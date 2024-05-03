台中大里山禾堂拉麵吃到飽 又推出夏季新品榴槤拉麵+新鮮芒果冰吃到飽，最低只要$499就能輕鬆吃！這一次除了季節新鮮芒果品項，還多了不少特色拉麵，有 香菜拉麵 、 皮蛋乾拉麵 、 奶香白醬沾麵 以及新品” 榴槤拉麵 “以外，在手作甜點更是多了迷你 檸檬塔 、 一口蕃薯燒 、 生巧克力 。

台中大里山禾堂拉麵吃到飽位在德芳路二段上，用餐時間人潮不少，建議先訂位( 訂位點入 )、以免自己想要的時間沒位置，畢竟當季的芒果不便宜，店家又給得如此大方，大家總是會搶假日帶家人來品嚐嘛! 小涼個人都是選平日中午來吃，不只是價格更優先訂位也不怕吃不到啦!!

想不到已經有人知道山禾堂換菜單了!! 這天我們下午一點半到的人潮還不少呢

山禾堂拉麵以QR code線上點餐，想吃啥直接掃來點即可，快速又方便的點餐系統。

山禾堂拉麵吃到飽期間限定 ：

價格:平日中午$499元，晚餐、例假日一律$569元。

幼童(0～3歲)/免費、小童(4～6歲)/100元、兒童(小一～小六)/9折、銀髮(65歲以上)/9折

特別說明： 此專案目的為打擊減重，超過40種食材均無限量供應，請好好享用。 用餐時間90分鐘，從第一人進場算起。 本店所有食材恕無法外帶，浪費食材超過300克每人額外加收100元食材費。 歡迎自帶飲料、酒水。10%清潔費另計、無刷卡



除了常見的拉麵口味以外，山禾堂還有推出不少的特色拉麵，有 香菜拉麵 、 皮蛋拉麵 ，這一季連 榴槤拉麵 都出沒囉!! 配料一樣有15種可選，小凉建議點 香菜皮蛋乾拉麵 的朋友一定要再加點山禾堂特製紅辣椒油來拌入，不只是讓風味具層次也更涮嘴，偷偷說我一次可以吃兩碗>

山禾堂手作甜點、飲料、啤酒樣樣任你無限暢飲。並有吃到飽加碼活動，可參考圖下↓ ↓ ↓

點好餐就可以先來拿些當季水果吃，且一旁還有提供各式醬料、開水唷!

山禾堂涼拌小菜約有十幾種左右（每日至少提供五種），當天有爽脆的涼拌黑木耳、微酸辣的韓式泡菜、涼拌牛蒡絲、醃漬蘿蔔等，就算吃完亦可再加點來搭配拉麵唷!

每一次來山禾堂讓人期待的還有各式炸物，尤其那魷米花的Q彈富嚼勁口感特愛。山禾堂每日至少會提供5種炸物，然而這些炸物也是任你吃到爽的唷！！炸物種類有唐揚炸雞、甜不辣、薯條、炸金針菇、天婦羅、蛋餃、魷米花等炸物，每一天輪番上陣的都不一樣，但有時候也會有驚喜炸物出現唷!

唐揚炸雞是小凉很推薦大家試試的炸物，不只是鹹香度足，外酥肉嫩還保有肉汁的口感，總是讓人一塊接著一塊不想停，更是搭汽水的最佳美食呢

當日還有炸的香酥又澎澎的甜不辣，及綿密可口的薯條唷!

山禾堂新品” 榴槤拉麵 “，經由老闆的特製秘方加上榴槤籽、榴槤殼及果肉熬煮出不厚重卻有濃郁清香的榴槤味湯底，且單純地搭上滑Q的麵條就上桌，看似平凡，吃起來的層次風味絕對讓讚不絕口! 就連不敢吃榴槤的小涼也喝了不少湯頭~~~

麵體入嘴滑溜帶Q，加上吸滿了榴槤湯底，帶點清甜鹹香的風味一點都不覺得違和，從一開始的好奇到猛吃多口，只能說山禾堂的老闆很用心去研發新口味，讓不吃皮蛋、不吃榴槤的我，每一次都突破自我!!

