終於~~吃到！說到永和美食絕對不能錯過這間有著平價鼎泰豐之稱的【小本經營】中式料理館，印象中才開沒多久，短時間內就在社團間竄紅，臉書〈我是中和人〉、〈我是永和人〉、〈我是新北人〉，都看到不少人推薦著。看著看著~都忍不住想親臨現場，看看這眾人所說的美味，究竟CP值有多高。

【小本經營】的好評不少，大多都是說料理相當特別，口味很不錯，性價比高，甚至還傳出這可是有知名品牌*鼎泰豐*的影子在其中，想想~其實自己也沒吃過鼎泰豐~哈哈哈~所以也不知道是什麼味道，但單單就【小本經營】所出的料理，個人吃過後感覺真的很推，不僅跳脫一般台菜餐館的感覺，在口味上、份量上、精緻度上，都特別有質感，而且在【小本經營】就直接打破本人不吃茄子及苦瓜的兩項障礙，整個人生解鎖



【小本經營】雖位在中永和一帶，但其實地理位置來說離台北市並不遠，連接中正橋、永福橋 接環東大道，騎車過來也沒有太遠的距離感，另外，其實店家離捷運頂溪站大約10分鐘的路程，搭捷運也很方便，開車的話，那也方便了，一旁就有兩、三個停車場，交通算是相當便捷。



【小本經營】晚餐時段的營業時間是從下午五點開始，我的媽啊！我們大約四點半到，竟然已經有人在排隊了～＠＠ 這實在令人期待又怕受傷害的等待，心想（究竟是有多大的魅力）

【小本經營】永和美食 永和中餐館

時 間：週一至週日 11:00-14:00；17:00-20:30

電 話：(02) 8928-8055

地 址：23448 新北市永和區竹林路115號

Ｉ Ｇ：https://www.instagram.com/small_0115/



五點門一開．．不過去上個洗手間．什麼出來整家店就將近坐滿了，電話訂單聲也沒停過，



店員瘋狂點餐、結帳、接電話，估算內場將近四爐全開，要來消化這人潮滿滿的來客量，點餐的同時也不忘抬頭看一下今日的小菜新品及青菜有哪些！



【小本經營】的菜單，簡單明瞭，沒有太多花俏的品項，飯類、麵類、單點、湯類、小菜類，看來小菜相當特別，品項也很多，點完餐到櫃檯先結帳就可以期待餐點上桌囉！



一旁有自取的碗筷、茶水及醬料，採自助式，自己動手就可以，不然員工真的太忙了～



光是辣醬就有分兩種



決定品嚐紅油的辣椒，不誇張，請加一點點就好，這可真是會辣的辣椒~



小菜『涼拌小黃瓜』、『醬燒茄子』說也奇怪，明明不太敢吃茄子，卻被菜單上的醬燒茄子給吸引，就像是呼喊著*選我*選我 一樣，



醬燒茄子一上桌，感到有點驚艷，因為光這擺盤就看得出店家其實對自家食物的用心及想呈現出質感的一面，



茄子本身的營養價值其實很高，除了富含纖維、葉酸、鉀之外，還含有各種維生素及礦物質，包括維生素C、K、茄鹼、葉黃素等



但你們知道其實茄子不是蔬菜，是「水果」嗎? 看到了沒，茄子中間那個籽，以植物學分類來說，茄子屬於茄科茄屬植物，應是水果的一類。根據定義，水果是植物的成熟種子卵巢部分，蔬菜則是植物本身的可食用部分。所以仔細看，這茄子是有帶籽的水果，這也是這次在【小本經營】中，看到那麼明顯的茄子籽。



覺得【小本經營】的茄子非常的美，吃起來也很新鮮，一開始其實還有點難入口的感覺，畢竟過往吃到茄子的經驗，口感就不是太好，因此很少會出現在本人的食桌上。但這次這道醬燒茄子的味道相當吸引人，味道很香。



