礁溪美食推薦，

以往Bunny吃的不是小籠包就是蔥油餅，

這回要來品嚐高CP值的『玉仁八寶冬粉』，

曾獲得台灣小吃百大名店第21名，

宜蘭勁好TOP10，小吃飲食組第2名，

用料實在，而且味道清爽，

吃上一碗好暖胃



Bunny前往的是『玉仁八寶冬粉』1號店，

店家還有專用停車場可以免費停車一小時，

省去找停車位的麻煩



店內用餐空間乾淨又衛生，

有一、二樓，

人潮沒有間斷過，

翻桌率相當高

菜單部分還有區分平日或是連假專用，

連假提供的菜色少一些些



畫單點餐，

結帳直接至櫃台排隊，

同時可以點些小配菜，

選擇相當豐富，

每個都想吃吃看～

Bunny超推醃漬入味的鴨賞 NT$ 80，

軟嫩入味的白菜滷 NT$ 45，

鹹香甘苦的紅燒苦瓜 NT$ 55，

搭配清甜湯頭的八寶麵很剛好

一旁餐具、醬料自取



八寶冬粉 NT$ 110，

可以依照自己喜好搭配麵條，

Bunny選了自己最喜歡的冬粉～



八寶的用料品質新鮮且實在，

有肉羹、花枝羹、蝦子、金針、木耳、香菇、時蔬等，

看起來很家常，雖然不是到很驚艷，

味道卻很清爽，很耐吃，

讓人不自覺一口接一口，

Bunny吃到最後連湯都喝光光，

簡單卻可口，值得來一品～

『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』

玉仁八寶冬粉 1號店 | Facebook



地址：

宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號

電話：

03-988-1232

營業時間：

平日 10:00–20:30

假日 10:00–21:00