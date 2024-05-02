全台最美的無菜單鐵板燒，海天一色，浪漫夕陽，美食美景太享受〜

今天與大家分享的這家明水然樂，雖然已經非常有名了，但它也是我的愛店之一

，淡水中山店4/19開幕，無敵美景餐廳搶先看！

不多說了，立馬手刀預約(衝)

30日內線上預約：https://pse.is/5qbvdn

8人以上團體聚餐開放60日內Line@訂位：https://lin.ee/RE1A3nd

【明水然．樂淡水中山店(淡海景觀店)】位於淡水捷運站對面，一號出口看到大都會廣場過馬路就到啦

附有停車場，就直接將車停至大都會廣場地下樓停車場，所以開車來完全不需要擔心會沒位子停

搭上透明景觀電梯上11樓，可居高臨下俯視淡海山河美景

看到大燈籠就知道明水然．樂到了！

門前的候位區有個超大的白色燈籠，是最亮眼的招牌，也是必拍的打卡熱點

，我們當然也不免俗地打卡朝聖一下嚕

一進餐廳就讓我哇 〜一聲！

絕讚淡海視野、最美高空鐵板燒在這裡！

淡水河岸、台北港、八里等景觀盡收眼底，視野遼闊又美麗

而且不需要人擠人就能近距離看夕陽，同時享受美麗的自然景觀與美食太幸福吧〜

日系的裝潢設計，營造出舒適的用餐環境

鐵板席位舒適，每個鐵板區用餐獨立，也備有8-9人包廂，很適合團體包場

明水然樂為無菜單鐵板燒料理，每店食材、烹調方式或有不同，因此每家店都會有不同的體驗

，食材也會根據季節而變化調整

我們今天要吃什麼呢？

食材一上桌果然霸氣十足！讓大家驚喜不已，細數這些頂級食材的不凡魅力

店內點得到的海鮮食材，都是最新鮮活跳跳的海產

活體鮑魚就是鮮！！

因爲鮮活，所以美味，明水然樂每一家店都擁有專業的活體龍蝦養殖缸呢

龍蝦品種會依照當季食材調整安排，現在採用澳洲天鵝龍蝦(水姑娘龍蝦)

，肉質細滑柔順、蝦膏多，是澳洲西部的特有品種

現撈的野生水姑娘龍蝦，擺盤好先上桌讓大家拍照，活力超好，這隻一直想逃跑XD

明水然樂的套餐有$1600、$2400兩種價位(另加10%服務費)，14品奢華套餐都有包含半隻活龍蝦

(驚)只要1600元就能吃到野生活龍蝦、日本A5和牛及北海道生食級干貝等高檔食材！

【$1600樂饗宴】14品主要食材：

老饕等級的新鮮活龍蝦、豐腴油花的日本A5和牛或頂級桂丁雞、北海道生食級干貝、季節時令漁獲

【$2400樂盛宴套餐】14品主要食材：

1.原價$1500以上的南非活鮑、海膽、整尾現流魚、更頂級的A5和牛部位，只要加$800即可升等，CP值破表

2.主要食材：新鮮活龍蝦、日本A6和牛老饕或和牛菲力、北海道生食級干貝、南非鹽蒸活鮑(升級)

、整尾現流魚(升級)、新鮮海膽(升級)

想要體驗不一樣的品項，所以這次我們分別點了兩個價位的套餐，期待〜

鐵板是一種藝術，每一品都令人驚豔，頂級美食與鐵板廚藝的完美邂逅，廚師們對料理全心投入

，嚴謹堅持的料理的每一個小細節

鐵板燒是視覺、聽覺、嗅覺及味覺的美食享受，可以近距離欣賞鐵板燒師傅熟練的動作

、食材落鐵板時吱吱作響的聲音，讓人無法抗拒的美食之一

【日式小菜】

日式醃蘿蔔/日式醬釀洋蔥(可續)

飯前吃開胃，飯後吃解膩一口接一口真的很清爽涮嘴！

【開幕禮】

莓果特調飲(限 4/19-5/22)

散發出清新的迷人果香，口感清爽、香氣十足

【茶品】

荔枝烏龍茶(可續)

