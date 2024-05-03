位在文南路上寬敞一樓店面很顯眼。

這一樓店面同時設立黑輪攤跟紅豆餅攤，攤位前掛上店家的布條來當扛棒。

下午路過文南路都會看到人潮聚集超吸睛的，原來是賣黑輪跟紅豆餅兩攤位設立至此，這兩間攤位分別叫「文南黑輪老店」跟「一中街大輪紅豆餅」的店名，這兩家同老闆的攤位平時生意都很好，小高決定分別寫文章與各位分享，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

攤位剛剛營業就忙著製作紅豆餅服務顧。

料理台滿滿不同口味的紅豆餅真美觀。

攤位後方有掛上菜單供顧客點餐參考，菜單有紅豆、牛奶、抹茶、芋頭、花生及菜脯等5種口味，這裡紅豆餅每一個定價都是12元。

小高觀看順便拍照老闆娘製作紅豆餅過程，我發現店家製作紅豆餅用料非常大氣，有點想把全部的口味買來品嚐分享。

這包裝紙袋有印上店家歷史淵源供欣賞，原來店家是在台中一中街創立的。

最後小高買紅豆、奶油、芋頭及抹茶等四種口味。

店家紅豆餅每顆定價12元，依這紅豆餅尺寸小高覺得很便宜，這3顆是奶油口味紅豆餅，餅皮屬於軟Q滋味，滿滿奶油內餡濃郁爽口超好吃 。

這是抹茶口味紅豆餅，這抹茶茶味適中不會死甜超好吃 。

這芋頭內餡能吃到一粒粒芋頭鬆軟滋味，軟Q餅皮滿滿內餡真的非常好吃 。

這紅豆餅裡面紅豆很濃郁鬆棉超好吃 ，小高覺得店家餅皮是走軟Q的口感，重點內餡應該是自己手工製作的，才會讓這紅豆餅有特色真好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「一中街大輪紅豆餅」銷售空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價偏親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：一中街大輪紅豆餅

地址：702台南市南區文南路104號

營業時間：14:00–19:00（週日公休）

電話：06-264-0436

樂天小高邀約資料

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