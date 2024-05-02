台中母親節蛋糕繽紛千層蛋糕拼盤超吸睛!2度C Ni Guo限量玫瑰荔枝千層同步推薦

台中母親節蛋糕推這家！8吋千層蛋糕大拼盤CP值爆表～六種口味一次滿足！2度C Ni Guo最新玫瑰荔枝口味千層蛋糕超級夢幻～茶香、花香加上果香媽媽一定會愛，製作”搞剛“每日限量供應～快快手刀預定起來！逢甲、豐原、南屯、后里都有分店～就近取貨最方便。

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台中母親節蛋糕這一盤綜合千層蛋糕最繽紛！一次吃遍六種不同的口味～水果、茶香…還有巧克力跟媽媽最喜歡的芋頭，母親節大餐的飯後甜點選2度C千層蛋糕就對了啦！

2度C母親節蛋糕-綜合千層

二度C的綜合千層蛋糕一打開真的沒有人不“哇”出來的！超美的～超級吸睛！這次母親節蛋糕推出的組合都是阿季的愛～包含水果系、茶香系、還有巧克力和芋頭，一份就有6種不同的口味～每種口味有兩片，等於全家大小都顧到了啦！

先來看看阿季最喜歡的茶香系列口味，這次的母親節綜合千層裡面就有抹茶口味和伯爵紅茶兩種茶香千層，抹茶口味茶香很夠又不會過苦～加上薄薄的鮮奶油風味更是老少通吃！

伯爵紅茶口味可以說是奶茶千層啦！這口味也是阿季的最愛之一～茶香奶香超級平衡的，感覺自備一些珍珠來加也很合耶！

水果系口味有檸檬千層和覆盆莓千層～一黃一紅顏色超級討喜！檸檬口味裡面還加入了法式檸檬奶醬～酸度不高但優雅的香氣很加分！覆盆莓口味也是酸酸甜甜～是女孩兒的最愛，媽媽吃一口就回到少女時代了啊～

2度C的芋頭千層阿季超推薦的！除了最表層厚厚的抹上一層芋泥之外，一層一層的千層蛋糕裡面也有再另外加入芋泥，比例抓得剛剛好～吃得到芋頭的香氣、鮮奶油的奶香也很加分。

斑馬巧克力不只是表層有可愛的斑馬花紋～千層蛋糕的中間也有加入巧克力，咬到巧克力的時候會和鮮奶油一起化在嘴裡～有點像是巧克力牛奶，也是濃濃的幸福感阿！

2度C的千層蛋糕的餅皮口感恰到好處，厚薄剛剛好～不會太硬也不會太軟，一層一層的口感真的很迷人～餡料的甜度也剛剛好，完全不輸國際大品牌，但價格卻親民太多了啦！怎麼可以不推推一波～

2度C千層蛋糕最新口味-玫瑰荔枝

母親節蛋糕除了可以訂購綜合千層之外，2度C也有提供整模同一個口味的千層蛋糕，比如上面提到的斑馬巧克力或是上面有點點的香草千層一整模的紋路就超超可愛！

但阿季要特別推薦一下2度C一最新的玫瑰荔枝千層蛋糕，上面撒了美美的玫瑰花瓣和金箔～也很適合送給媽媽過母親節！又夢幻、又尊榮～（單一口味千層蛋糕優惠可代切12片、但無另外包膜）

玫瑰荔枝千層的鮮奶油特別加進了玫瑰茶調味，吃起來帶著茶香、奶香、還有淡淡的花香，中間的夾層用的是成本高高的玫瑰荔枝果醬～吃起來帶著淡淡的酸甜還有淡雅的玫瑰香氣～

阿季平常不敢吃花香口味的甜點就是怕味道很不自然，但是2度C的玫瑰荔枝千層蛋糕非常可以！花香、果香、茶香、奶香～超級平衡，互不搶戲又互相拉抬加分～真的好吃到讓阿季驚艷耶！

2度C千層蛋糕逢甲店

在最熱鬧的逢甲夜市旁邊就有2度C千層蛋糕的分店，從美食街的出口走出來多走一小段就可以看見了，就在La New皮鞋的對面，千層蛋糕每日手工製作喜歡的朋友記得一定要提早預定喔！

店裡除了千層蛋糕之外～還有多種口味的戚風蛋糕也是超好吃的唷！戚風蛋糕有六吋和八吋兩種大小～也很適合慶生、過母親節！下面照片右下角的香蕉巧克力蛋糕八吋大小只要330元～還是最近很受歡迎的裸蛋糕作法！不過記得好料都是要提早預訂的唷～

除了大盒的綜合千層之外～小家庭也可以帶小盒的四入綜合千層回家慶祝，平均下來最低一片只要100出頭～CP值超高！2度C Ni Guo目前在逢甲、豐原、公益路、后里都有分店，好吃又划算的千層蛋糕每日限量供應，母親節的腳步近啦～大家訂蛋糕的速度一定要快唷！

====店家資訊====

2度C Ni Guo千層蛋糕 逢甲店

地址：台中市西屯區福星路607號(LaNew對面)

營業時間：14:30-22:00 (每週一公休)

電話：04 2452 1661

粉絲專頁：2度C Ni Guo千層蛋糕粉絲頁 2度C Ni Guo千層蛋糕 豐原店

地址：台中市豐原區博愛街29號（太平洋對面）

營業時間：12:30-20:00 (每週一公休)

電話：04 2526 6889 2度C Ni Guo千層蛋糕 公益店

地址：台中市南屯區公益路二段675號

營業時間：13:00 – 20:00 (每週一公休)

電話：04 2380 0960 2度C Ni Guo千層蛋糕 后里店

地址：台中市后里區復興街63號

營業時間：12:30-20:30 (每週一公休)

電話：04 2558 5595

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