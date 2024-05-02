汐止新開一家高CP值熱炒店-海神熱炒，

環境新穎潔淨，

熱炒只要百元起，

還有澎湖直送海鮮、秘汁串燒燒烤、鍋物炸物啤酒可以選擇，

海鮮控們一定要來試試，

很適合下班和三五好友們一起來聚餐，

也很適合周末來這放鬆小酌一下

海神熱炒在汐止大同路上的魚中魚斜對面，

後面就有收費停車場，不管是開車還是坐車來的朋友都相當便利

店面是長型式設計，

上面還掛了美麗的花，相當好看

這裡還有圓桌喔~

很適合一大家人來這吃飯聚餐

海神熱炒菜色多樣化，

有熱炒、炸物、燒烤、炒飯、湯品、鍋物、還有酒精性飲品和非酒精性飲品可以選，只要百元起即可嚐到，CP值很高

(開車不喝酒，喝酒不開車)

中午這裡還有賣便當

很適合公司行號中午一起訂餐

冰箱內有各式飲品可以選，

如果有想喝的可以直接拿，

最後再一起結帳即可

(開車不喝酒，喝酒不開車)

百香蝦球

每次熱炒店都一定會點蝦球，吃過金沙蝦球、鳳梨蝦球，

還是第一次吃到百香蝦球耶~

入口酥香脆彈，

帶有微甜的百香香氣，

獨特又有層次，

嚐起來開胃又不膩口

焢肉飯

用筷子輕夾，肉就可以輕易分離，

滷得軟嫩又好咀嚼，

肥而不膩的口感，

喜歡這味的朋友可以試試

豬腳飯

豬腳超大一塊滷得入味又Q彈，

咬到豬皮的時候香當的軟Q，

不會讓人感覺肥膩，滷汁也相當的香

醬烤霜降豬

豬肉瘦而不柴，鹹香又涮嘴

澎湖海菜花枝丸、澎湖墨魚花枝丸

這2款丸子都很真材實料，

嚐的到花枝脆彈的口感，

海味十足，

好想買一大包回家慢慢吃啊

黑胡椒牛肉

牛肉帶有黑胡椒香氣，

札實又有嚼感，

讓人愈嚼愈香回味無窮

蝦醬高麗菜

高麗菜調味適中炒得又香又脆的，

外食也要來點蔬菜均衡一下

避風塘姆指捲

這個超酷的，小捲酥香又有嚼感，

嚐起來有點像是魷魚絲的口感，蒜酥花生米也很脆

酥香又有層次，

是非常耐吃的一道菜

澎湖酸菜五花肉

使用來自澎湖的酸菜，

嚐起來酸香爽脆，

五花肉嚐起來一點也不肥膩，

酸香的口感，

非常下飯

香煎比目魚

比目魚炸得外酥內嫩，

魚肉鮮嫩細緻又鮮甜，

新鮮又好吃，魚刺大根吃起來很方便，

是大人小孩都適合的美味

海神熱炒環境乾淨又寬敞，

菜色豐富多樣化，

最棒的是還有澎湖直送海鮮，

讓人免飛澎湖即可嚐到新鮮又美味的海鮮，

很適合下班後來這小酌放鬆一下喔~

店家資訊:

海神熱炒

地址:新北市汐止區大同路一段343號1樓

電話:02-26488180

海神熱炒粉絲團



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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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