加 79 元選烤串吃到飽，服務人員送來的帳單上會有一個 QRCODE ，可以用它來點烤串。這也是店內唯一點餐的東西，因為烤串都是現點現烤，所以需要等候 10~20 分鐘 ( 視點烤串人數而定 ) ，建議可以先點起來，才不會浪費用餐時間。

掃瞄 QRCODE 之後，選取你想要的烤串種類和數量，最後送出即可。要注意點完一輪烤串之後，需間隔 10 分鐘才能續點，每次送單品項上限 10 樣，每種烤物最多可點 5 份。我們的策略是第一輪八種烤串各點一份，先找出自己最愛的品項，第二輪之後再專攻自己喜歡的品項。

點好烤串後當然就是先進攻肉品啦，策略和烤串一樣，第一輪八種肉各拿一盤，找出自己的最愛。

不得不說，＂泰式冬蔭椰奶＂真的太神奇，油膩的脂肪都可以變甘甜，連平日害怕的＂台灣豬五花、台灣梅花豬＂，我都能吃得津津有味。＂紐西蘭小羔羊＂的羊膻味消失得無影無蹤，＂安格斯黑牛＂也異常柔軟鮮甜；幾乎每一種肉的口味都升了好幾級，椰奶的香氣更是令人胃口大開，讓我們一塊接一塊吃得不亦樂乎，一盤肉不用兩分鐘就吃個精光。

【呀屋 火鍋●烤串】的肉類品質值得稱讚，加上＂泰式冬蔭椰奶＂的助攻，不管是牛的哪個部位，都是油脂香、肉汁甜，好吃得叫人欲罷不能！

肉品好吃，海鮮也不遑多讓，滿滿一盤夾起來，一起下鍋才過癮。

我愛吃蝦，這裡整盤的天使紅蝦、白蝦隨你夾，愛吃幾隻都可以；光是這一招，那些幾歲生日送幾隻蝦的火鍋台，就輸慘了！天使紅蝦肉多飽口，白蝦緊實彈脆，兩種我都愛！

不只海鮮爽爽吃，這餐我還解鎖了不少人生第一次。第一次吃＂魚花＂，聽說這是肉食性魚類的幽門盲囊，白色捲曲狀，口感軟 Q ；第一次吃心管、鴨脆腸...這就是我說＂泰式冬蔭椰奶＂有魔力的原因，似乎經過它烹煮之後，不但喜歡的食材更好吃了，就連很多以前覺得有點可怕的東西，都變得美味可口。

【呀屋 火鍋●烤串】的服務也值得稱讚，尤其是親和力特別令人感覺舒服，不管是收盤子、送烤串，總是輕手輕腳、面帶微笑。推著湯底補充壺的小姐，不時會過來關心我們的用餐狀況，主動補足正確的湯底，絕對不會有越吃越淡的情形發生。

蔬菜鮮甜可口，雪魚丸裡面竟然包了肉餡，Q 彈多汁；還有內含濃郁起司的起司丸，都讓我們吃得頻頻點頭。不過，最誇張的當然是＂蝦仁漿＂和＂花枝漿＂，尤其是蝦仁漿，光是一球裡就有超過三隻，而且每一隻都是又大又肥，鮮甜脆口，彈性十足。甚至到後來我都懶得拿白蝦了，因為蝦仁漿裡的蝦子，品質完全不輸，而且不用剝殼，絕對是懶人最愛！

吃了一輪火鍋，烤串也上桌了，剛烤好的烤串就是要趁熱吃最好。＂韓式燒五花肉＂搭配韓式泡菜，用生菜包起來大口吃，肉香迷人、泡菜脆辣夠味，爽口不油膩，令我回味無窮。

＂炙燒豬排＂香氣濃郁，連骨帶肉，肉質軟嫩不柴，骨邊肉啃起來味道十足，叫人欲罷不能。

＂炙燒骰子牛＂表面油油亮亮，高溫將肉汁鎖住，順帶逼出香氣，一口咬下，多汁又有咬勁，口感不錯。

多了簡單的鹽、蔥調味，卻有顯著的口味提升，＂炭香骰子牛＂比起＂炙燒骰子牛＂更加鮮甜有味，我更喜歡。

＂坦都里去骨雞＂以印度香料醃漬，芳香四溢，咖哩味特別突出。雖然是雞胸肉，但口感不乾不柴，異國風味值得一嚐。

烤雞翅一份兩隻，這一盤中包含＂鹽烤手羽＂和＂檸香手羽＂。

這是所有烤串中，我最喜歡的兩種品項，不管是＂鹽烤手羽＂或＂檸香手羽＂，共同的優點是皮極薄、肉極嫩，油脂香甜豐潤，醬香入味，口齒留香。差別只在於＂檸香手羽＂多了檸檬的香氣和清新的酸勁，吃多較不易膩口。

＂義式海鹽烤時蔬＂，將櫛瓜、黃紅椒灑上義式香料簡單鹽烤，這道菜吃的是蔬菜本身的鮮脆香甜。義式香料賦予櫛瓜、黃紅椒更多層次的口味，兼具健康與美味，吃完大魚大肉，一定要來一盤均衡一下。

＂奶油玉米＂是當天的隱藏版烤串，飽滿的玉米烤得非常香，那香味和奶油爆米花一模一樣，香得讓人一聞就流口水。一口咬下立刻爆汁，水分多得不可思議！甜度也不可思議！可惜是限量供應，想再吃時已被索取一空，只能留下殘念！

兩個小時的用餐時間快到了，火鍋、烤串吃得超飽，只好開啟第二個胃，準備吃甜點和冰淇淋了！

店家手作的＂杏仁豆腐、原味奶酩、雞蛋布丁＂，美味都超出我的預期，尤其是＂雞蛋布丁＂最得我心，口感綿密滑順，甜入心底。可惜並無單品外賣，不然帶幾個回家，女兒一定非常喜歡。

我最討厭一些火鍋店，空有冰淇淋卻硬梆梆，挖也挖不動，擺明了怕人吃。這裡很有誠意，兩種品牌、13 種不同口味的冰淇淋，軟硬適宜、好挖好吃，還有甜筒餅乾可以裝冰淇淋或霜淇淋。這個甜筒餅乾超脆超好吃，老婆偷偷告訴我，有客人直接拿甜筒餅乾狂吃，真的有夠誇張！

吃飽喝足，臨走前該去廁所觀光一下了。果然沒有讓我失望，這麼寬敞乾淨的廁所，再一次證明【呀屋 火鍋●烤串】的衛生絕對值得信賴。

【呀屋 火鍋●烤串】雖然只是地區性的小小火鍋店，卻很用心的做好每一個環節，不僅在餐廳環境的維護上令人稱道，食材的質和量也讓人無可挑剔，尤其是精心研發的＂泰式冬蔭椰奶＂，更是讓我們念念不忘！桃園的鄉親們，如果你正在找一家高質感的平價火鍋店，來一趟【呀屋 火鍋●烤串】，絕對會讓你有相見恨晚的感覺！

🎀呀屋 火鍋●烤串🎀

🏡地址：桃園市大有路 446 號

☎️訂位專線：03-325-5585

🕐營業時間：週一~週五 11:00-15:00/17:00-23:00 ； 週六~週日 11:00-23:00

👉官網：https://www.facebook.com/yawoo.hotpot

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