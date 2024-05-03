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【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲餅，假日之森旁的充電站｜柴貓趴趴走

2024-05-03 09:03:00 柴貓趴趴走 人氣：138
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窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：392篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 竹南鎮

造訪商家：蔬皮肚皮 Super Duper
phone03-746-5645
place苗栗縣竹南鎮竹興里竹圍仔92號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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「蔬皮肚皮 Super Duper」
位在衝浪聖地"假日之森"旁，
衝完浪需要補充能量，
來分塔可捲餅剛剛好；

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲

【蔬皮肚皮 Super Duper】
地址：苗栗縣竹南鎮竹興里竹圍仔92號
電話：03-746-5645
營業時間：12:00~18:00
【蔬皮肚皮 Super Duper】粉絲專頁

【台北】墨洋拉麵｜滿滿海味貝貝拉麵，還有整顆干貝在裡面｜柴貓

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假日之森濱海森林遊憩區，
是追浪客們的聖地，
每到夏日時總是擠滿了衝浪客，
而「蔬皮肚皮 Super Duper」
就是大夥補充能量的好選擇；

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【充電補熱量的"蔬皮肚皮 "】

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【招牌有點可愛】

整家店滿滿的"嬉皮風格"
木板隨意搭成的桌椅，
和大片面積的塗鴉，
自成一格的年輕隨意風；

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【用餐區就是木板拼湊起來】

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【有點嬉皮的風格】

除了滿滿的酒單，
這裡的食物以墨西哥小點為主，
價位我覺得滿合理的，
於是我們四人卯起來點了8人份餐?XD

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【也有提供現點現做鬆餅】

"玉米脆片(起司口味)"，
上面淋了融化的起司醬，
是很刷嘴的前菜；

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【"玉米脆片"】

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【冷了起司全黏在一起XD】

"手切雙色脆薯(莎莎醬)"
馬鈴薯和地瓜切成不規則形狀，
外皮微脆、吃起來口感很好，
下次我想試試看番茄醬，
莎莎醬有點難沾著吃XD

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【"手切雙色脆薯"】

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【雙色脆薯好吃】

塔可我們點了"墨西哥雞肉"和"孜然牛"
"孜然牛"有異國的孜然香氣、
"墨西哥雞肉"放了滿多酸奶，
吃的時候要小心不要滴出來；

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【"孜然牛"的孜然香氣十足】

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【"墨西哥雞肉"】

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【雞肉滿大塊的】

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【下一秒料就掉出來了XD】

另外一份塔可則是"啤酒炸魚"
炸魚的份量很給力，
吃一份馬上補充能量；

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【炸魚給得滿大方地】

墨西哥雞肉薄餅一份有四塊，
肉質比塔可再嫩些，
也是迅速秒殺的一品；

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【這稍微可以優雅一點吃?】

食量再大一點的，
可以加點堡類，
"早餐蛋潛挺堡"，
夾了超大根熱狗、培根、蛋和薯餅，
吃一份就像在吃早午餐；

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【"早餐蛋潛挺堡"也很狂】

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【熱狗多汁超大】

本日MVP就頒給"塔可飯"了
泰國香米上放了滿滿的肉醬，
中間還有融化的乾酪絲與酸奶，
混在一起吃濃郁又清爽，
配上煎蛋簡直不要太完美；

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【"塔可飯"】

【竹南】蔬皮肚皮 Super Duper｜衝完浪來份墨西哥捲
【飽足感十足】

※後記：【蔬皮肚皮 Super Duper】
位在衝浪聖地"假日之森"裡，
餐廳有3/4是戶外空間、
蚊子有點兇猛(笑)
餐點口味和價位都不錯。
是補充卡洛里不錯的選擇

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