新開幕兩良紅茶在蘆洲開幕囉！創始店在士林美崙深耕多年，累積超多好口碑，一開幕就有一連串優惠活動，三蘆人一喝就立刻被兩良紅茶圈粉！

招牌古早味紅茶，決明子香氣非常濃厚，觸感完全不會苦澀，喝無糖的就好好喝，茶韻回味無窮！加入鮮奶，飲品的質地變得更絲滑，愛喝鮮奶茶的朋友一定會愛不釋手～

冬瓜系列香甜不膩口，不論搭配仙草茶、或是茶香十足青茶都很搭，夏天加入酸甜開胃的檸檬汁，更是一絕，怪不得網路上超多好評，每天都要來上一杯才過癮！

配料增添豐富口感，首推每日現煮的黑糖粉圓，飽滿帶有光澤，越嚼越香越好吃！不僅珍珠一級棒👍脆脆的寒天、滑嫩仙草凍，都能讓飲品的層次感大大提升

兩良紅茶超多好康促銷活動賺不完，才剛開幕不久，就已打響名號，不論早市婆婆媽媽、中午買午餐上班族、下午茶團購的公司行號、逛夜市的全家福，來兩良紅茶包準滿意！

兩良紅茶菜單

兩良的價格很划算，原茶700CC一大杯只要25元起，這次剛好開幕還有優惠活動，加購紅茶居然只要五元、五元、五元！真的太便宜，選擇一千ＣＣ特大杯ＣＰ更是破表！

兩良紅茶優惠活動(最新活動請參考粉專)

