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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 明水然．樂。網路溫度計<此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒>冠軍名店插旗淡水，一秒走入壯闊的淡海山河，雙北最佳約會景觀餐廳！

明水然．樂。網路溫度計<此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒>冠軍名店插旗淡水，一秒走入壯闊的淡海山河，雙北最佳約會景觀餐廳！

2024-05-02 19:19:00 小珊珊 人氣：111
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1251篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：明水然．樂淡水中山店
place新北市淡水區中山路8號11樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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明水然．樂。網路溫度計<此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒>冠

全台最美的無菜單鐵板燒，海天一色，浪漫夕陽，美食美景太享受〜094無所謂

今天與大家分享的這家明水然樂，雖然已經非常有名了，但它也是我的愛店之一

，淡水中山店4/19開幕，無敵美景餐廳搶先看！193酷哦

 

不多說了，立馬手刀預約(衝)093跑圈

30日內線上預約：https://pse.is/5qbvdn

8人以上團體聚餐開放60日內Line@訂位：https://lin.ee/RE1A3nd

【明水然．樂淡水中山店(淡海景觀店)】位於淡水捷運站對面，一號出口看到大都會廣場過馬路就到啦

明水然．樂。網路溫度計<此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒>冠

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附有停車場，就直接將車停至大都會廣場地下樓停車場，所以開車來完全不需要擔心會沒位子停

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搭上透明景觀電梯上11樓，可居高臨下俯視淡海山河美景

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看到大燈籠就知道明水然．樂到了！

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門前的候位區有個超大的白色燈籠，是最亮眼的招牌，也是必拍的打卡熱點

，我們當然也不免俗地打卡朝聖一下嚕

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一進餐廳就讓我哇166變臉〜一聲！

絕讚淡海視野、最美高空鐵板燒在這裡！

淡水河岸、台北港、八里等景觀盡收眼底，視野遼闊又美麗

而且不需要人擠人就能近距離看夕陽，同時享受美麗的自然景觀與美食太幸福吧〜070搖擺

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日系的裝潢設計，營造出舒適的用餐環境

鐵板席位舒適，每個鐵板區用餐獨立，也備有8-9人包廂，很適合團體包場

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明水然樂為無菜單鐵板燒料理，每店食材、烹調方式或有不同，因此每家店都會有不同的體驗

，食材也會根據季節而變化調整

我們今天要吃什麼呢？011想

食材一上桌果然霸氣十足！讓大家驚喜不已，細數這些頂級食材的不凡魅力

店內點得到的海鮮食材，都是最新鮮活跳跳的海產

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活體鮑魚就是鮮！！

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因爲鮮活，所以美味，明水然樂每一家店都擁有專業的活體龍蝦養殖缸呢

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龍蝦品種會依照當季食材調整安排，現在採用澳洲天鵝龍蝦(水姑娘龍蝦)

，肉質細滑柔順、蝦膏多，是澳洲西部的特有品種

現撈的野生水姑娘龍蝦，擺盤好先上桌讓大家拍照，活力超好，這隻一直想逃跑XD

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明水然樂的套餐有$1600、$2400兩種價位(另加10%服務費)，14品奢華套餐都有包含半隻活龍蝦

(驚)只要1600元就能吃到野生活龍蝦、日本A5和牛及北海道生食級干貝等高檔食材！

【$1600樂饗宴】14品主要食材：

老饕等級的新鮮活龍蝦、豐腴油花的日本A5和牛或頂級桂丁雞、北海道生食級干貝、季節時令漁獲

【$2400樂盛宴套餐】14品主要食材：

1.原價$1500以上的南非活鮑、海膽、整尾現流魚、更頂級的A5和牛部位，只要加$800即可升等，CP值破表

2.主要食材：新鮮活龍蝦、日本A6和牛老饕或和牛菲力、北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑(升級)

、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)

