Hakumai米粟 日式定食專賣 區域 台中市西區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

我在店家要整修前來吃飯，所以招牌很可愛的在門邊

老屋的磨石子地簡單搭上日系風，沒有過多的桌椅只有清爽的空間

我真的很喜歡牆上的海報，店家說是哥哥的作品！都是漂亮的日本喔！看你是否去過那些地方囉

長型的空間但簡簡單單

菜單：

菜單分為：定食、咖哩、素食、單點、飲料、甜點

Tips：網友推薦油醋沙拉可加購換成烤食蔬，紅藜麥飯可換購成炊飯

電子菜單請按我

有圖有真相的菜單可以看IG 的食物照喔~按這兒

菜單也是日風，說明了一些禁忌還有食材來源

桌上有可愛的小立牌，店員可愛的上了個小小的水瓶

立牌寫的是現在的限定食物

杯墊一樣是漂亮的照片印製而成的，這兩張的光影都很漂亮，有人說每個人看事情的斜角不同，這個斜角我覺得漂亮

菜色：

招牌的薑汁燒肉，我覺得厲害在很清爽的口感！比一般的少一點油膩多了一點薑的清香。熱呼呼的定食在冷冷的雨天我真是太愛了！

紅藜麥飯可續一碗，我覺得這一份是女漢子的份量，男生應該還要再來一碗飯，無誤！

肉片的厚度有一點，屬於那種做成蒜泥白肉也會很好吃的厚度

菜單有清楚的介紹內容物，我只能說店家的調味我很喜歡。

網友大力推荐更換的烤食蔬，換了真的超級讚！

夏天可能會更喜歡油醋沙拉，但對我這個很愛熱食的人，烤食蔬完美的擄獲了我胃的全部

漬蘿蔔我覺得還不錯，可以再酸一點！，搭上薑汁燒肉剛好解膩

湯品小小一碗，但料超級多！白味噌湯果然是日式料理的好朋友

寫它是日式菠菜，是因為這道菜大部分都是冷的，就靠主廚調味來決定好壞！

搭上豆包、豆芽。還有微微的醬油。這題給過！

入味的洋蔥、肉片還有新鮮的青蔥，吃起來輕脆帶一點薑末感。微辣微香超級無敵下飯！真的很適合初訪！

其實沒有一定要點飲料，我還考慮要選優格。但決明子加燕麥奶的無咖啡因。真的太令人好奇

攪拌開顏色就很燕麥拿鐵。喝起來也很燕麥咖啡，沒有想到決明子跟燕麥奶也可以假一下咖啡！適合咖啡成癮又不能喝的下午

Hakumai米粟 日式定食專賣

推薦 指數：5顆星

推薦原因： 很好吃的日式定食，很喜歡托盤來的食物都是熱的，有吃飯的溫度。很喜歡主廚搭配的食物看起來漂亮有好吃，是一家小店但葷素菜單都看起來超有食慾，推薦來吃飯！

營業時間：週一~週日10:00~21:00（定休：週二，不定休請關注店家官網)

FB： https://www.facebook.com/profile.php?id=100068075092263

電話：*，訂位、外帶請加Line： Line 連結

地址：403026台中市西區大墩十街69號