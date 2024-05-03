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台南市南區吃。台南市｜南區。「一中街大輪紅豆餅」飄香超過20年老字號紅豆餅店，會爆漿的內餡CP值堆高高「一中街大輪

2024-05-03 14:30:06 樂天小高&樂天人生 人氣：182
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2440篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 南區

造訪商家：一中街大輪紅豆餅 台南
place台南市南區文南路104號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在文南路上寬敞一樓店面很顯眼。 

這一樓店面同時設立黑輪攤跟紅豆餅攤，攤位前掛上店家的布條來當扛棒。  

下午路過文南路都會看到人潮聚集超吸睛的，原來是賣黑輪跟紅豆餅兩攤位設立至此，這兩間攤位分別叫「文南黑輪老店」跟「一中街大輪紅豆餅」的店名，這兩家同老闆的攤位平時生意都很好，小高決定分別寫文章與各位分享，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

攤位剛剛營業就忙著製作紅豆餅服務顧。 

料理台滿滿不同口味的紅豆餅真美觀。

 攤位後方有掛上菜單供顧客點餐參考，菜單有紅豆、牛奶、抹茶、芋頭、花生及菜脯等5種口味，這裡紅豆餅每一個定價都是12元。 

小高觀看順便拍照老闆娘製作紅豆餅過程，我發現店家製作紅豆餅用料非常大氣，有點想把全部的口味買來品嚐分享。

這包裝紙袋有印上店家歷史淵源供欣賞，原來店家是在台中一中街創立的。 

最後小高買紅豆、奶油、芋頭及抹茶等四種口味。 

 店家紅豆餅每顆定價12元，依這紅豆餅尺寸小高覺得很便宜，這3顆是奶油口味紅豆餅，餅皮屬於軟Q滋味，滿滿奶油內餡濃郁爽口超好吃。 

這是抹茶口味紅豆餅，這抹茶茶味適中不會死甜超好吃。 

這芋頭內餡能吃到一粒粒芋頭鬆軟滋味，軟Q餅皮滿滿內餡真的非常好吃。 

這紅豆餅裡面紅豆很濃郁鬆棉超好吃 ，小高覺得店家餅皮是走軟Q的口感，重點內餡應該是自己手工製作的，才會讓這紅豆餅有特色真好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「一中街大輪紅豆餅」銷售空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價偏親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：一中街大輪紅豆餅

地址：702台南市南區文南路104號

營業時間：14:00–19:00（週日公休）

電話：06-264-0436

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

 
 
 

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