台中大里山禾堂拉麵｜最低499元享榴槤拉麵+芒果冰吃到飽，高達50種食材，再加碼芒果啤酒、氣泡水無限暢飲！！
台中大里山禾堂拉麵吃到飽又推出夏季新品榴槤拉麵+新鮮芒果冰吃到飽，最低只要$499就能輕鬆吃！這一次除了季節新鮮芒果品項，還多了不少特色拉麵，有香菜拉麵、皮蛋乾拉麵、奶香白醬沾麵以及新品”榴槤拉麵“以外，在手作甜點更是多了迷你檸檬塔、一口蕃薯燒、生巧克力。
台中大里山禾堂拉麵吃到飽位在德芳路二段上，用餐時間人潮不少，建議先訂位(訂位點入)、以免自己想要的時間沒位置，畢竟當季的芒果不便宜，店家又給得如此大方，大家總是會搶假日帶家人來品嚐嘛! 小涼個人都是選平日中午來吃，不只是價格更優先訂位也不怕吃不到啦!!
想不到已經有人知道山禾堂換菜單了!! 這天我們下午一點半到的人潮還不少呢
山禾堂拉麵以QR code線上點餐，想吃啥直接掃來點即可，快速又方便的點餐系統。
山禾堂拉麵吃到飽期間限定：
價格:平日中午$499元，晚餐、例假日一律$569元。
幼童(0～3歲)/免費、小童(4～6歲)/100元、兒童(小一～小六)/9折、銀髮(65歲以上)/9折
- 特別說明：
- 此專案目的為打擊減重，超過40種食材均無限量供應，請好好享用。
- 用餐時間90分鐘，從第一人進場算起。
- 本店所有食材恕無法外帶，浪費食材超過300克每人額外加收100元食材費。
- 歡迎自帶飲料、酒水。10%清潔費另計、無刷卡
除了常見的拉麵口味以外，山禾堂還有推出不少的特色拉麵，有香菜拉麵、皮蛋拉麵，這一季連榴槤拉麵都出沒囉!! 配料一樣有15種可選，小凉建議點香菜皮蛋乾拉麵的朋友一定要再加點山禾堂特製紅辣椒油來拌入，不只是讓風味具層次也更涮嘴，偷偷說我一次可以吃兩碗>
山禾堂手作甜點、飲料、啤酒樣樣任你無限暢飲。並有吃到飽加碼活動，可參考圖下↓ ↓ ↓
點好餐就可以先來拿些當季水果吃，且一旁還有提供各式醬料、開水唷!
山禾堂涼拌小菜約有十幾種左右（每日至少提供五種），當天有爽脆的涼拌黑木耳、微酸辣的韓式泡菜、涼拌牛蒡絲、醃漬蘿蔔等，就算吃完亦可再加點來搭配拉麵唷!
每一次來山禾堂讓人期待的還有各式炸物，尤其那魷米花的Q彈富嚼勁口感特愛。山禾堂每日至少會提供5種炸物，然而這些炸物也是任你吃到爽的唷！！炸物種類有唐揚炸雞、甜不辣、薯條、炸金針菇、天婦羅、蛋餃、魷米花等炸物，每一天輪番上陣的都不一樣，但有時候也會有驚喜炸物出現唷!
唐揚炸雞是小凉很推薦大家試試的炸物，不只是鹹香度足，外酥肉嫩還保有肉汁的口感，總是讓人一塊接著一塊不想停，更是搭汽水的最佳美食呢
當日還有炸的香酥又澎澎的甜不辣，及綿密可口的薯條唷!
山禾堂新品”榴槤拉麵“，經由老闆的特製秘方加上榴槤籽、榴槤殼及果肉熬煮出不厚重卻有濃郁清香的榴槤味湯底，且單純地搭上滑Q的麵條就上桌，看似平凡，吃起來的層次風味絕對讓讚不絕口! 就連不敢吃榴槤的小涼也喝了不少湯頭~~~
麵體入嘴滑溜帶Q，加上吸滿了榴槤湯底，帶點清甜鹹香的風味一點都不覺得違和，從一開始的好奇到猛吃多口，只能說山禾堂的老闆很用心去研發新口味，讓不吃皮蛋、不吃榴槤的我，每一次都突破自我!!
