中壢美食推薦這家山禾堂拉麵(中壢店)，全台最狂拉麵吃到飽山禾堂拉麵又出招啦！繼草莓吃到飽，榴槤控、香菜控最愛的榴蓮、香菜拉麵外，現推出夏季特別活動「最低499享拉麵+芒果冰吃到飽」這次活動特選屏東枋山直送的新鮮愛文芒果，讓你可以無限享受現切芒果、芒果慕斯蛋糕、芒果泡芙、芒果鮮奶酪及芒果啤酒等多種芒果美食，除此之外還提供10款拉麵和超過15種配料，加上炸物小菜讓顧客自由組合全部吃到飽，幾乎是全方位的美味享受，每位竟然只要499元起，絕對物超所值！

山禾堂拉麵(中壢店)｜交通方式、停車資訊

山禾堂拉麵(中壢店)位在中壢藝術館附近，周邊有許多路邊停車位可以利用，距離中壢火車站也在咫尺之間，雖然位在巷弄內，但充滿濃濃日式氛圍的店面仍舊相當顯眼，開車可以停在路邊停車格或中壢藝術館的停車場都很近

山禾堂拉麵(中壢店)｜用餐環境

山禾堂拉麵(中壢店)自從改成吃到飽模式，瞬間就成為上班、學生族們聚餐的最愛，因為座位有限，強烈建議要先訂位比較好，我來的時候是11點半左右，這時候還沒什麼人可以拍個空景，大概接近12點用餐時間，就有很多人上門用餐，看來大家的消息還挺靈通的

最後方式開放式的廚房，就算是吃到飽，料理也都是點了才開始製作，然後後面還有時令水果吃到飽，不定時會更換水果的種類，旁邊的五種小菜也是任意自取吃到飽

山禾堂拉麵(中壢店)｜吃到飽菜單

切入吃到飽主題，平日最低499元（10%服務費另計）山禾堂拉麵(中壢店)是採QR碼點餐，基本上菜單上看得到的通通吃到飽，菜色種類會隨著活動來變化，像夏天就是芒果季，就有超多種關於芒果的點心都可以無限吃，最讚的就是大盛芒果冰吃到飽，滿滿的愛文芒果隨便你吃，連芒果啤酒也是喝到飽，夏季還有榴蓮拉麵可以吃，不過我不敢吃榴蓮，愛吃榴蓮的朋友一定要試試

山禾堂拉麵(中壢店)｜芒果、拉麵吃到飽菜色

山禾堂拉麵(中壢店)的上菜速度也是非常快，完全不怕你吃，一桌單次可以點12樣，可連續點單，然後都是少量出餐，這樣比較不浪費，也可以吃到所有的菜色，還蠻棒的，基本上每個人應該都是可以菜單直接吃一輪是沒有問題的

小菜共有五款(自助式吃到飽)，黃金泡菜、蘿蔔乾、豆干、黑豆、海帶芽，黃金泡菜跟豆乾是我的最愛，搭配拉麵轉換胃口挺開胃的，無限吃到飽很爽

拉麵種類有豚骨拉麵、鹽味拉麵、醬油拉麵、清湯拉麵、味增乾拉麵、皮蛋拉麵、皮蛋香菜拉麵、香菜拉麵、奶香白醬沾麵、榴槤拉麵，共有十種口味，吃完一碗才可以繼續續，比較特別的是榴蓮拉麵，據說榴槤的湯底，是用榴槤殼跟榴槤籽去煮的，帶有榴蓮獨特的香氣，卻沒有難聞的味道，相當特別

豚骨拉麵上桌是沒有料的，可以自己單點配料來加，光配料就有14種之多，可以隨自己喜好拼裝成超豪華的拉麵，臀骨拉麵湯底是我喜歡的那種，不會太過油膩，豚骨湯頭的鮮甜風味也很濃郁，老實說，吃到飽用這樣真材實料的湯頭真的難得

配料類也是都可以無限點，包括溏心蛋也是，直接點一盤當配菜吃！外面溏心蛋一顆蛋少說也要20元，這裡吃到飽！

香菜拉麵，香菜控如我看到這滿滿香菜的拉麵簡直人間美味！湯底清爽好喝，有點鹽味拉麵的感覺，加上香菜強烈的辛香氣息及Ｑ嫩嫩的蝦仁，越吃越涮嘴，對於愛吃香菜的人來說，絕對是必點款！

皮蛋香菜拉麵，皮蛋香菜拉麵是乾拌拉麵，香菜搭配皮蛋根本神組合，但這還不是完全體唷，在醬料區那邊有店家自製的紅辣椒油，類似日本可以吃的辣油，拿著你的皮蛋香菜拉麵淋上一大匙辣油吧！

趁熱趕快把麵拌開，皮蛋帶有獨特的微鹹香味，當與辣油結合時，皮蛋的味道會被提升，辣油則加入了微妙的辣味和香氣，香菜清新香氣能中和皮蛋的濃郁味道，並與辣油的辣味形成對比，讓口感更加豐富，這真的很好吃，不唬爛我吃了三碗！

除了主食拉麵外，還有很多炸物可以點，甚至還有豆皮壽司呢！推薦大家必點炸雞、唐揚雞、咖哩可樂餅跟豆皮壽司，炸物非常有水準，基本上獨立出道也是絕對可以，再來是豆皮壽司，甜甜的豆皮搭配微酸的醋飯，好好吃啊！可樂餅則是咖哩口味，外酥內嫩非常涮嘴

夏天是芒果的季節，山禾堂拉麵(中壢店)夏季推出芒果吃到飽，包括芒果冰、各式芒果甜點等，全部無限量供應，而且還是屏東枋寮愛文芒果，之前去市場買真的貴到一個爆炸，一斤都要89元以上，這裡隨便你吃到飽啦！

夏天來一盤愛文芒果冰，再加上煉乳，真的是有夠爽的，我這個我就吃了三大盤，愛文芒果真的很甜，而且上桌都是滿滿到芒果，吃到最後我乾脆直接用喝的，賺爛了

芒果慕斯和芒果泡芙都非常值得推薦！慕斯的蛋糕部分質地細膩、口感綿密，入口即化，甜味適中而不過於膩口，泡芙酥脆可口，搭配滑順的卡士達醬和新鮮的芒果丁，真是完美的組合，而且，還有芒果啤酒喝到飽，整個就是一場豐富的芒果盛宴！可樂、雪碧、麥香紅茶奶茶也是無限量供應

甜點還有這個一口蕃薯燒也很推薦，外酥內軟，裡面是滿滿的香甜地瓜泥，很好吃！然後連這種貴得要死的生巧克力也有，我應該有吃五～六顆有，要吃吃到飽，熱量顧慮先放一邊吧^^”

山禾堂拉麵(中壢店)真的很厲害啊，雖然改成吃到飽模式，但料理菜色上一點都不馬虎，加上現在推出的期間限定芒果吃到飽，CP值直接拉到頂，而且拉麵本體也是相當用心製作，湯頭、麵條、配料等都在水準之上，愛吃芒果的朋友，千萬不可以錯過唷！

山禾堂拉麵(中壢店)

地址：桃園市中壢區長江路136-1號

電話：03 427 0000

營業時間：11:00-14:00、17:30-21:00

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