新竹宵夜首選推薦！「UNCLE RAY 串燒·牛飲·咖喱-竹北店」串燒最便宜$25元起，竟然還有濃郁系咖哩飯、生蛋黃拌控肉飯可以選擇，整體餐點都很有水準！

平價又好吃的串燒店「UNCLE RAY 串燒·牛飲·咖喱」插旗竹北啦！串燒最便宜$25元起，完全不傷荷包，當天的餐點全部無雷，難怪生意好到要訂位！鹽酥雞一份$65就跟外面炸物店差不多，想來點正餐，這裡也有濃郁系咖哩飯、生蛋黃拌控肉飯可以選擇，重點是可以用便宜價格享受到高水準的餐點，真的很可以！「UNCLE RAY」整體出餐速度超快，這點很加分，店內還有三大台電視，讓你零死角觀看體育賽事，也有獨立包廂視聽室可以預訂，低消1萬元，不管幾個人都可以，隨你歡唱展現好歌喉！最後想喝酒還有寄杯服務，買越多越划算，下班後想來小酌一杯，或是跟朋友同事打屁聊天，來「UNCLE RAY 串燒·牛飲·咖喱-竹北店」包準不會讓你失望。

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「UNCLE RAY串燒·牛飲·咖喱-竹北店」位在車來車往的文興路上，周圍鄰近新瓦屋客家文化保存區、六家古厝群，開車族可以停在公有的「文興停七停車場」，周圍也有相當多路邊停車格。

「UNCLE RAY串燒·牛飲·咖喱」總店在台北，大叔餐飲集團品牌旗下還有UNCLE SHAWN、陳阿姨火鍋、竣師傅牛肉麵，吃過的朋友都知道他們家的餐點，都是有一定水準的，目前分店大多都開在台北、新竹兩地。

大門旁霓虹燈裝飾的招牌，踏入門口還有設計感十足的簍空店LOGO，整體店裝潢走乾淨簡約路線。

點餐方式掃QR Code點餐，餐具、調味料都是自取，很貼心的是有附上剪刀，對於牙口不好、戴牙套的人來說，真的是很貼心的服務。

「UNCLE RAY」一到用餐時段就會坐滿上班族、竹科工程師，此起彼落的聊天聲音，整間店圍繞著放鬆又舒適的氛圍。

店內座位以2-4人座為主，也有可容納10多人的大型包廂，更棒的是還有獨立包廂視聽室，可容納10人以上，只要低消滿一萬元，而且不限用餐人數，可以無限歡唱，記得事先預約。

