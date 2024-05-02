礁溪美食推薦，
以往Bunny吃的不是小籠包就是蔥油餅，
這回要來品嚐高CP值的『玉仁八寶冬粉』，
曾獲得台灣小吃百大名店第21名，
宜蘭勁好TOP10，小吃飲食組第2名，
用料實在，而且味道清爽，
吃上一碗好暖胃
Bunny前往的是『玉仁八寶冬粉』1號店，
店家還有專用停車場可以免費停車一小時，
省去找停車位的麻煩
店內用餐空間乾淨又衛生，
有一、二樓，
人潮沒有間斷過，
翻桌率相當高
菜單部分還有區分平日或是連假專用，
連假提供的菜色少一些些
畫單點餐，
結帳直接至櫃台排隊，
同時可以點些小配菜，
選擇相當豐富，
每個都想吃吃看～
Bunny超推醃漬入味的鴨賞 NT$ 80，
軟嫩入味的白菜滷 NT$ 45，
鹹香甘苦的紅燒苦瓜 NT$ 55，
搭配清甜湯頭的八寶麵很剛好
一旁餐具、醬料自取
八寶冬粉 NT$ 110，
可以依照自己喜好搭配麵條，
Bunny選了自己最喜歡的冬粉～
八寶的用料品質新鮮且實在，
有肉羹、花枝羹、蝦子、金針、木耳、香菇、時蔬等，
看起來很家常，雖然不是到很驚艷，
味道卻很清爽，很耐吃，
讓人不自覺一口接一口，
Bunny吃到最後連湯都喝光光，
簡單卻可口，值得來一品～
『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』
地址：
宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號
電話：
03-988-1232
營業時間：
平日 10:00–20:30
假日 10:00–21:00