4/26-4/30號買一杯飲品+5元獲得500cc古早味紅茶ㄧ杯！！！

5/1-5/5號古早味紅茶/半熟紅茶第二杯半價！！

5/6-5/12號全品項折5元！！！

5/13-5/16號消費80元送25元紅茶1杯！！！

5/17-5/18號全品項第二杯半價！！！

古早味紅茶 700cc 25元 1000cc 30元

首推古早味紅茶，很多人不愛古早味紅茶，主要就是多數古早味紅茶都不能調甜度，然而兩良講究健康，居然有無糖的選擇，

甜度也採取減糖的比例，古早味紅茶正常甜度，只有一般飲料店的半糖，讓人大口喝飲料不會有沉重的負擔

我選擇無糖的古早味紅茶，一開始蠻擔心紅茶很苦澀，沒想到意外地順口，茶香味非常濃郁，口中充滿茶韻的回甘，

連不敢喝無糖紅茶的朋友，都直呼兩良的紅茶她可以，推薦愛喝紅茶的朋友，一早九點就可以來買兩良紅茶配早點！

冬瓜仙草茶 700cc 35元 1000cc 45元

兩良的冬瓜系列也是高人氣，冬瓜香甜不會膩口，搭配無糖的仙草茶，清爽透心涼～尤其最近天氣悶熱，喝上一杯暑氣全消，補充熱量水份的絕佳選擇～

仙草不會有刺鼻的藥草味道，冬瓜茶的甜度更能引出仙草特有的香氣，滋味相當迷人～

推薦還可以加入仙草凍，雙倍的仙草滋味，讓冬瓜仙草茶喝起來更有層次感，仙草的韻味更令人快樂不已

冬瓜青茶700cc 35元 1000cc 45元

兩良除了紅茶、冬瓜超推薦外，許多網友還大推青茶，老闆給我是喝一小口無糖青茶，茶味非常濃厚，

卻絲毫感受不到苦澀，老闆精挑細選的好茶，真的有夠順口，讓我一度懷疑這個真的是青茶，也太好喝了吧

青茶搭配冬瓜，採用店家的黃金比例，冬瓜的香甜、青茶的清爽，兩者調配得非常完美，在口中宛如上演雙人華爾滋演出，令人讚嘆不已，不知不覺一大杯就被我喝個精光

寒天冬瓜檸檬700cc 65元 1000cc 75元

炎炎夏日就想來杯酸甜開胃的飲品，寒天冬瓜檸檬可以提振食慾、刺激味蕾～酸酸甜甜的滋味，大小朋友都相當喜歡，喝上一杯更有食慾吃蘆洲夜市的美食囉

酸酸甜甜有種戀愛的感覺，搭配一顆顆晶瑩剔透的寒天，增添飲料爽脆度，喝完一杯相當有滿足感

提醒您來逛夜市／市場買菜時，就該先來兩良紅茶報到，帶上一杯冰涼沁心的飲品，邊喝邊逛邊買超幸福！

黑糖粉圓鮮奶500cc 50元 700cc 65元

愛吃黑糖粉圓的朋友，來兩良千萬別錯過，招牌的黑糖粉圓鮮奶，只有黑糖珍珠、新鮮牛奶兩種簡單的原料，就能迸出絕佳的滋味

鮮奶加得超級多，喝的時候攪拌均勻，黑糖豐富了鮮奶的味道，多了股黑糖特有的香氣，相當吸引人，越喝越順口，一喝就停不下來，一眨眼一大杯就見底

兩良的黑糖珍珠相當大顆，老闆堅持珍珠要熱熱的加入飲品口感最佳，這樣的費功堅持，才能給客人最棒的口感，怪不得珍珠的Ｑ彈度一級棒，越咀嚼越Ｑ彈

黑糖粉圓鮮奶紅茶700cc 55元 1000cc 70元

揚名國際的珍珠鮮奶茶，也是兩良一開幕就熱賣的招牌，老闆不計成本，珍珠、鮮奶好像不用錢，加得超級多，就是要給客人喝得很過癮，把客人當朋友一樣款待，宛如在作慈善事業一樣

紅茶跟鮮奶徐徐倒入杯中，激盪出完美比例的鮮奶茶，順口絲滑口感，相當好入喉，喝完一大杯相當有飽足感，是國際友人來台一定要帶她／他品嚐的台灣美食

兩良紅茶的原物料挑選很好，ＣＰ值相當高，我喝過很多同等級的飲品店，很多茶的等級都太低，喝起來苦澀只有糖水的味道，

然而兩良紅茶真材實料，多年經營禁得起市場檢驗，身為飲料控的省錢王，推薦大家一定要來兩良紅茶朝聖喔！

兩良紅茶 5大特色

1.我私藏很久的古早味紅茶店，居然插旗蘆洲了！在士林美崙深耕多年，累積超多好口碑，人潮經常擠爆。現在換新品牌-兩良紅茶，插旗新北，讓三蘆人就近就能喝到唷！

2.招牌古早味紅茶居然有無糖選擇，決明子香氣非常濃厚，觸感完全不會苦澀，茶韻味非常濃烈，喝起來相當順口！加入鮮奶質地更絲滑，愛喝鮮奶茶的朋友一定會愛上

3. 冬瓜系列香甜不膩口，搭配無糖仙草甘茶、茶香十足青茶、酸甜開胃的檸檬，通通都是絕配，怪不得網路上超多好評，有的鐵粉每天都要來上一杯！

4.飲料加上配料口感更豐富，首推每日現煮黑糖粉圓，飽滿帶有光澤，熱騰騰放入飲料內，超級有咬勁，越嚼越好吃，搭配無糖飲品超完美！不僅珍珠一級棒👍脆脆的寒天、滑嫩仙草凍，都能增添飲品的層次感～

5.超多好康促銷活動賺不完，才剛開幕，就打響名號，不論早市婆婆媽媽、中午買午餐上班族、下午茶團購的公司行號、逛夜市的全家福，來兩良紅茶包準滿意！

💭店家資訊 兩良紅茶（蘆洲店）

🏠地址: 新北市蘆洲區得勝街72-1號

🚌交通: 捷運三民高中站5分鐘

☎️電話: 0958-654-946

⏰時間: 0900-2200

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558869653166

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406922685

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💭店家資訊 兩良紅茶（美崙店）

🏠地址: 台北市士林區美崙街46號

🚌交通: 近科教館/天文館、華榮市場、捷運士林站10分鐘

☎️電話: 0909-451-559

⏰時間: 0900-2200

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064073318637

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