香菜拉麵以香菜、韭菜花跟香菇、蒜頭大火爆炒過再淋上熱熱的日本黑蒜油來搭配鹽味湯頭拉麵。
首先感受到韭菜與香菜帶來的獨特風味，加上彈牙的蝦仁、滑溜的拉麵細細咀嚼間，整個香氣充斥唇齒間，這就是我愛的香菜拉麵拉~~
香菜皮蛋乾拉麵，以皮蛋泥、香菇丁、蔭豆拌入黑蒜油來搭配細直乾拉麵在撒上滿滿香菜，成就一碗不簡單的乾拌拉麵。
有吃辣的朋友一定要先點上一份店家自製的紅辣椒油來拌入，多了辣味加上原本的鹹香味，那涮嘴的程度堪稱一絕，且麵條不軟爛還保留下Q彈的滋味，且皮蛋的獨特風味加上香菜讓我不自覺的失策吃上兩碗!!
手切的叉燒肉片就是豪邁又厚實，加上炙燒過的焦香氣特迷人，而且你想不到的是叉燒肉好軟嫩好好吃，只能說店家的每一樣食材的製作用心，完完全全的讓顧客一吃就上癮!! 叉燒肉建議放入拉麵湯汁內浸泡下，肉質充滿了濃郁湯頭的香氣，吃起來不只是軟嫩又多了一層香氣！！
消失一段時間的糖心蛋再度出沒，這軟嫩的糖心蛋一直是拉麵中不可或缺的配角之一，在這邊你不用在為了每次一碗拉麵只有半顆糖心蛋在悲哀，這邊讓你糖心蛋吃到爽吃到爆都沒問題啦！！
滿滿的蔥花光看就開心，當日吃完上傳打卡後，朋友立馬留言說為了蔥花他可以衝，我們是為了叉燒、小菜、糖心蛋，他卻是為了要來碗滿滿蔥花拉麵拉!
大盛芒果冰(2人份)，不得不說這芒果給的量不少，在外面這樣一盤也要7.80元吧!! 來吃個2.3盤加上拉麵、炸物等其他品項，就超級划算囉~~~
加上煉乳的芒果冰更是邪惡！！
芒果都是現點現切的新鮮甜味兒，而且給的芒果可是滿到爆、像芒果山一樣高！
芒果果肉富含清新的果香，肉質細緻幾乎無纖維，吃起來甜香又扎實多汁，搭上剉冰更是將甜蜜的好滋味私藏入肚，透沁涼的瞬間也忘了悶熱的夏日啊!!!
這次山禾堂手作甜點的品項也多了不少，有芒果蛋糕、芒果泡芙、芒果奶酪、鮮奶酪、洛神奶酪、香草泡芙、養顏銀耳露、檸檬塔、一口蕃薯燒、生巧克力及大盛芒果冰。這簡直就是被甜點給耽誤的拉麵店麻~~~
檸檬塔，外層微酥的口感加上內餡檸檬的酸香，是飯後解膩得最佳甜點。
生巧克力，這也是店家自己做的，雖然賣像不是很優，但入嘴的可可風味卻是迷人的唷!
一口蕃薯燒，這是新品建議一定要點來吃!! 帶點奶香的蕃薯燒超綿密，且不會過於甜膩、滿滿的地瓜香氣我好喜歡!
芒果泡芙直接將芒果果肉夾起來，加上鮮奶油的加持，吃起來綿密帶滑順且不甜膩呢
這一檔的奶酪口味比較多，有原味、芒果以及洛神花口味，想要甜香風味就來個芒果奶酪，帶點酸香就非選洛神花奶酪不可唷!
芒果季推出的手作甜點各個用料不手軟，都是店家自己製作，所以不怕你吃只怕你吃不了唷!
芒果蛋糕，底層是巧克力蛋糕體來結合芒果慕斯，吃起來軟綿且入口即化，芒果的清香不甜膩，小凉每次都要吃上2.3塊，熱量只能丟背後囉XD
當日現場提供的水果有西瓜、鳳梨、小番茄以及香蕉，想吃啥自己拿取，以不浪費為原則唷！
現場提供的飲料無限喝，均都是單包裝一人來一瓶喝更衛生！飲料有麥香紅茶、麥香奶茶、雪碧、可樂、檸檬汽水、黑松沙士等，還有大家喜歡的寶嘉麗氣泡水(無糖)，當然也少不了芒果啤酒囉!!
(未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒)
芒果跟草莓一樣都是很多人喜愛的水果之一，這一季山禾堂打出多款芒果甜點以及超大份量的芒果冰，加上煉乳更是邪惡。所以你還在等啥? 趕快訂位專線打起來04-24063533、線上訂位也沒問題唷!!
山禾堂拉麵台中店
電話：04-24063533
地址：台中市大里區德芳路二段155-2號
營業時間：11:00~14:00、17:30~21:00
線上訂位：山禾堂拉麵台中店
臉書粉絲頁：山禾堂拉麵台中店
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