喝一口滿滿荔枝香氣充滿味蕾，接著迎來清爽的茶香，獨具創意的巧妙融合，好喝到停不下來！

【湯品】

蒜頭蜆湯

超濃郁〜超鮮〜

真的是把蒜頭與蜆仔的精華熬煮出來了

融合蒜頭的香氣、蜆仔的清甜，入口層次豐富，營養滿分

【龍蝦三吃】

嚴選老饕等級野生活龍蝦，用餐前最即時的處理活體食材，將龍蝦做成三味：

龍蝦肉身鐵板煎、洋蔥碗蝦膏蒸蛋、龍蝦味噌熬（湯品）

龍蝦頭也不浪費，大火炙燒，喚醒甲殼素香氣，再下鍋燉煮味噌湯

【龍蝦一吃】

龍蝦膏芝心蛋捲軟法

軟法中間抹了明太子再經過炙燒表皮微微散發焦香

再放上龍蝦膏蛋捲，色香味俱全，精緻可口的模樣，一秒到日本的錯覺

炙燒的微焦明太子的鮮味及順滑口感，佐上香濃滑嫩的龍蝦膏蛋捲再配上鮭魚卵，嘴裡彈跳的鮮甜滋味

好吃耶 ，這個我可以連吃兩個XD

【海鮮】

廣島牡蠣

牡蠣外包覆了薄薄一層脆皮口感豐富又特別，大海的鮮味和酥脆麵皮完全融合

一口咬下牡蠣瞬間爆漿！

滿是鮮嫩多汁爆漿口感，佐日式照燒醬，太美妙啦〜

【海鮮】

蟹肉干貝佐海苔醬

日本北海道產地直送生食級干貝，粒粒飽滿，口感Q彈細緻，鮮甜爽口！

再搭配松葉蟹後腿肉、烏魚子粉以及特製的海苔醬，可品嘗到干貝本身肉質軟嫩彈牙的口感及豐富的鮮甜味

，令人回味無窮〜

【冷前菜】

《2400樂盛宴》海膽蒸蛋

海膽就是直接來一大湯匙！不手軟！

清淡的蒸蛋味搭濃濃的海膽，蹦出美味的鮮甜滋味低調的奢華

除了蒸蛋的滑嫩，更有種濃郁的鮮味，入口即化，真的好好吃阿〜

【冷前菜】

螢烏賊佐味增醋

產期每年只有短短3-4個月的螢烏賊，可是老饕們的心頭好

柔嫩細緻中帶有海洋的鮮甜，有點像新鮮魚貝、越嚼越香，口感超特別

酸爽的味噌醋醬，更提升了口感的豐富度，鹹中帶甜酸中帶鮮濃郁，超開胃！

【海鮮】

《2400樂盛宴》整尾現流魚

一次給你一整隻，讓你吃得過癮，喜歡吃魚的朋友千萬不要錯過

今天是現流紅石斑魚，是許多喜慶宴會的常勝佳餚

煎魚被公認為廚房魔王關卡，沒有一點技巧很難煎得漂亮酥脆，師傅果然厲害完美呈現〜

肉質極細且鮮甜宜口，富含膠質細緻有彈性，好吃到把整隻魚「ㄘㄥˋ」得乾乾淨淨

【海鮮】

時令鮮魚排

師傅表示一整隻的青嘴龍沾魚，再自己現殺現片，魚骨再下去煮成白醬

口感很紮實耶，有點像龍膽石斑，肉質滑順Q度，細緻的魚肉裡帶有鮮甜美味

層次豐富的味覺體驗，令人驚喜！

【入會禮】

成為樂多多APP會員，即贈炙燒烏魚子乙份

蘋果與蘿蔔搭配著炙燒過後的烏魚子，層次豐富，吃來香氣十足滋味迷人

【海鮮】

小卷佐柚香蒜味美乃滋

大海的滋味，小卷肉質爽脆，搭配香蒜味美乃滋，帶有淡淡的海味和香氣

獨特風味，香甜軟嫩，真的會讓人愛不釋口

【海鮮】

鹽蒸南非活鮑魚

有別於一般鐵板燒料理，這裡不做乾煎，料理手法很特別

用鹽蒸的方式，讓溫度透過粗鹽，讓鮑魚慢慢的低溫熟成

厚實的鮑魚肉讓人更滿足，鮮味完全鎖住，吃起來口感Q彈脆口

現在只要加價800就可品嘗更尊榮的「樂．盛宴」套餐，真的物超所值，老饕必享

【熱前菜】

翡翠娃娃菜魚酥

娃娃菜慢煨入味，撒上酥脆淡水魚酥，錦上添花！

小編覺得好厲害，竟然運用在地食材，一點也不違和耶

加了魚酥這個食物真的很神，娃娃菜口感脆嫩鮮甜，更吃到的是大海風味又帶點台式鹹香

，保證跟一般的娃娃菜大大不同！

【龍蝦二吃】

野生活龍蝦佐龍蝦醬

堅持使用新鮮活體龍蝦外，龍蝦的份量也很大手筆，每份套餐1/2尾，和其它品牌只有1/4尾相比，真的很霸氣！

龍蝦在煎台上滋滋作響〜超級誘人！

龍蝦還會先剝好殼，真的太貼心了

上桌散發誘人的濃濃香氣，令人食指大動

保留活龍蝦鮮美彈牙，飽滿肉汁令人回味，從頭吃到尾都可以感受到很鮮〜

也可以搭配主廚特調的龍蝦醬汁，香醇濃郁的醬汁提味，大口咬下美味難以忘懷！

【冰沙】

紫蘇梅冰沙

口感綿密又沁涼，酸酸甜甜好解膩

【肉品】

日本A5和牛、日本A 4和牛或頂級桂丁雞三選一

國宴頂級桂丁雞，養殖過程絕對不施打抗生素、不使用生長激素飼養，是星級餐廳的指定食材

，經過師傅精準的火侯鐵板煎烤，皮酥肉嫩，不輸和牛的肉食材

雞皮被煎至呈金黃色，酥脆的雞排、炙熱的香氣，這雞排我真的是大推必點

桂丁雞比起一般土雞口感更加Q彈，脆脆的雞皮、軟嫩多汁的雞腿肉沒有人能抗拒的了

吃起來口感鮮甜，整隻份量超夠！

【肉品】

日本A5和牛、日本A5和牛菲力、日本A4和牛、西班牙伊比利豬老饕、頂級桂丁雞:五選一

