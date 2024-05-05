這家「頭好壯壯•狀元糕」應該是新竹最美的狀元糕了

不只有常見的基本口味花生、芝麻、黑糖、抹茶和巧克力，還有老闆精心研發的炙燒起司乳酪、海苔辣菜脯、藍莓乳酪等創意口味

讓愛吃狀元糕或還沒嚐試的朋友都很有新鮮感~

問了一下，原來老闆開店的初衷是因為有了女兒後，希望能有彈性時間陪伴她，於是想自己創業做個小生意，賣適合女兒吃且成份自己能掌握的小點心

而狀元糕不僅名字吉祥如意，成份也單純健康。

還有老闆親自到米行挑選蓬萊米，花幾個月時間研發配方，自己學習研磨方式給大家最新鮮的食物，希望小孩吃到都能頭好壯壯~

到底滋味如何？快跟著小米一起去看看吧

🚗外送訂購：

新竹市區滿500元

南寮/香山/寶山滿1000元

新竹園區滿1300元

竹北/竹東/新豐/湖口滿1500元

※店家不定期出攤，每週二固定駐點竹北蔚藍海社區 (出攤地點公布在FB粉絲團，訂購前請來電詢問)

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👉頭好壯壯•狀元糕位置及停車方式

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頭好壯壯•狀元糕位於西大路與江山街交叉口。

從三十年老店魯肉飯肉粥往北大路方向，第二個路口就可以看到店家囉！

另一個很好認的地標就是在膜斯密碼旁。

因為店面內縮，有時候經過可能一不注意就會錯過。

👉頭好壯壯•狀元糕環境介紹

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日式風格的小店很有文青風，不只來吃美食還可以拍IG照喔

狀元糕是源自中國傳統的糕點，相傳是清朝一名清寒的書生為了籌措旅費，發明出來的點心，進京考取狀元後，有幸覲見皇帝時將其進獻，而深得皇帝的喜愛，才賜名狀元糕

剛蒸好熱騰騰的狀元糕充滿米香，光看就讓人口水直流，想趕快開吃

老闆非常專注在製作狀元糕，將蓬萊米粉末、餡料仔細填入木製模具後，利用高壓蒸氣蒸熟~

除了常見的基本口味花生、芝麻、黑糖、抹茶和巧克力，還有老闆精心研發的炙燒起司乳酪、海苔辣菜脯、藍莓乳酪等創意口味~

蒸好後五顏六色的狀元糕很美麗，如此用心製作的狀元糕能不推嗎

👉頭好壯壯•狀元糕菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

小盒四入80元、大盒六入110元，可以混搭不同口味，如果點限量口味的話每顆加10元 ^^

👉頭好壯壯•狀元糕用餐心得分享

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狀元糕外盒使用的是紙盒，不是塑膠盒，加上可愛的Logo貼紙，買來送人或自己吃都很適合

小盒四入80元。

大盒六入110元，大小盒都可以混搭不同口味，如果點限量口味的話每顆加10元~

各種口味真的美美的~ 而且不只是外層有餡料，內層也有喔，吃起來不會很單調

愛吃花生的朋友不容錯過花生口味，內外都有滿滿的花生碎粒

一顆份量其實不少喔，外型就像是古代的狀元帽很可愛。

老闆精選蓬萊米研磨成的蓬萊米粉，不含糯米、添加物，吃起來也不易脹氣

花生甜香與自然的米香結合，作為小朋友的點心一定很受小朋友喜愛，而且也很健康~

狀元糕冷熱都有不同的口感，熱熱地吃口感軟綿，就像在吃蛋糕，冷掉的話吃起來較有嚼勁

當天沒吃完的話，冷凍可保存七天、冷藏可以保存兩天，要吃的時候拿出來退冰後以電鍋加熱。

黑糖的甜香挺濃郁的，甜而不膩~

身為芝麻控的小米超愛的芝麻口味，濃郁的香甜讓人一口接一口吃不停

這是限量口味炙燒起司乳酪(+10元)，除了內層的乳酪外，最上層還放有乳酪塊

鹹香的起司跟米糕結合，鹹鹹甜甜的口味也很推薦喔～

抹茶控必吃，抹茶特有的苦甜跟米糕結合吃起來比較不容易膩喔！

這是小朋友最愛的巧克力口味，外層有巧克力豆點綴，一口咬下有爆漿的口感

大家記得之前很流行的髒髒包嗎，這個就像是髒髒狀元糕 XD

巧克力甜度比較高，不會有苦味，很適合小朋友吃。

愛吃辣的朋友可以點海苔辣菜脯(+10元)，屬於小辣的口味，菜脯是老闆自己炒的，鹹香又脆口，像是飯糰版的狀元糕

沒吃過鹹口味狀元糕的朋友不妨嚐看看喔！

藍莓乳酪(+10元)口味外層有果脆麥片點綴，內餡有乳酪滑順和藍莓酸V帶甜的滋味，就像是乳酪蛋糕版的狀元糕~

小米看到這個顏色，就開玩笑要老闆趕快研發芋泥口味，到時候小米一定會來吃，因為小米是芋泥控

奶酥OREO(+10元)口味有奶酥甜香和OREO餅乾脆脆的口感結合。

草莓OREO(+10元)口味有酸甜草莓醬和OREO餅乾結合，酸酸甜甜的滋味，適合不愛吃太甜的朋友

以上是我們的心得分享，今天小米所有口味都吃一輪了，老闆精選原料、用心製作，並在傳統糕點上加入創意，增添許多趣味，小米推薦給大家

👉頭好壯壯•狀元糕營業時間地址

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🌟店家資訊：頭好壯壯•狀元糕

🏠地址：新竹市北區西大路472號

☎電話：0978 085 682

⏰營業時間：10:00–20:00

粉絲團：頭好壯壯•狀元糕

➡️現金交易/無收取服務費

※店家不定期出攤，每週二固定駐點竹北蔚藍海社區 (出攤地點公布在FB粉絲團，訂購前請來電詢問)

🚗外送訂購：

新竹市區滿500元

南寮/香山/寶山滿1000元

新竹園區滿1300元

竹北/竹東/新豐/湖口滿1500元

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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