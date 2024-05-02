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【汐止熱炒】海神熱炒｜澎湖直送海鮮｜秘汁串燒燒烤｜鍋物炸物啤酒｜海鮮控必吃

2024-05-02 19:02:00 范范 人氣：103
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窩客好文

范范

發表篇數：810篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 汐止區

造訪商家：海神熱炒 汐止
place新北市汐止區大同路一段343號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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汐止新開一家高CP值熱炒店-海神熱炒

環境新穎潔淨，

熱炒只要百元起，

還有澎湖直送海鮮、秘汁串燒燒烤、鍋物炸物啤酒可以選擇，

海鮮控們一定要來試試，

很適合下班和三五好友們一起來聚餐，

也很適合周末來這放鬆小酌一下

【汐止熱炒】海神熱炒｜澎湖直送海鮮｜秘汁串燒燒烤｜鍋物炸物啤酒｜海鮮控必吃 (18).JPG

海神熱炒在汐止大同路上的魚中魚斜對面，

後面就有收費停車場，不管是開車還是坐車來的朋友都相當便利

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店面是長型式設計，

上面還掛了美麗的花，相當好看

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這裡還有圓桌喔~

很適合一大家人來這吃飯聚餐

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海神熱炒菜色多樣化，

有熱炒、炸物、燒烤、炒飯、湯品、鍋物、還有酒精性飲品和非酒精性飲品可以選，只要百元起即可嚐到，CP值很高

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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中午這裡還有賣便當

很適合公司行號中午一起訂餐

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冰箱內有各式飲品可以選，

如果有想喝的可以直接拿，

最後再一起結帳即可

(開車不喝酒，喝酒不開車)

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百香蝦球

每次熱炒店都一定會點蝦球，吃過金沙蝦球、鳳梨蝦球，

還是第一次吃到百香蝦球耶~

入口酥香脆彈，

帶有微甜的百香香氣，

獨特又有層次，

嚐起來開胃又不膩口

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焢肉飯

用筷子輕夾，肉就可以輕易分離，

滷得軟嫩又好咀嚼，

肥而不膩的口感，

喜歡這味的朋友可以試試

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豬腳飯

豬腳超大一塊滷得入味又Q彈，

咬到豬皮的時候香當的軟Q，

不會讓人感覺肥膩，滷汁也相當的香

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醬烤霜降豬

豬肉瘦而不柴，鹹香又涮嘴

澎湖海菜花枝丸、澎湖墨魚花枝丸

這2款丸子都很真材實料，

嚐的到花枝脆彈的口感，

海味十足，

好想買一大包回家慢慢吃啊

黑胡椒牛肉

牛肉帶有黑胡椒香氣，

札實又有嚼感，

讓人愈嚼愈香回味無窮

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蝦醬高麗菜

高麗菜調味適中炒得又香又脆的，

外食也要來點蔬菜均衡一下

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避風塘姆指捲

這個超酷的，小捲酥香又有嚼感，

嚐起來有點像是魷魚絲的口感，蒜酥花生米也很脆

酥香又有層次，

是非常耐吃的一道菜

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澎湖酸菜五花肉

使用來自澎湖的酸菜，

嚐起來酸香爽脆，

五花肉嚐起來一點也不肥膩，

酸香的口感，

非常下飯

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香煎比目魚

比目魚炸得外酥內嫩，

魚肉鮮嫩細緻又鮮甜，

新鮮又好吃，魚刺大根吃起來很方便，

是大人小孩都適合的美味

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【汐止熱炒】海神熱炒｜澎湖直送海鮮｜秘汁串燒燒烤｜鍋物炸物啤酒｜海鮮控必吃 (20).JPG

海神熱炒環境乾淨又寬敞，

菜色豐富多樣化，

最棒的是還有澎湖直送海鮮

讓人免飛澎湖即可嚐到新鮮又美味的海鮮，

很適合下班後來這小酌放鬆一下喔~

店家資訊:
海神熱炒
地址:新北市汐止區大同路一段343號1樓
電話:02-26488180

海神熱炒粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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范范LINE@:@098hmurg

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