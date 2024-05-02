跟先生在今年的3/14是我們在一起的十週年，肯定是會想要過一個紀念日，但因為已經有了孩子，選擇的地方越來越少，有沒有親子友善對我們來說也是越來越重要，但有親子友善的餐廳食物通常都會比較家常。

今天要推薦的這間傑克兄弟牛排，不單單擁有超好吃的美國濕式熟成牛排，但有台灣非常少見的慢烤頂級肋眼，就一起來看看吧❤️

傑克兄弟牛排

04-2258 3953

11:30-15:00 17:00-22:00

路邊停車

位於台中西區公益路上的傑克兄弟牛排，外觀非常的特別，是帶有一點森林感的美式餐廳，招牌也使用了非常亮色的黃色為主要，看起來很活潑。

裡頭的裝潢也非常的美式風格，不單單整體的感覺非常復古，重點是裡頭也有播放60-90年代的美國經典金曲，每一首都讓我感到溫馨，何況對於一個在美國待過的人來說，這音樂跟氛圍，真的有一種回到當時留學的感覺，好親切、好喜歡。

除了一般的用餐區之外，店內也有包廂區，如果是人數多的家庭聚會、公司用餐、尾牙春酒，都可以預訂包廂用餐。

而這間店最特別的絕對就是葡萄酒友善，只要消費滿$500 ，就可以免收葡萄酒及威士忌的開瓶費（啤酒除外）。

如果帶小朋友來用餐的話，店內也有一個兒童設施（溜滑梯），對於帶有寶寶來說的家長非常的友善。

因為我們這次主要是想要慶祝10週年，所以在餐點上面的選擇也會以我們想要吃的為主，但也有點一些是寶寶也可以吃的食物，本來想說這樣子就已經很好了， 結果店家竟然為寶寶送上的薯條、雞柳條及蘋果汁，只能說真的好貼心，兒子超級喜歡

重點是他們的雞柳條非常好吃，我跟先生撥了一塊下來吃，有想說要不要乾脆加點一份，我們自己吃（笑）

香煎干貝佐義大利黑松露

干貝一直都是我們家非常喜歡的食材，我們大多數在家的時候都很烹飪到像是傑克兄弟牛排的程度，所以在這肯定是要點來吃的！

口感上非常的鮮甜，而且非常大顆 ，外面有一點焦焦的口感，裡頭卻是非常鮮嫩多汁，搭配底下的蘆筍一起吃，非常清爽開胃。

大蒜奶油檸檬蝦

蝦子可以說是我們家裡的最愛，不管到那裡，如果有我們都會點來吃，尤其是這道大蒜奶油檸檬蝦的烹飪方式，是我們家裡最常吃也最喜歡的！

蝦子非常的新鮮Q彈，而且貼心的幫我們都撥去了蝦頭與殼，吃起來更為的方便，雖然說是大蒜與奶油的搭配，會擔心有點膩口， 但因為擠上了幾滴檸檬汁，更好的將蝦子的甜度、與大蒜奶油的香氣發揮出來。

法式焗烤田螺

不同於以往市面上吃到的田螺，可能都會帶有腥味，但傑克兄弟牛排的整體來說 口感上沒有可怕的腥味 ，使用了義式調味去做烹飪，最後放上一層厚厚的起司，熱熱的還會牽絲，真的很喜歡！

餐前麵包

但有一點點黑糖的香氣，吃起來是鬆軟的口感，搭配店家附贈的奶油，簡簡單單的也好吃。

烤布里起司

這是一道非常法式的佳餚，將布里起司放入鑄鐵鍋中，搭配些許香料與糖一起烤， 烤過後的布里起司口感濕潤、軟嫩且濃郁，帶有一點點甜甜的風味，搭配旁邊的吐司一起吃，整體的口感很有層次

干貝松露牛肝蕈菇燉飯

兒子最喜歡的義式料理之一絕對就是燉飯！所以燉飯絕對不可能不出現在我們的菜單中（笑）

傑克兄弟牛排的燉飯帶有一點米心，是非常道地的義式燉飯類型 ，米飯滿滿的吸收了干貝、松露與牛干箘菇的精華，白醬的部分也完全不會膩，傑克兄弟牛排的燉飯是一到讓人吃過會回味無窮的料理。

慢烤頂級肋眼牛排11盎司(香煎)

不同於以往在外面吃到的香煎肋眼牛排，肉質上都會比較硬一些， 但傑克兄弟牛排的肋眼使用了慢烤的方式為主，透過更長時間的低溫慢烤讓肋眼達到一個最好的口感。

切開後裡頭的粉色牛肉，讓人食指大動，而軟嫩軟嫩的肉質簡單吃就很好吃。

份量比較多的關係，所以店家還有提供三款不同的沾醬與紅酒肉汁作為搭配。

第一個紅酒肉汁大幅度地保留肉的鮮美，帶有一點紅酒酸酸的風味，可以更好的將牛肉的甜味發揮出來。

而店家提供的三款乾式沾醬分別為：竹炭鹽、辣根醬、法式芥末籽

竹炭鹽的部分沒有玫瑰鹽口味重，沾取的時候較不易失手，風味上帶有一點竹炭的香氣，讓牛肉吃起來有一點淡淡的炭香味。

辣根醬的話有一點點像是日式芥末的風味，嗆嗆的但不會辣。

芥末籽可以說是裡頭味道比較重的，帶有一點辛辣刺激的口感衝擊，搭配上牛肉的話會比較像是漢堡肉的感覺。

片燒嫩肩牛排8盎司佐干貝及大蒜奶油鮮蝦

簡單的牛肉簡單料理最好吃！

嫩肩牛排的部位通常都會容易吃起來帶有一點筋或是口感，尤其烹飪不當會更可怕，而傑克兄弟牛排得完全不會！

嫩肩牛排帶有一點脂肪、吃起來的風味上牛肉香很重，而正確的烹飪方式也讓它吃起來口感更好，搭配上大蒜奶油鮮蝦的醬汁，讓整體的風味層次更多、更美味。

苺果桑格利亞酒、奶昔

店家特製的莓果桑格利亞酒超級好喝，裡頭滿滿草莓及藍莓等果粒，雖然是調酒但喝起來卻像是果汁一樣順口，帶有一點氣泡的口感，讓人有了戀愛的甜蜜滋味，喝果真的會上癮！

先生因為開車的關係點了一杯巧克力奶昔，濃郁甜蜜的巧克力也很好喝。

冰淇淋香熱巧克力布朗尼 或 手工香熱蘋果派佐冰淇淋

甜點的部分也很好吃，也都是店家手工製作，兩者比較起來我更喜歡蘋果派，裡頭的蘋果帶有濃郁的肉桂香氣，外酥的表皮搭配著一起吃是一大享受

而先生是一個熱愛巧克力的人，對他來說布朗尼更為喜歡。

這次的美食體驗來說我跟先生都很滿意，不管是在用餐的環境與餐點上，店家都很用心，上菜的速度也很快，完全不需要擔心餓肚子，帶小孩來也很放心。

這次最推薦的絕對就是慢烤頂級肋眼（香煎方式），不同於以往的口感，更多的軟嫩與鮮甜，對於想要慶祝紀念日或生日的朋友，這真的會成為你們最難忘的美食回憶唷（笑）

傑克兄弟牛排

04-2258 3953

11:30-15:00 17:00-22:00

路邊停車