想要體驗不一樣的品項，所以這次我們分別點了兩個價位的套餐，期待〜

鐵板是一種藝術，每一品都令人驚豔，頂級美食與鐵板廚藝的完美邂逅，廚師們對料理全心投入

，嚴謹堅持的料理的每一個小細節051點頭

鐵板燒是視覺、聽覺、嗅覺及味覺的美食享受，可以近距離欣賞鐵板燒師傅熟練的動作

、食材落鐵板時吱吱作響的聲音，讓人無法抗拒的美食之一

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【日式小菜】

日式醃蘿蔔/日式醬釀洋蔥(可續)

飯前吃開胃，飯後吃解膩一口接一口真的很清爽涮嘴！

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【開幕禮】

莓果特調飲(限 4/19-5/22)

散發出清新的迷人果香，口感清爽、香氣十足

【茶品】

荔枝烏龍茶(可續)

喝一口滿滿荔枝香氣充滿味蕾，接著迎來清爽的茶香，獨具創意的巧妙融合，好喝到停不下來！

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【湯品】

蒜頭蜆湯

超濃郁〜超鮮〜

真的是把蒜頭與蜆仔的精華熬煮出來了

融合蒜頭的香氣、蜆仔的清甜，入口層次豐富，營養滿分

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【龍蝦三吃】

嚴選老饕等級野生活龍蝦，用餐前最即時的處理活體食材，將龍蝦做成三味：

龍蝦肉身鐵板煎、洋蔥碗蝦膏蒸蛋、龍蝦味噌熬（湯品）

龍蝦頭也不浪費，大火炙燒，喚醒甲殼素香氣，再下鍋燉煮味噌湯

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【龍蝦一吃】

龍蝦膏芝心蛋捲軟法

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軟法中間抹了明太子再經過炙燒表皮微微散發焦香

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再放上龍蝦膏蛋捲，色香味俱全，精緻可口的模樣，一秒到日本的錯覺

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炙燒的微焦明太子的鮮味及順滑口感，佐上香濃滑嫩的龍蝦膏蛋捲再配上鮭魚卵，嘴裡彈跳的鮮甜滋味

好吃耶021渴望，這個我可以連吃兩個XD

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【海鮮】

廣島牡蠣

牡蠣外包覆了薄薄一層脆皮口感豐富又特別，大海的鮮味和酥脆麵皮完全融合

一口咬下牡蠣瞬間爆漿！

滿是鮮嫩多汁爆漿口感，佐日式照燒醬，太美妙啦〜016飄過

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【海鮮】

蟹肉干貝佐海苔醬

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日本北海道產地直送生食級干貝，粒粒飽滿，口感Q彈細緻，鮮甜爽口！005感動

再搭配松葉蟹後腿肉、烏魚子粉以及特製的海苔醬，可品嘗到干貝本身肉質軟嫩彈牙的口感及豐富的鮮甜味

，令人回味無窮〜

明水然．樂。網路溫度計<此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒>冠

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【冷前菜】

《2400樂盛宴》海膽蒸蛋

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海膽就是直接來一大湯匙！不手軟！

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清淡的蒸蛋味搭濃濃的海膽，蹦出美味的鮮甜滋味低調的奢華

除了蒸蛋的滑嫩，更有種濃郁的鮮味，入口即化，真的好好吃阿〜

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【冷前菜】

螢烏賊佐味增醋

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產期每年只有短短3-4個月的螢烏賊，可是老饕們的心頭好

柔嫩細緻中帶有海洋的鮮甜，有點像新鮮魚貝、越嚼越香，口感超特別

酸爽的味噌醋醬，更提升了口感的豐富度，鹹中帶甜酸中帶鮮濃郁，超開胃！

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【海鮮】

《2400樂盛宴》整尾現流魚

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一次給你一整隻，讓你吃得過癮，喜歡吃魚的朋友千萬不要錯過

今天是現流紅石斑魚，是許多喜慶宴會的常勝佳餚

煎魚被公認為廚房魔王關卡，沒有一點技巧很難煎得漂亮酥脆，師傅果然厲害完美呈現〜

肉質極細且鮮甜宜口，富含膠質細緻有彈性，好吃到把整隻魚「ㄘㄥˋ」得乾乾淨淨068笑

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【海鮮】

時令鮮魚排

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師傅表示一整隻的青嘴龍沾魚，再自己現殺現片，魚骨再下去煮成白醬

