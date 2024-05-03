華西街美食推薦麵鄉安徽淮南牛肉湯，會知道麵鄉安徽淮南牛肉湯也是在FB上看格友分享才知道，在華西街動不動就是幾十年老店，不然就是米其林推薦，沒有相當實力要在華西街立足可以說是很困難，麵鄉安徽淮南牛肉湯跟這些老店比年資應該算是小朋友，但能在短時間內就受人矚目，實屬難得，尤其香蔥燒餅跟牛肉湯，真是一絕呢！

麵鄉安徽淮南牛肉湯｜交通方式&停車資訊

麵鄉安徽淮南牛肉湯就在華西街夜市內，旁邊就是另一家名店昶鴻麵點，從捷運龍山寺站1號出口走過來大約是7分鐘的距離，開車的朋友直接停在艋舺公園停車場吧，應該是停車最便宜也最近的，座位區有室內室外，隨自己喜好挑位置坐吧，但選擇外帶的人居多

麵鄉安徽淮南牛肉湯｜菜單價目表

麵鄉安徽淮南牛肉湯其實主打是他的老麵做的麵點，另外也有賣牛肉麵，麵點的價位蠻便宜的，招牌香蔥燒餅一個才25元，老麵胡椒餅、甜餅之類的一個35元3個100元，內用最多人點的應該是牛肉湯+燒餅，一套只要110元

在攤子前等餐點時，剛好看到老闆正在烤香蔥燒餅，老麵做的燒餅，香氣就是讚！

老板正在裝牛肉湯，牛肉湯超大一鍋，單點一碗是90元，還可以免費無限加湯，佛心啊！

麵鄉安徽淮南牛肉湯｜牛肉湯+香蔥燒餅

內用看超多都是這樣點，牛肉湯+香蔥燒餅，因為牛肉湯可以無限加，有人可以一口氣吃三塊餅呢！剛上桌的牛肉湯真的香，香蔥燒餅也是超大一塊噴香燙手熱呼呼

香蔥燒餅一拿到手就忍不住直接開嗑，有夠香啦！外層烤得酥脆，而且撒上滿滿的芝麻粒，吃起來有鹹香的味道，咬到裡面蔥的香氣明顯，口感濕潤，有夠強的啦，甚至看到有人一買就是十個！感覺這餅回家回烤應該也很好吃！

牛肉湯，麵鄉安徽淮南牛肉湯應該是走清燉路線，但牛肉的香氣真的很濃郁，裡面還有加了大量的豆乾絲，湯可以免費加真的很不錯，而且加的蔥花經過牛肉湯的熱度加溫，甜度香氣都變得很明顯

牛肉是用牛腱肉切薄片，有點薄但還保有口感，但如果你是想吃軟嫩的牛肉，他不會是你喜歡口感，牛肉湯還可以沾著燒餅餅一起吃，牛肉湯本身有點鹹度，沾餅吃剛剛好！

吃完整套臨走前還買了一顆剛出爐的牛奶雞蛋，就把它想成稍硬麵包，外層有烘焙的麵香跟蛋奶香，入口裡面也很濕潤，牛奶香氣清新，很耐吃的甜餅

麵鄉安徽淮南牛肉湯真的是華西街的大驚喜ㄟ！牛肉湯跟香蔥燒餅真的很正點，雖然只是新開的店家，但他的料理感覺都是有經過歷史的淬煉，下回有機會來華西街夜市，不妨來塊燒餅、來碗牛肉湯吧

麵鄉安徽淮南牛肉湯

地址：台北市萬華區華西街167、169號號攤

電話：0935 029 934

營業時間：11:30-20:30 週四公休

店家/景點資訊

店家名稱：麵鄉安徽淮南牛肉湯

所在地址：臺灣台北市萬華區華西街167、169號號攤

營業時間：日 一 二 三 五 六 11:30-20:30

店家電話：0935 029 934

評價：★★★★★

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