



今天來介紹距離捷運國父紀念館步行約8~10分鐘，位於台北大安區光復南路上新開幕的一家義式餐廳本質煮藝Born to EAT，店門口辨識度就超高，看到大大小小的仙人掌就是了，還有超chill的戶外露營風桌椅，餐點內容豐富多元，而且份量十足，除了提供全天候供應的早午餐以外還有排餐跟義大利麵、燉飯、甜點、咖啡一應俱全，想來個啤酒、紅白酒這裡也有，是必拍打卡新寵，浪漫約會聚餐首選，還是一家寵物友善餐廳，趁現在知道的人還不多最好趕快訂位來嘗鮮

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1.Born to EAT本質煮藝︱短影片

2.Born to EAT本質煮藝︱營業資訊

Born to EAT本質煮藝

住址：台北市大安區光復南路420巷24號

電話：0227552005

營業時間：11：00~22：00（週一公休）

FB: https://www.facebook.com/borntoeat.tw

IG: https://www.instagram.com/borntoeat.tw

※低消300/人，用餐限時2小時，寵物友善餐廳※



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3.Born to EAT本質煮藝︱店內環境

本質煮藝Born to EAT，店門口辨識度就超高，看到大大小小的仙人掌就是了，晚上來的時候還有閃亮亮的燈泡，還有超chill的戶外露營風桌椅，活動空間也較大很適合帶小孩或是寵物







戶外露營風桌椅分成兩區，可以多人包下戶外場地超歡樂，或是三五好友自成一區也不用怕打擾到別人





餐廳內也有戶外露營的座位搭配大片落地窗視野很棒，另一側則是裝飾著芒草的一般桌位區，有二人四人座位可依照訂位人數調整，這背景也是超好拍很適合約會





4.帕達諾斯起司檸檬炸雞$260

金黃色個頭不小的炸雞上灑上了雪花般的帕達諾斯起司，酥脆偏薄的外皮一口咬下還有卡滋的聲音，裡面的雞肉也十分鮮嫩，讓人忍不住一口接一口







5.葡萄牙濕答答牛肉三明治$330

這道超特別的三明治，是店家到葡萄牙時嚐到的美食，改良後推出，獨特的風味令人印象深刻，三明治由培根牛肉、焦糖洋蔥、半熟溫泉蛋和起司組成，餐盤底部均勻淋上特製醬汁，讓每一口三明治和薯條都可以不費力的沾取醬汁的美味







6.燻鮭魚蕃茄麵$320

上面裝飾的燻鮭魚，捲的像朵美麗的玫塊花一樣十分美麗，與番茄的酸甜滋味完美融合，再搭配上Q彈的意大利面，很是開胃









7.牛肝菌野菇燉飯襯溫泉蛋$360

牛肝菌野菇燉飯，上面搭配烤過的帶有香氣的蒜苗和烤餅，燉飯完美融合馥郁的牛肝菌香氣與鮮美的野菇，本質煮藝的主食份量都不小，建議大家可以點不一樣的主食，然後互相分享







8.法式舒芙蕾$160

這道法式舒芙蕾和一般外面常見的日式舒芙蕾不同，算店裡的特色甜點，製作過程沒有加麵粉而是只用蛋，店家建議可以先嚐原味，加入香草醬品嚐以後再加入百香果，一道甜點就有三種不同的味道，減醣飲食也可以放心享用的一道甜點









9.奇異果洛神$160

奇異果洛神是一杯超美的漸層三色氣泡飲，上層是洛神中間則是發酵乳下面則是奇異果還有奇異果粒，喝起來酸酸甜甜





10.香蕉牛奶$180

點給女兒的香蕉牛奶，沒有過多的糖而是香濃的香蕉風味與醇厚的牛奶香氣完美融合，不會過甜也不膩

11.西西里氣泡美式$160

本質煮藝的西西里氣泡美式我個人很是喜歡，加了氣泡飲的西西里美式咖啡少了點咖啡的苦澀而是多了些檸檬氣泡的清爽



12.Born to EAT本質煮藝︱用餐心得

這次來訪Born to EAT本質煮藝的用餐覺得相當滿意，除了超好拍的店內店環境，餐點的CP值也算很高，因為份量跟一般義式餐廳來比是男生都吃的飽的程度，女生的話則建議互點不一樣的主食分享再搭配甜點、飲料，下次有機會會想要邀請三五好友，晚上到戶外的露營風座位享用啤酒和美食度過一個超Chill的夜晚



13.Born to EAT本質煮藝︱菜單

















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