被小孩一直吵著說，還要住一整天 南方莊園渡假飯店，北部親子住宿推薦

可以玩水、歡樂親子遊戲室、冒險闖關、免費吃棉花糖、懷舊打彈珠、健身房

還可以在房間內泡溫泉的度假村，就是這間 南方莊園渡假飯店

桃園住宿推薦，很適合家庭客、親子客

很多公司行號旅遊都選這間 南方莊園渡假飯店

專門為家庭客、孩童、親子客群打造的莊園渡假村

不用出國就可以帶家人來度假玩樂，享受SPA水療放鬆

小孩子2~3歲的時候我們也來過 南方莊園渡假飯店

這次再訪，跟朋友相約於桃園旅遊玩樂

還可以順邊規劃到Xpark水族館、華泰名品城GLORIA OUTLETS

南方莊園渡假飯店、親子住宿推薦、玩水泡溫泉

位置:桃園市中壢區樹籽路８號

服務專線:03 420 2122

官網:http://www.southgarden.com.tw/

粉絲團:Facebook

擁有超高評價的 南方莊園渡假飯店，GOOGLE評論高達8千多則

不僅小孩很快樂放電玩樂，大人也可以很度假式的放鬆

很棒的是沒有開車，有提供接駁服務

接駁車僅提供住宿客人於住宿期間，定時定點免費接駁服務。

接駁地點為高鐵桃園站(同機場捷運A18高鐵桃園站 8號出口)。

若須定時以外時間接駁，單趟收費$400元，搭乘人數7位。接駁車採事先預約制，請於搭車前七日向飯店登記預約。

團體不適用。服務專線03-420-2122

有超大的游泳池、健身房、戶外溫泉，或者挑選有溫泉池的房間

寬敞的免費停車場，可以讓爸媽先下行李再停車唷!

讓我們很愛的超大泳池跟水療區，很推薦親子客、家庭客一起來遊玩入住

下午三點就可以入住，建議可以早點來

很多活動可以陪著孩子一起參與

有迎賓茶水、與Dino互動拍照、拉拉熊折氣球、香香爆米花

真的要早點入住，好多互動玩樂都是專門替孩子設計打造

讓全家可以不用奔波，可以玩樂一整天

想要SPA水療就是放鬆，還可以帶孩子一起闖關玩樂

後花園還有高達16公頃綠地可以踩踏

活動都會每季做更換，依據現場提供為主

這次入住了莊園客房，2021年全新改裝過

很適合家庭客、三代同堂一起入住

不用包棟，可以全家住一起的六人房

兩張雙人床

床上還有飯店吉祥物 Dino 抱枕，喜歡的話商品館有販售

有線液晶電視

還有一個獨立客廳，旁邊還有座椅可以坐著或者躺著休息

客廳的沙發是可以展開來，就可以變成孩子睡的床鋪

靈活運用空間，讓全家人、家庭客可以聚在一起

連朋友的小孩也都會來我們房間一起遊玩

來度假，真的就是玩一整天~~~玩到天黑還不肯睡啊!

很讚的是還有一個大人小孩都搶著躺的懶人沙發

可依據每個人的體態做變化，整個被包覆著好有安全感

浴室的落地窗打開來就是停車場，可以看到桃園的景觀

害羞的朋友、不想奔波的家人，就可以窩在房間內泡湯

南方莊園渡假飯店是北台灣首家獲評鑑標章之溫泉飯店

溫泉內的水是優質碳酸氫納泉水，所以顏色會帶一點黃是正常的唷!

房間內都有提供專屬的休閒服飾可以更換

想要輕鬆放鬆，或者到SPA水療都可以穿著使用

還有專屬的人字夾腳拖鞋

衛浴都是乾濕分離，還有提供小孩子的牙膏牙刷

盥洗用具都很齊全，冰箱內還有飲料

飲水機都在電梯口，可自行取用飲水機的水

還有提供小孩子愛吃的米果餅乾，連大人都搶著吃

小孩子看到泳池、遊戲室就瘋狂了

這次還多了氣墊，真的讓孩子放電玩瘋了

先把握時間來參加娟印DIY，大概10分鐘左右

挑選喜歡的圖樣，現場會有大哥哥大姊姊陪同

打印出喜歡的圖樣，就有專屬的手娟袋子，裝喜歡的小物品

讓小朋友都很期待的 探索古文明旅程

時間一到爸媽都帶孩子一起來互動參與，挑戰成功還有小禮物唷~

飯店很用心，還獨家手工打造了金字塔、人面獅身

提供給大小朋友一起拍照

穿上探險考古的服飾，更像是小小的冒險家

現場都會跟小朋友們互動，都會發一張闖關卡，只要挑戰成功都可以扭蛋一次(扭蛋內有小玩具)

活動有難有簡單，可以陪著孩子一起探索闖關

可以動腦、可以挑戰觀察力、還有尋寶，最後還有射擊遊戲

只要學習單集滿，就可以給關主查看

就可以獲得扭蛋一次~~每一顆都有小禮物唷!