口感很紮實耶，有點像龍膽石斑，肉質滑順Q度，細緻的魚肉裡帶有鮮甜美味

層次豐富的味覺體驗，令人驚喜！015啊

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【入會禮】

成為樂多多APP會員，即贈炙燒烏魚子乙份

蘋果與蘿蔔搭配著炙燒過後的烏魚子，層次豐富，吃來香氣十足滋味迷人

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【海鮮】

小卷佐柚香蒜味美乃滋

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大海的滋味，小卷肉質爽脆，搭配香蒜味美乃滋，帶有淡淡的海味和香氣

獨特風味，香甜軟嫩，真的會讓人愛不釋口

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【海鮮】

鹽蒸南非活鮑魚

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有別於一般鐵板燒料理，這裡不做乾煎，料理手法很特別

用鹽蒸的方式，讓溫度透過粗鹽，讓鮑魚慢慢的低溫熟成

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厚實的鮑魚肉讓人更滿足，鮮味完全鎖住，吃起來口感Q彈脆口

現在只要加價800就可品嘗更尊榮的「樂．盛宴」套餐，真的物超所值，老饕必享004拍手

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【熱前菜】

翡翠娃娃菜魚酥

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娃娃菜慢煨入味，撒上酥脆淡水魚酥，錦上添花！

小編覺得好厲害，竟然運用在地食材，一點也不違和耶

加了魚酥這個食物真的很神，娃娃菜口感脆嫩鮮甜，更吃到的是大海風味又帶點台式鹹香

，保證跟一般的娃娃菜大大不同！

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【龍蝦二吃】

野生活龍蝦佐龍蝦醬

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堅持使用新鮮活體龍蝦外，龍蝦的份量也很大手筆，每份套餐1/2尾，和其它品牌只有1/4尾相比，真的很霸氣！

龍蝦在煎台上滋滋作響〜超級誘人！

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龍蝦還會先剝好殼，真的太貼心了

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上桌散發誘人的濃濃香氣，令人食指大動

保留活龍蝦鮮美彈牙，飽滿肉汁令人回味，從頭吃到尾都可以感受到很鮮〜128開心

也可以搭配主廚特調的龍蝦醬汁，香醇濃郁的醬汁提味，大口咬下美味難以忘懷！

明水然．樂。網路溫度計<此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒>冠

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【冰沙】

紫蘇梅冰沙

口感綿密又沁涼，酸酸甜甜好解膩

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【肉品】

日本A5和牛、日本A 4和牛或頂級桂丁雞三選一

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國宴頂級桂丁雞，養殖過程絕對不施打抗生素、不使用生長激素飼養，是星級餐廳的指定食材

，經過師傅精準的火侯鐵板煎烤，皮酥肉嫩，不輸和牛的肉食材

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雞皮被煎至呈金黃色，酥脆的雞排、炙熱的香氣，這雞排我真的是大推必點

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桂丁雞比起一般土雞口感更加Q彈，脆脆的雞皮、軟嫩多汁的雞腿肉沒有人能抗拒的了

吃起來口感鮮甜，整隻份量超夠！

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【肉品】

日本A5和牛、日本A5和牛菲力、日本A4和牛、西班牙伊比利豬老饕、頂級桂丁雞:五選一

日本熊本A5和牛，日本是和牛最早的發源地，和牛的特色是不容小覷的，油花的分佈越均勻越細緻

，等級就越高，光用看的就垂涎三尺……

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和牛等級越高時，越能感受和牛一入口，油花融在口中的香氣與幸福感！

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師傅說日本A5和牛五分熟最好吃，表面是深褐色，但中間是粉色

和牛肉質軟嫩、口感多汁且滋味細膩醇厚，真的是入口即化，一點也不誇張！

柔嫩口感和佔領整個嘴裡的甜美肉汁，好吃到感動流淚〜072真美好

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【炒飯】

鮭魚鬆鐵蛋鐵板炒飯

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看看超多的蛋液傾瀉而下鍋鏟的鏗康作響

師傅輕鬆炒得顆粒分明，而且讓炒飯吃起來鬆軟又飽含水分，熟練的技巧讓人看得口水直流.