香菜拉麵 以香菜、韭菜花跟香菇、蒜頭大火爆炒過再淋上熱熱的日本黑蒜油來搭配鹽味湯頭拉麵。

首先感受到韭菜與香菜帶來的獨特風味，加上彈牙的蝦仁、滑溜的拉麵細細咀嚼間，整個香氣充斥唇齒間，這就是我愛的香菜拉麵拉~~

香菜皮蛋乾拉麵，以皮蛋泥、香菇丁、蔭豆拌入黑蒜油來搭配細直乾拉麵在撒上滿滿香菜，成就一碗不簡單的乾拌拉麵。

有吃辣的朋友一定要先點上一份店家自製的紅辣椒油來拌入，多了辣味加上原本的鹹香味，那涮嘴的程度堪稱一絕，且麵條不軟爛還保留下Q彈的滋味，且皮蛋的獨特風味加上香菜讓我不自覺的失策吃上兩碗!!

手切的 叉燒肉 片就是豪邁又厚實，加上炙燒過的焦香氣特迷人，而且你想不到的是叉燒肉好軟嫩好好吃，只能說店家的每一樣食材的製作用心，完完全全的讓顧客一吃就上癮!! 叉燒肉建議放入拉麵湯汁內浸泡下，肉質充滿了濃郁湯頭的香氣，吃起來不只是軟嫩又多了一層香氣！！

消失一段時間的 糖心蛋 再度出沒，這軟嫩的糖心蛋一直是拉麵中不可或缺的配角之一，在這邊你不用在為了每次一碗拉麵只有半顆糖心蛋在悲哀，這邊讓你糖心蛋吃到爽吃到爆都沒問題啦！！

滿滿的 蔥花 光看就開心，當日吃完上傳打卡後，朋友立馬留言說為了蔥花他可以衝，我們是為了叉燒、小菜、糖心蛋，他卻是為了要來碗滿滿蔥花拉麵拉!

大盛芒果冰 (2人份)，不得不說這芒果給的量不少，在外面這樣一盤也要7.80元吧!! 來吃個2.3盤加上拉麵、炸物等其他品項，就超級划算囉~~~

加上煉乳的芒果冰更是邪惡！！

芒果都是現點現切的新鮮甜味兒，而且給的芒果可是滿到爆、像芒果山一樣高！

芒果果肉富含清新的果香，肉質細緻幾乎無纖維，吃起來甜香又扎實多汁，搭上剉冰更是將甜蜜的好滋味私藏入肚，透沁涼的瞬間也忘了悶熱的夏日啊!!!

這次 山禾堂手作甜點 的品項也多了不少，有芒果蛋糕、芒果泡芙、芒果奶酪、鮮奶酪、洛神奶酪、香草泡芙、養顏銀耳露、檸檬塔、一口蕃薯燒、生巧克力及大盛芒果冰。這簡直就是被甜點給耽誤的拉麵店麻~~~

檸檬塔，外層微酥的口感加上內餡檸檬的酸香，是飯後解膩得最佳甜點。

生巧克力，這也是店家自己做的，雖然賣像不是很優，但入嘴的可可風味卻是迷人的唷!

一口蕃薯燒，這是新品建議一定要點來吃!! 帶點奶香的蕃薯燒超綿密，且不會過於甜膩、滿滿的地瓜香氣我好喜歡!

芒果泡芙直接將芒果果肉夾起來，加上鮮奶油的加持，吃起來綿密帶滑順且不甜膩呢

這一檔的奶酪口味比較多，有原味、芒果以及洛神花口味，想要甜香風味就來個芒果奶酪，帶點酸香就非選洛神花奶酪不可唷!

芒果季推出的手作甜點各個用料不手軟，都是店家自己製作，所以不怕你吃只怕你吃不了唷!

芒果蛋糕，底層是巧克力蛋糕體來結合芒果慕斯，吃起來軟綿且入口即化，芒果的清香不甜膩，小凉每次都要吃上2.3塊，熱量只能丟背後囉XD

當日現場提供的水果有西瓜、鳳梨、小番茄以及香蕉，想吃啥自己拿取，以不浪費為原則唷！

現場提供的飲料無限喝，均都是單包裝一人來一瓶喝更衛生！飲料有麥香紅茶、麥香奶茶、雪碧、可樂、檸檬汽水、黑松沙士等，還有大家喜歡的寶嘉麗氣泡水(無糖)，當然也少不了芒果啤酒囉!!

( 未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒 )

芒果跟草莓一樣都是很多人喜愛的水果之一，這一季山禾堂打出多款芒果甜點以及超大份量的芒果冰，加上煉乳更是邪惡。所以你還在等啥? 趕快訂位專線打起來04-24063533、 線上訂位 也沒問題唷!!

山禾堂拉麵台中店

電話：04-24063533

地址：台中市大里區德芳路二段155-2號

營業時間：11:00~14:00、17:30~21:00

線上訂位： 山禾堂拉麵台中店

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