酒鬼來「UNCLE RAY 竹北店」就對了！超殺優惠，還有寄杯服務，很加分！

🔺烤二節翅 $58 🔺辣滷肥腸串 $79 🔺烤水果玉米 $49

🔺必點！泰式酸辣手撕雞 $159

🔺限量麻辣牛舌串/醬烤牛肋串/剝皮辣椒牛肉串 $69

🔺青蔥豬肉串/糯米椒豬肉串 $59

🔺水蓮豬肉串/水水嫩嫩鹽酥雞 $65

🔺月見起司豬肉串/巨好吃化骨雞爪 $79

🔺鮮甜嫩小卷 $149 🔺生食生蠔(兩顆) $220

🔺生食級天使紅蝦 $99 🔺炙燒日本干貝(兩顆) $170

🔺雞屁股串/四季豆/香菇/原味雞腳筋串 $39

🔺烤的甜不辣串/米血/豆干 $25

🔺生豆皮 $36 🔺爆漿金沙芋泥球 $88

🔺大叔咖喱 $199 🔺生蛋黃拌控肉飯 $118

🔺醋溜蘋果沙瓦 $130 🔺莓果桑椹氣泡飲 $59

🔺18%大叔燒梅上頭必喝 $170

內用酌收5%清潔費

「烤的甜不辣串」、「米血」、「豆干」均一價$25，當然一定要吃爆，甜不辣軟Q入味，米血也不會太硬，豆干吃得到厚厚一層的醬，非常涮嘴好吃。

開胃菜「必點！泰式酸辣手撕雞」，都叫必點了一定要來一份試試，滿滿的檸檬手雞絲，底層是洋蔥絲，紅通通的顏色，吃起來酸酸辣辣相當開胃，而且份量還不少。

「巨好吃化骨雞爪」真的是放入嘴裡，輕輕抿一下就骨肉分離，雞腳滷得很入味，鹹度也剛好，帶點辣度，滿滿的膠質感，下酒必備。

「辣滷肥腸串」先滷再烤，吃起來特別香、特別入味，帶點微微辣度，重點是處理得很乾淨不會臭，口感很彈牙，不禁會讓你越咬越香。「限量麻辣牛舌串」整串厚實的肉塊，一樣先滷再烤，口感相當Q彈，咬起來肉感十足，絕對是開胃下酒的新選擇。

「月見起司豬肉串」推薦必點！整體帶點軟骨的脆感，吃起來鹹香多汁，還有炙燒起司的香氣，沾上生蛋黃更增添濃郁口感，好吃到我們又再追加一份。

油油亮亮的「雞屁股串」，咬下去滿滿肉汁，吃起來非常香，絕對是下酒必備。更棒的是有「原味雞腳筋串」，每次啃雞腳我最愛吃腳筋的部位，沒想到能夠做成肉串！十足爽脆又帶點膠質口感，非常涮嘴好吃。

串燒少不了肉片加青菜的組合，像是「剝皮辣椒牛肉串」、「青蔥豬肉串」、「糯米椒豬肉串」、「水蓮豬肉串」，同時能吃到蔬菜脆甜口感以及多汁肉香，再加上「UNCLE RAY」的特製烤肉醬，吃起來真的更香、更有層次。

「烤二節翅」火侯控制的很好，不會太焦、太乾，烤至外脆內嫩，搭配「UNCLE RAY」烤肉醬，吃起來更美味。「生豆皮」炸過後再烤，口感相當酥脆，刷上那一層靈魂醬料有夠香，這道必點。海鮮部分「生食級天使紅蝦」加$1多一隻，記得點兩隻比較划算！

「水水嫩嫩鹽酥雞」炸得外脆內嫩，皮也不會太厚，雞肉口感也不會乾柴，是有水準的鹽酥雞。

還有台日混血的「生蛋黃拌控肉飯」可以點！美味程度完全不輸給控肉飯專賣店，控肉燉煮至入口即化，一旁有生蛋黃、泡菜及蔥花，最後撒上金箔點綴，兼具顏值及美味。

如果喜歡濃郁日式咖哩，推薦你可以試試「大叔咖哩」，外觀是日式黑咖哩，咖哩香氣濃郁中帶點甘口，牛肉口感不乾柴，整體走大人系風味，搭配粒粒分明的越光米，包準開胃下飯。

「鮮甜嫩小卷」還貼心幫你去內臟去內殼，可以放心大口咬，口感爽脆又多汁，推薦必點！

「UNCLE RAY」賣的「生食生蠔」非常大顆，擠點檸檬就很讚，一樣一次點兩顆最划算。

「炙燒日本干貝」選用高品質北海道生食級干貝，呈現完美半生熟裝態，還有用金箔點綴，奢華感滿點，入口鮮嫩多汁，非常鮮甜，點兩顆最划算！

「爆漿金沙芋泥球」咬下去會爆漿！裡頭充滿了金沙流心，加上Q彈的芋泥球，是道很不錯的甜點。

酒水選擇非常多樣化，基本上想得到的都有賣，Asahi朝日生啤酒，一次買10杯只要$999，會給你10個籌碼，喝一杯用一個，如果當天喝不完還能寄杯，相當貼心。

晚上21:00之後還有Happy Hour，只要$399元，就能享金賓系列酒類無限暢飲90分鐘。

「UNCLE RAY 串燒•牛飲•咖喱」真的是新竹竹北地區平價又好吃的串燒店之一，而且出餐速度快，用餐空間又很放鬆，還能讓你邊看體育賽事邊吃串燒！整體口味很剛好不會太鹹，餐點選擇又很多元，更還有正餐咖哩飯、控肉飯可以選擇，酒水種類更是不少，完全能滿足大眾需求。對了，「UNCLE RAY 串燒•牛飲•咖喱」每到用餐時段幾乎都會客滿，建議各位事先訂位！