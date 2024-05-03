「蔬皮肚皮 Super Duper」

位在衝浪聖地"假日之森"旁，

衝完浪需要補充能量，

來分塔可捲餅剛剛好；

【蔬皮肚皮 Super Duper】

地址：苗栗縣竹南鎮竹興里竹圍仔92號

電話：03-746-5645

營業時間：12:00~18:00

【蔬皮肚皮 Super Duper】粉絲專頁

假日之森濱海森林遊憩區，

是追浪客們的聖地，

每到夏日時總是擠滿了衝浪客，

而「蔬皮肚皮 Super Duper」

就是大夥補充能量的好選擇；



【充電補熱量的"蔬皮肚皮 "】



【招牌有點可愛】

整家店滿滿的"嬉皮風格"

木板隨意搭成的桌椅，

和大片面積的塗鴉，

自成一格的年輕隨意風；



【用餐區就是木板拼湊起來】



【有點嬉皮的風格】

除了滿滿的酒單，

這裡的食物以墨西哥小點為主，

價位我覺得滿合理的，

於是我們四人卯起來點了8人份餐?XD



【也有提供現點現做鬆餅】

"玉米脆片(起司口味)"，

上面淋了融化的起司醬，

是很刷嘴的前菜；



【"玉米脆片"】



【冷了起司全黏在一起XD】

"手切雙色脆薯(莎莎醬)"

馬鈴薯和地瓜切成不規則形狀，

外皮微脆、吃起來口感很好，

下次我想試試看番茄醬，

莎莎醬有點難沾著吃XD



【"手切雙色脆薯"】



【雙色脆薯好吃】

塔可我們點了"墨西哥雞肉"和"孜然牛"

"孜然牛"有異國的孜然香氣、

"墨西哥雞肉"放了滿多酸奶，

吃的時候要小心不要滴出來；



【"孜然牛"的孜然香氣十足】



【"墨西哥雞肉"】



【雞肉滿大塊的】



【下一秒料就掉出來了XD】

另外一份塔可則是"啤酒炸魚"

炸魚的份量很給力，

吃一份馬上補充能量；



【炸魚給得滿大方地】

墨西哥雞肉薄餅一份有四塊，

肉質比塔可再嫩些，

也是迅速秒殺的一品；



【這稍微可以優雅一點吃?】

食量再大一點的，

可以加點堡類，

"早餐蛋潛挺堡"，

夾了超大根熱狗、培根、蛋和薯餅，

吃一份就像在吃早午餐；



【"早餐蛋潛挺堡"也很狂】



【熱狗多汁超大】

本日MVP就頒給"塔可飯"了

泰國香米上放了滿滿的肉醬，

中間還有融化的乾酪絲與酸奶，

混在一起吃濃郁又清爽，

配上煎蛋簡直不要太完美；



【"塔可飯"】



【飽足感十足】

※後記：【蔬皮肚皮 Super Duper】

位在衝浪聖地"假日之森"裡，

餐廳有3/4是戶外空間、

蚊子有點兇猛(笑)

餐點口味和價位都不錯。

是補充卡洛里不錯的選擇

⊕ 延伸閱讀：上山下海，景點餐廳打卡囉

►讓群山環繞的世外桃源【山行玫瑰】

►生猛海鮮通通有！【望海亭海鮮餐廳】

►偷偷收藏的海邊咖啡廳【Le Coq公雞咖啡】

►義大利麵裡藏鮑魚【Ocean Cafe 海洋咖啡】

►礁溪百萬夜景·約會景觀餐廳【空ㄟ農場】