天氣好的時候，還可以租借戶外遊樂器具，於大草地奔波玩樂

園區高達6000坪，空氣好、環境好

而且整個園區維護得相當優美

草地都可能自由運用，租借遊戲器材來玩樂、讓孩子戶外跑跑

還可以跳房子

光是兒童遊戲室就可以玩很久了，每個孩子都玩到帶不走

還有高級豪車可以開阿~~~超多電動車都是孩子的愛

電動車會有體重限制，限制25kg以下才能使用

開車還可以穿越山洞，如果很多人排隊，每次限定開兩圈，可再繼續排隊玩樂

還提供了多個遊戲室的監視畫面供家長查看

不過自己的孩子還是自己要看好唷~

遊戲室很大，還有球池、滑梯

幼兒也可以爬行、玩軟性的積木

小孩的活動力很猛，真的可以唱完一整天，海陸都可以玩到

還可以消耗體力的簡易攀岩

而且二樓遙望過去就是超寬敞的草地，整個視野好療癒舒服

不用於外面曬太陽，下雨天也不用擔心，還是室內兒童遊戲室讓孩子好好放電玩樂

女孩們喜歡的扮家家酒

渡假村還提供健身房，只要拿房卡更換磁扣即可進入使用

旁邊還有桌球、乒乓球室

上次來晚餐是吃自助吧，這次特別跟朋友一起預約了 南方餐廳

南方餐廳供應的是浙江菜色，可以吃到很多手路菜、私房料理

加上有提供包廂，跟家人聚餐、朋友聚會訂包廂擁有更隱密的用餐空間

南方莊園本身也有自家的里昂宴會廳，很多婚宴、大型餐飲聚會都會來這裡舉辦

相對江浙料理也是擁有非常高的品質與水準

上海雞汁鮮湯包，好吃推薦

飽滿的雞汁帶出鮮肉滋味，不用沾醬就很香甜飽滿好吃

南方招牌蘿蔔糕，好吃推薦必吃

熱呼呼帶有焦香滋味，軟綿帶有蘿蔔絲甜味

雙味牛腱醉雞拼盤，很適合當開胃菜

牛腱很入味軟嫩，淋上特製醬汁提味

醉雞讓孩子也直呼好吃，軟嫩帶釀製香氣

果律鮮蝦球也受到孩子們的喜歡，利用果香滋味緩和膩度

每一尾蝦子都很新鮮大尾唷!

橙香鳳梨咕咾肉，嫩中帶有咀嚼口感

連長輩都好咀嚼，帶出橙香滋味提味，讓炸物不膩反而越吃越香

金沙蛋黃拌豆腐，大人小孩都愛吃

鹹香提味帶出嫩豆腐滑嫩

水蓮，吃肉肉也要吃菜菜

加碼蝦仁湯包，每一顆都有飽滿湯汁跟一尾鮮蝦

湯汁真的很多，帶出蝦子的海洋甜味

人多聚餐也好點餐，私房特色料理

餐點不擔心過於精緻，份量還蠻十足的

茶油蛋菌菇海鮮湯，煨到很柔和順口的白皙湯頭

加入茶油提味，滿滿料帶出豆腐嫩度、蝦子鮮味

一整天暢玩下來，也玩到累了

自動自發的吃起來，讓孩子都不挑食了

吃飽飯後休息半小時以上，換裝來去玩水囉!

游泳池占地超大，還有分水療SPA、戶外溫泉、兒童水池

泳池開放到晚上11點，真的是完全放電

孩子們都很愛這氣墊，非常耗體力又好玩

還有戶外的露天溫泉，是真正的溫泉水唷!

晚上睡前可以泡湯，早起也可以泡湯

使用的都是真正的溫泉水唷!

南方莊園有金牌水質認證標章

對了!!八點還有賓果遊戲~~很多大小朋友參加

只要前三名都會有精美禮物，還有泡麵獎

早上睡飽飽，絕對不能錯過南方莊園的人氣早餐

豐盛自助式早餐讓多爸媽都很推薦，一定要早起來吃

都會大量使用在地食材來製作

還可以吃到美味的流淚吐司、手工甜點蛋糕

好吃的流淚吐司，還可搭配自家製作的果醬

熟食必吃蘿蔔糕、新屋鴨肉麵、南方手作鮮肉餛飩湯

連生菜都是精心挑選過，使用番挖水耕無毒生菜

利用水耕技術種植出新鮮無毒的生菜

我自己也夾滿滿一大盤，喜歡吃生菜沙拉的饕客必吃的豐富膳食纖維

如果有帶孩子來，建議可以每人點一份 DINO兒童餐

上面還有手工製作的DINO餐包

早餐就要吃飽飽，還能吃到桃園在地食材製作的美味料理

桃園黑豬肉焢肉刈包也好吃推薦，自己DIY夾取製作

南方莊園也被評選為 十大人氣旅店早餐

搭配優雅的綠公園，實在太放鬆了

退房後也別急著離開，11點~11點半還有棉花糖可以免費吃

讓孩子也充滿歡樂、滿滿回憶的旅程

希望下次跟朋友見面不要太久啊!!

可以約起來再來南方莊園度假玩耍

北部旅遊住宿推薦，擁有超大泳池水療SPA、大草地、兒童遊戲室

讓爸媽也可以很輕鬆一起度假的南方莊園渡假飯店

南方莊園渡假飯店、親子住宿推薦、玩水泡溫泉

位置:桃園市中壢區樹籽路８號

服務專線:03 420 2122

官網:http://www.southgarden.com.tw/

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