醬燒鹹鹹甜甜的味道非常入味，重點是完全沒有那種茄子的軟爛感，雖然不至於到脆口，但其碼是有口感的，這對平時不吃茄子的版主來說，這可以~而且相當好配飯。





超喜歡的涼拌小黃瓜，小黃瓜的保水度有高達九成以上，所以才會有很多人用小黃瓜敷臉~



喜歡吃小黃瓜的原因當然也是因為健康，以及那清脆的口感。【小本經營】的涼拌小黃瓜帶有點蒜香辣味，但也保留了小黃瓜本身的瓜味，吃起來相當脆口好吃，非常開胃



【冰糖苦瓜】很難覺得這道看似桌宴大菜的冰糖苦瓜只要銅板價，雖然苦瓜也是本人的障礙之一，但這道小菜「超推~ 」



吃苦瓜真的很怕那-很苦-的味道，尤其白色的苦瓜，雖然尾韻的-甘-是很不錯，但正所謂先苦後甘，也要能適應那前味的苦才行~



很意外的，這道「冰糖苦瓜」很好吃耶！苦瓜竟然能被醃製成另一種味道，隱約依舊有小苦味～但隨之而來的卻是種甘甜，不吃苦瓜的今天意外吃了好多～覺得自己都被排毒了～



今日特殊小菜－滷牛筋，這道小菜並非天天都有，是剛好看到服務員寫在黑板上，我們立馬點了一份



香辣牛筋肉，有看到的話千萬別錯過，有帶肉的牛筋尤其口感更棒



【小本經營】的香辣牛筋肉滷得非常的好吃，不會太過重鹹，取而代之的是那一口接一口的滷香味～也是非常下飯



牛筋其實指的就是牛的蹄筋部位，有滿滿的膠原蛋白，富含多種微量元素，在經過烹煮後這牛筋已軟化非常好入口，且淡嫩不膩



燙青菜，每天必須的均衡營養，炒的不會過油，不過不得不說，雖然份量有，但青菜的價格稍高，可能選用的青菜是有機的或是現在的青菜價格比較高





相當新鮮好吃的菠菜，非常喜歡菠菜那獨特的口感及味道



說到中華料理，怎麼能少了「紅油炒手」這一道．來自四川的道地料理。這一份真的是分量十足，目測大約有八大顆，是最喜歡的薄皮內餡多版本



沾滿了特製的辣油（紅油）麻香撲鼻～



一口～～～可能還無法入嘴～麻辣滋味很剛好，並不會嗆辣到無法入喉那樣，且餡料十足，皮薄就是好吃，醬汁中帶有酸、麻、辣、甜，多種蘊含在其中，非常好吃



「酸菜白肉湯」必點推薦之一 清湯白肉的姿態，光看跟那酸菜刺激味蕾的味道，又再度打開食慾了～



一碗湯，肉給的不少，但湯卻是相當的清



白肉很滑嫩，不乾柴，還帶有一層薄薄的脂肪層，很不錯吃



尤其這個湯頭～真的很棒，不僅熱熱喝時～超級爽口，那酸菜味特濃郁，很有知名酸菜白肉鍋的味道，即便是一碗湯，但一點也不馬虎耶，這湯頭實在是非常加分～



【小本經營】川椒燃麵，外表看似我們常見的辣乾麵，但其實一點都不是，話說～燃麵是四川宜賓的傳統小吃，是因為在製作麵條時，完全不加任何一滴水並以油取代，所以生麵條能拿來點火燃燒，就此稱作「燃麵」，而這川椒燃麵，顧名思義就是挺辣的辣麵唷～



本該是細白的麵條，被紅油染上了一層麻辣嫁衣～麵體本身煮的恰到好處，不軟爛也不會太硬～



麻辣的口感對能吃辣的本人來說是恰到好處的～紅油及燃麵看似會有滿滿的油味，但吃起來並不會有油膩感唷，反而很喜歡那麻辣香氣



接下來排骨炒飯登場～這應該是很多男生很喜歡點的份量，肯定可以吃很飽



排骨屬於滷炸式的排骨，味道中規中矩，但醃製的是蠻香的～



炒飯是白炒飯耶～粒粒分明，沒有過重的調味，也不會太鹹，很簡單沒有太多負擔雜亂的炒飯



再來也是非常推薦之一的「家常炒餅」看到這道菜的名字不知道為何就又是一道＊選我＊選我的菜色，原本以為家常炒餅會是乾的，但沒想到卻帶有點客家小炒般的姿色登場



【小本經營】的家常炒餅讓人想到眷村菜色木須炒餅，個人非常喜歡這道料理，有滿滿的青菜、高麗菜、蛋、木耳、肉絲、紅蘿蔔．．等配料



重頭戲主角就是這項蔥油餅的餅皮，在特殊醬料及蔬食的拌炒之下，口感有點偏近甜不辣的Ｑ彈



配上蛋一起吃更有味，吸飽湯汁的從油餅及蛋，入口後的層次非常棒，很推薦的一道菜色～



誠意滿載，師傅炒工真的不簡單，在菜色研發的口味上也很有質感，可以算是平價中式料理的米其林等級，也難怪會吸引這樣多的人潮



完食的那一剎那~~實在太滿足，頓時間也覺得很不可思議，竟然通通吃完了～



果真是非常有料理功夫的【小本經營】就這樣一間簡潔有力的中式餐館，靠著這般的美味及堅持度，吸引滿滿人潮及好評，之後如果要問起「永和有什麼好吃的？」肯定從口袋名單中介紹出來！這是間不會讓人失望的餐館。

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【小本經營】永和美食 永和中餐館

時 間：週一至週日 11:00-14:00；17:00-20:30

電 話：(02) 8928-8055

地 址：23448 新北市永和區竹林路115號

Ｉ Ｇ：https://www.instagram.com/small_0115/

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