赤鳶板前割烹料理 區域 台中市南屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環 境：

赤鸢的外觀非常低調，第一次來我只有點擔心選了一家新餐廳

空間不大，但卻很舒適，後來我覺得這樣的大小剛好。廚師們可以照顧到所有人

菜單：

這是我在搬家前去吃的餐廳，拖了這麼久才寫。是因為想法還沒有落地。這是我的毛病，遇到很喜歡的店家會思考著敘述的角度跟內容...然後就難住了

翅鳶屬於無菜單料理，所以事前除了不吃的東西確認，其他就看大廚表演~

酒單，這是替我的好友紀錄著。她看完說....大廚喜歡的酒跟我很像

桌前提供著今天的食材，白老牛這油花真的很驚人。

菜色：

我覺得最擊中我的肯定是這個，海膽~~

香箱蟹跟海膽都注重鮮，秋季的海鮮還有非常迷人的甜香

店家用的食皿很特別，連餐墊都是如意紋真的很有趣

前菜是干貝，生食等級的干貝與野菜組合

野菜清爽的口感反而是干貝添加了鹹香與柔軟度，很好吃

這一碗呢。比起內容物先引起我們好奇的是表面的水珠。店家的解釋是以前從廚房到上桌會有一段距離噴上水珠可以確認沒有被移動過的痕跡

享受了一次幕府將軍的高規格對待，很慶幸在台灣了解到這一分典故，如果是在日本我肯定是不敢問的

毛豆與蝦子作成的小湯丸在海鮮過後有一種消除嘴裡口味的舒爽感

接下來來上的是刺身，生魚片也別出心裁搭上了花椒點點口感滿特別的

刺身的主料應該是這盤！我覺得刺身除了食材本身的鮮，另一個其實是刀工

斜切片

表面多刀，不僅僅是裝飾而且肉更加容易抿開。我覺得刀工真的會讓吃起來口感更好也更有價值。這細緻度~我給滿分

帶著奶白色的蝦肉甜而不膩，生魚片部分真的很推！

器皿是一片荷葉承裝著"本鮪"，已經搭好海苔醬油，第一次嘗試這組合也不錯

最常在無菜單看見的漂亮的裝飾然後一點點主食的餐盤風景畫，當然也有

我本來以為吃到會是薄片，像是肋條這種設計我倒是很意外，軟嫩度很優吃起來很像柴燒熟成的牛排

湯品

這個湯品比較像羹

我真的很欣賞他們的丸子口感脆口但又是與豆腐、蛋一起鬆軟可口搭上筍絲蕈菇都讓整體鮮而純粹。濃醇的香爽口的脆感

炸物是狼牙鱔，其實吃到這裡已經有發現店家提供的食材多樣化完全是師傅對日料的了解與深厚的底蘊

小蔥配狼牙鱔，酥炸鰻魚口感酥脆但比白帶魚腥味少很多。加上青綠的小蔥帶來的蔥香有一種吃蔥油餅的感覺

這是白子，也就是所謂的精巢。是一種我沒有嘗試過的食物

其實吃起來跟雞佛、魚蛋沙拉有點接近，也有點像豬腦、吃起來沒有太多味道

吃到菜單的尾聲來到食事，拌開前還拿來給我們拍照，超感謝

炊飯呀...是我覺得世界上最神奇的食物之一，不同的組合順序都會搭出不同的口味！附上紫蘇梅小菜、吃完這一道已經9分飽

味噌汁，我覺得這個味噌有海鮮味帶一點紅，可能是蝦頭湯底？

炊飯有好味道不難，最難得是粒粒分明！

甜食就比較容易理解了水蜜桃為基底搭上白酒作成的漂浮島，大人味的甜點我覺得男女通殺

這個我們也很意外是慶生活動的我們常常都會詢問店家是否有針對壽星的禮遇。赤鸢準備了一份閃電泡芙

卡士達醬口感十足，搭上水果還有微酥的閃電泡芙。這款也很優謝謝大廚招待

赤鳶板前割烹料理 AKATOBI OMAKASE

推薦 指數：5顆星

推薦原因： 全預約制的無菜單料理，每一盤食物都像是精美的積木，層疊的口感堆疊的層次感都非常驚豔！別說還有特色食材，我覺得很適合特別的日子慶祝犒勞自己！

營業時間：週二~六18:00~21:30（定休: 週日、一，不定休請洽詢店家官網)

Note：只有10個座位,6 人以上即可包場。需先預付訂金，Line 預約可以約30內日期,1-5人為限

FB： https://www.facebook.com/akatobi.ryouri

官網： https://linktr.ee/akatobi

電話：0423288815

地址：408322台中市南屯區大容東街15號



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