小資族最愛！「HOME燒肉」全新菜單升級，不分時段最便宜只要$599元起，就能享用日式火烤兩吃、Häagen-Dazs吃到飽！寵物友善餐廳～

「HOME燒肉」全新菜單升級！不分時段最便宜只要$599元，就能享用日式火烤兩吃、Häagen-Dazs吃到飽，飯後還有隱藏版烤麻糬！「HOME燒肉」擁有霸氣的日式裝潢以及舒適寬敞的用餐空間，提供$599、$799、$989三種價位選擇，使用日式碳火烤爐吃起來更香、更有氛圍感！$989就能享有80多種食材可以暢行無阻的點餐，有手臂大海賊王、日本大生蠔、和牛、橫隔膜、牛舌、豬肋眼、伊比利豬、黑虎蝦等等頂級食材通通都是無限供應，另外秋刀魚、人氣蛋蛋魚還會有貼心的桌邊代烤服務，整體吃下來海鮮都很新鮮、肉片口感也都不錯！台中目前還有逢甲、綠園道分店，「HOME燒肉」從中午營業到半夜中間沒休息，午餐吃到宵夜沒問題，最後「HOME燒肉」還是間寵物友善餐廳，有提供免費水煮雞胸肉，讓毛小孩也能一同享用美食。

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「HOME燒肉」在台中有三間分店，逢甲、綠園道，以及這次去用餐的永春店，「HOME燒肉-永春店」位在南屯區永春花市附近，開車族建議停在$10/半小時的「三塊厝停車場」。

位在二樓的「HOME燒肉-永春店」，一樓入口處就有用心的裝潢，走上樓梯有個斗大而醒目的「放題」兩字，二樓走廊還有滿滿的日式佈置，一旁還有和服可以免費租借拍照。

「HOME燒肉-永春店」最吸引我的莫過於咖啡色圓形的大門，打開的瞬間有夠氣派，彷彿走進另一個世界。

「HOME燒肉-永春店」整間店非常寬敞，用餐空間非常舒適，沒有壓迫感，放眼望去都是日式畫作，更有日式氛圍感。

「HOME燒肉-永春店」每桌皆有提供日式木炭烤爐、煮火鍋的電磁爐，上方還有設置吸風超強的排煙系統，吃完烤肉身上不會有異味，這點真的很加分，以四人座為主，也有提供私人包廂可做到10-20人位。

「HOME燒肉-永春店」自助吧區有百事氣泡飲機、咖啡機、霜淇淋機、Häagen-Dazs以及口味超多的比利時蜂雪頌冰淇淋等等，另外加價$188還有金牌生啤酒可以無限暢飲！

▲HOME燒肉菜單價格

《HOME燒肉消費方式》 成人：$599/$799/$989 (全天候不分時段)

小孩(100~140cm)：半價

90cm以下孩童：免費

酌收10%服務費。

用餐時間兩小時，單人來用餐需加收$150元。

「Gold極盛和牛」、「安格斯極盛雪花牛」、「極盛橫隔膜」、「伊比利雪花豬梅花」以及新推出的「西班牙極盛豬肋眼」，這幾款肉片油花美、肉質嫩口，只要點$989價位可以暢行無阻的享用，小朋友才做選擇我全都要來一盤！

「極鮮粉絲貝」超推！扇貝加上粉絲、薑泥，烤的時候淋上柴魚醬油，等到粉絲變透明就能享用，吃起來很像粉絲煲，意外的好吃。「帶骨牛小排」霸氣給你一整條，骨邊肉帶有筋膜，讓你越咬越香。「Pro級黑虎蝦」口感脆彈又鮮甜，撒點鹽巴就很好吃！

「HOME燒肉」提供八種調味料，包括椒鹽起司、黑胡椒、胡椒鹽、玫瑰鹽、塔克孜然、青花撒料、日式醬油、辣味噌烤肉醬，也可以在菜單上點和風洋蔥絲、韓式醃蘿蔔、韓式泡菜、 檸檬角搭配烤肉一起吃。

「極上牛舌」吃燒烤必吃品項，脆脆的口感，包著蔥鹽吃最對味。

烤到滋滋作響的牛肋條，帶點筋的口感，會讓你越咬越香。

「人氣松阪豬」油脂豐富，烤久後口感也很爽脆，簡單搭配醬料就很好吃。

「德式帶骨香腸」帶有迷人煙燻香氣，多汁又脆口。

手臂大小「海賊王」霸氣登場！這魷魚尺寸大小真的沒再怕你吃。

「海賊王」肉質相當新鮮彈牙，刷上味噌烤肉醬，就跟夜市吃一來的一樣美味。「日本頂級大干貝」是貨真價實的日本干貝，碩大厚實的肉質，鮮甜的滋味，擠點檸檬就很好吃，想吃回本來這多吃幾盤就可以！

「日本頂級大生蠔」真的有夠肥美大顆，而且吃起來很鮮甜又沒腥味，當天吃了好幾顆，有夠過癮！

「Home選極盛秋刀魚」會有專人幫你帶烤服務，而且邊烤邊去骨、去皮，不用動手就能大口吃肉就是爽。「人氣蛋蛋魚」就是爆卵柳葉魚，一樣會由服務生幫你帶烤，過程中還會把烤網倒放斜立起來，烤好後整隻魚從頭到尾都能吃，爆卵口感真的好過癮。

「Home選極盛秋刀魚」也有提供日式丼飯，如果再加顆蛋就完美啦！

火鍋可選擇昆布湯底，也能加價$99升級成胡椒雞湯底，乳白色澤湯頭，甘甜濃郁，搭配燒肉清爽又解膩。

吃烤肉一定要來點青菜均衡飲食，不得不說，「HOME燒肉-永春店」青菜給的很大方，尺寸又大又新鮮。

飯後甜點還有隱藏版烤麻糬，菜單上點不到，服務員會現場幫你製作，麻糬在烤網上膨脹起來有夠療癒，烤好後捲起來沾上花生粉，最後淋上煉乳，軟糯中帶有迷人花生香氣，真的很好吃。

冰淇淋除了有必吃的Häagen-Dazs之外，還有口味超多的比利時蜂雪頌冰淇淋，也有霜淇淋可以自己擠來吃。

「HOME燒肉」真的是CP值蠻高的火烤兩吃吃到飽，非常受小資族、年輕人喜愛，同時還是間寵物友善吃到飽燒烤店。最後來用餐，記得加入「HOME燒肉」會員集點，帳號：【@824inxlo】，消費滿$600可集一點，週二來用餐消費滿$1500點數雙倍送，集滿10點可以兌換$500現金抵用券！壽星禮，生日前後三天，四人同行壽星半價優惠！