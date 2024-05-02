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【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好吃的日式食堂

2024-05-02 19:26:00 Julia Hsu 人氣：99
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：404篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Hakumai米粟 日式定食專賣
place台中市西區大墩十街69號1樓
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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Hakumai米粟 日式定食專賣
區域 台中市西區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

 

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

我在店家要整修前來吃飯，所以招牌很可愛的在門邊

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

老屋的磨石子地簡單搭上日系風，沒有過多的桌椅只有清爽的空間

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

我真的很喜歡牆上的海報，店家說是哥哥的作品！都是漂亮的日本喔！看你是否去過那些地方囉

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

長型的空間但簡簡單單

菜單：

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

菜單分為：定食、咖哩、素食、單點、飲料、甜點

Tips：網友推薦油醋沙拉可加購換成烤食蔬，紅藜麥飯可換購成炊飯

電子菜單請按我

有圖有真相的菜單可以看IG 的食物照喔~按這兒

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

菜單也是日風，說明了一些禁忌還有食材來源

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

桌上有可愛的小立牌，店員可愛的上了個小小的水瓶

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

立牌寫的是現在的限定食物

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

杯墊一樣是漂亮的照片印製而成的，這兩張的光影都很漂亮，有人說每個人看事情的斜角不同，這個斜角我覺得漂亮

菜色：

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

招牌的薑汁燒肉，我覺得厲害在很清爽的口感！比一般的少一點油膩多了一點薑的清香。熱呼呼的定食在冷冷的雨天我真是太愛了！

紅藜麥飯可續一碗，我覺得這一份是女漢子的份量，男生應該還要再來一碗飯，無誤！

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肉片的厚度有一點，屬於那種做成蒜泥白肉也會很好吃的厚度

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

菜單有清楚的介紹內容物，我只能說店家的調味我很喜歡。

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網友大力推荐更換的烤食蔬，換了真的超級讚！

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

夏天可能會更喜歡油醋沙拉，但對我這個很愛熱食的人，烤食蔬完美的擄獲了我胃的全部

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

漬蘿蔔我覺得還不錯，可以再酸一點！，搭上薑汁燒肉剛好解膩

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

湯品小小一碗，但料超級多！白味噌湯果然是日式料理的好朋友

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

寫它是日式菠菜，是因為這道菜大部分都是冷的，就靠主廚調味來決定好壞！

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

搭上豆包、豆芽。還有微微的醬油。這題給過！

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

入味的洋蔥、肉片還有新鮮的青蔥，吃起來輕脆帶一點薑末感。微辣微香超級無敵下飯！真的很適合初訪！

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

其實沒有一定要點飲料，我還考慮要選優格。但決明子加燕麥奶的無咖啡因。真的太令人好奇

【台中 日式料理】Hakumai米粟 日式定食專賣，葷素都好

攪拌開顏色就很燕麥拿鐵。喝起來也很燕麥咖啡，沒有想到決明子跟燕麥奶也可以假一下咖啡！適合咖啡成癮又不能喝的下午

 

Hakumai米粟 日式定食專賣

推薦 指數：5顆星 

推薦原因： 很好吃的日式定食，很喜歡托盤來的食物都是熱的，有吃飯的溫度。很喜歡主廚搭配的食物看起來漂亮有好吃，是一家小店但葷素菜單都看起來超有食慾，推薦來吃飯！

營業時間：週一~週日10:00~21:00（定休：週二，不定休請關注店家官網)

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100068075092263

電話：*，訂位、外帶請加Line：Line 連結

地址：403026台中市西區大墩十街69號


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文章標籤
台中美食 台中西區 Hakumai米粟 日式定食專賣 日式定食 日式 紅藜麥 薑汁燒肉 烤食蔬 全素 蔬食 日式食堂 咖哩 漢堡排
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