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萬萬沒想到炒飯和鐵蛋一起，居然這麽好吃！！067不要啊品嚐到台式炒飯的不同體驗！

乾爽的米粒混合著柔嫩的雞蛋與蔥，少了份油膩感，整體吃下來更為爽口一些，搭配有嚼勁鐵蛋

，看似簡單的炒飯卻很有層次又好吃！

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【龍蝦三吃】

鮮燉味噌龍蝦湯

湯裡有取出完整螯足中的龍蝦肉，味噌湯底加上蝦頭的鮮味融合在一起，真的很好喝

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【甜品】

香蕉巧克力煎餅

有香氣的酥脆外皮，一口咬下，香蕉與巧克力雙重風味內餡完美融合、甜而不膩

不騙你這個香濃的巧克力味道超級無敵香！苦甜濃郁的好滋味！

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【樂禮遇活動】

即日起至明水然。樂 無菜單鐵板燒店內用餐，拍照或錄影明水然樂最吸引您的畫面

，並寫下一句喜歡明水然樂的原因@明水然樂，分享於IG/FB限時動態或貼文，即可獲得獨家小饌乙份

白菊醋鮭魚煮

明水然．樂。網路溫度計<此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒>冠

 

獨家醬汁把鮭魚的風味提升１００％！！！

鮭魚油脂豐富，經過乾煎後，再用酸甜風味的醬汁燒煮，清爽的滋味很讓人喜歡

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【當月壽星】

當月壽星招待生日蛋糕或主廚私房甜品

一秒走入壯闊的淡海山河，明水然・樂 淡水中山店非常有氣氛，很適合慶生吃大餐喔！

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小珊珊碎碎念：

明水然・樂整體非常好吃，每一道都可以感受到廚師的用心，連甜點都非常好吃，讓人眼睛一亮！338太好啦

每隔一段時間，就會推出新的主題菜色，很值得一直來吃，都會有不同的新奇感

14道精緻料理融合野生活龍蝦、現流漁獲、生食級干貝及日本A5和牛等，整體來說能以不到$2000的價格

就能享用到這個套餐實在太超值！吃得滿足又不會傷荷包，超推〜133頂

明水然．樂。網路溫度計<此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒>冠

 

※明水然樂全台門市訂位 https://reurl.cc/QjGdV0

※全台據點：

●明水然・樂 信義遠百店(台北101/世貿捷運站)

Line@訂位 https://lin.ee/8VJHszr

台北市信義區松仁路58號14樓

02-87860466

●明水然・樂 信義松菸店(市政府捷運站)

Line@訂位 https://lin.ee/20OTpdF

台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號

02-27566267

●明水然・樂 板橋重慶店(府中捷運站)

Line@訂位 https://pse.is/5glxec

新北市板橋區廣德里重慶路251號

02-29558933

●明水然·樂 林口昕境店(林口機場捷運站車程10分鐘)

Line@訂位 https://lin.ee/tvxOlar

新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓

02-26068258

●明水然・樂 淡水中山店(4/19開放迎賓)

Line@訂位 https://lin.ee/RE1A3nd

新北市淡水區中山路8號11樓（大都會廣場）

02-26229002(淡水捷運站對面)

●明水然・樂 宜蘭礁溪店(4/26開放迎賓)

Line@訂位 https://lin.ee/btGVurZ

宜蘭縣礁溪鄉二龍村淇武蘭路110-7號1、2樓

03-9887003(礁溪火車站車程10分鐘)

●明水然·樂 新竹林森店(新竹火車站對面)

Line@訂位 https://lin.ee/Nk080SQ

新竹市東區林森路2巷9號4樓

03-522-0822

●明水然·樂 高雄三多店

Line@訂位 https://lin.ee/Sajoej7

高雄市前鎮區三多三路213號3樓

07-331-2223

●明水然原味創意無菜單鐵板燒松山慶城店

(「明水然·樂」姊妹品牌) （捷運南京復興站）

線上訂位 https://reurl.cc/edry2M

台北市松山區慶城街18之1號2樓

02-2716-8819

 

文章標籤
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創作者介紹
創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札




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