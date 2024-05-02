【新竹食記】麵匡匡拉麵食堂(竹北縣政店)

吃膩了一般常見的濃郁拉麵湯頭，不妨可以試試麵匡匡拉麵食堂，這間拉麵在全台擁有多間分店，店名主旨是希望大家下樓就能品嘗平價的好滋味，沒有任何框架和壓力，撫慰一天的辛勞與飢餓的胃，拉麵的特色是叉燒肉和蔬菜都有炭燒過的烙印，有濃濃炭燒味超香！湯頭介於濃郁和清淡之間，整碗麵吃起來很清爽。

開車前往可停縣政九路路邊停車格或公二停五地下停車場。

▲麵匡匡拉麵食堂外觀為深藍色招牌，最近推出期間限定的京勝宇高品質鐵觀音。

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▲麵匡匡拉麵食堂菜單：第一步為挑拉麵口味、第二步選肉量、第三步選麵體軟硬度、第四步可客製化不加蔥或蒜。

▲店面用餐空間不大，左側為吧檯座位區，右邊整排為雙人座位區，最裡面有兩張四人座位，整體營造得很有日式拉麵店的氛圍。

▲自助區有檸檬水、餐具、豚湯和雞湯湯頭可自行取用。

▲桌上有提供日式料理店常見的七味粉和店家特製辣醬，辣醬我有試一些還蠻香的。

▲豚骨拉麵(細麵 偏硬) 175元：內容有兩片炭燒過的叉燒、玉米筍、筍干、花椰菜、蔥花，湯頭整體口感介於濃郁和清淡之間，喝起完全沒有負擔。

▲叉燒肉外觀有明顯的炭燒痕跡，吃起來有濃濃的炭燒香氣非常迷人，肉質也極為軟嫩沒有乾柴感。

▲麵條我選平常習慣吃的硬麵，保有面心的硬度彈牙口感，並充分吸附了湯頭香氣。

▲讓我驚豔的是連玉米筍也有炭燒的痕跡和香氣，溫泉蛋的蛋心為膏狀剛剛好的熟度。

雞蛋糕短評：店內用餐空間溫馨整潔，店員親切和善，麵條可選硬度，招牌豚骨拉麵湯頭偏清淡，可加入桌上的辣醬調味，叉燒肉有炙燒過非常香肉質不錯，整體CP值很高。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【麵匡匡拉麵食堂竹北縣政店美食資訊】

地址：新竹縣竹北市縣政九路180號1樓

電話：036570097

官網：https://wubegroup.com/

營業時間：11:00–15:00、17:00–21:00

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：可linepay

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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