日本熊本A5和牛，日本是和牛最早的發源地，和牛的特色是不容小覷的，油花的分佈越均勻越細緻

，等級就越高，光用看的就垂涎三尺……

和牛等級越高時，越能感受和牛一入口，油花融在口中的香氣與幸福感！

師傅說日本A5和牛五分熟最好吃，表面是深褐色，但中間是粉色

和牛肉質軟嫩、口感多汁且滋味細膩醇厚，真的是入口即化，一點也不誇張！

柔嫩口感和佔領整個嘴裡的甜美肉汁，好吃到感動流淚〜

【炒飯】

鮭魚鬆鐵蛋鐵板炒飯

看看超多的蛋液傾瀉而下鍋鏟的鏗康作響

師傅輕鬆炒得顆粒分明，而且讓炒飯吃起來鬆軟又飽含水分，熟練的技巧讓人看得口水直流….

萬萬沒想到炒飯和鐵蛋一起，居然這麽好吃！！ 品嚐到台式炒飯的不同體驗！

乾爽的米粒混合著柔嫩的雞蛋與蔥，少了份油膩感，整體吃下來更為爽口一些，搭配有嚼勁鐵蛋

，看似簡單的炒飯卻很有層次又好吃！

【龍蝦三吃】

鮮燉味噌龍蝦湯

湯裡有取出完整螯足中的龍蝦肉，味噌湯底加上蝦頭的鮮味融合在一起，真的很好喝

【甜品】

香蕉巧克力煎餅

有香氣的酥脆外皮，一口咬下，香蕉與巧克力雙重風味內餡完美融合、甜而不膩

不騙你這個香濃的巧克力味道超級無敵香！苦甜濃郁的好滋味！

【樂禮遇活動】

即日起至明水然。樂 無菜單鐵板燒店內用餐，拍照或錄影明水然樂最吸引您的畫面

，並寫下一句喜歡明水然樂的原因@明水然樂，分享於IG/FB限時動態或貼文，即可獲得獨家小饌乙份

白菊醋鮭魚煮

獨家醬汁把鮭魚的風味提升１００％！！！

鮭魚油脂豐富，經過乾煎後，再用酸甜風味的醬汁燒煮，清爽的滋味很讓人喜歡

【當月壽星】

當月壽星招待生日蛋糕或主廚私房甜品

一秒走入壯闊的淡海山河，明水然・樂 淡水中山店非常有氣氛，很適合慶生吃大餐喔！

小珊珊碎碎念：

明水然・樂整體非常好吃，每一道都可以感受到廚師的用心，連甜點都非常好吃，讓人眼睛一亮！

每隔一段時間，就會推出新的主題菜色，很值得一直來吃，都會有不同的新奇感

14道精緻料理融合野生活龍蝦、現流漁獲、生食級干貝及日本A5和牛等，整體來說能以不到$2000的價格

就能享用到這個套餐實在太超值！吃得滿足又不會傷荷包，超推〜

※明水然樂全台門市訂位 https://reurl.cc/QjGdV0

※全台據點：

●明水然・樂 信義遠百店(台北101/世貿捷運站)

Line@訂位 https://lin.ee/8VJHszr

台北市信義區松仁路58號14樓

02-87860466

●明水然・樂 信義松菸店(市政府捷運站)

Line@訂位 https://lin.ee/20OTpdF

台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號

02-27566267

●明水然・樂 板橋重慶店(府中捷運站)

Line@訂位 https://pse.is/5glxec

新北市板橋區廣德里重慶路251號

02-29558933

●明水然·樂 林口昕境店(林口機場捷運站車程10分鐘)

Line@訂位 https://lin.ee/tvxOlar

新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓

02-26068258

●明水然・樂 淡水中山店(4/19開放迎賓)

Line@訂位 https://lin.ee/RE1A3nd

新北市淡水區中山路8號11樓（大都會廣場）

02-26229002(淡水捷運站對面)

●明水然・樂 宜蘭礁溪店(4/26開放迎賓)

Line@訂位 https://lin.ee/btGVurZ

宜蘭縣礁溪鄉二龍村淇武蘭路110-7號1、2樓

03-9887003(礁溪火車站車程10分鐘)

●明水然·樂 新竹林森店(新竹火車站對面)

Line@訂位 https://lin.ee/Nk080SQ

新竹市東區林森路2巷9號4樓

03-522-0822

●明水然·樂 高雄三多店

Line@訂位 https://lin.ee/Sajoej7

高雄市前鎮區三多三路213號3樓

07-331-2223

●明水然原味創意無菜單鐵板燒松山慶城店

(「明水然·樂」姊妹品牌) （捷運南京復興站）

線上訂位 https://reurl.cc/edry2M

台北市松山區慶城街18之1號2樓

02-2716-8819