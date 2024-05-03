羊鮮森｜台中勤美美食推薦『質感系』溫體羊涮涮鍋，產地新鮮直送的極品滋味!

來逛勤美綠園道的吃貨們，千萬要收藏這家火鍋店。以台灣少見溫體羊為主打的【羊鮮森】，嚴選來自彰化羊場的每日現宰肉品，搭配以蔬果熬煮的清甜湯頭，不僅讓羊肉愛好者更能享受其新鮮軟嫩的滋味，又完全顛覆我對羊肉的刻板印象，原來吃起來可以這麼彈牙無腥味，還有店內也有提供羊肉熱炒料理，美味又下飯的好選擇。平日中午也有提供超值的商業午餐，好奇的朋友們趕快來試看看吧!

❤️羊鮮森優惠活動 ❤️

第一波〔官方Line好友募集中〕

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(以桌單位，每桌僅限贈或限購1份) 活動詳情

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

羊鮮森|環境分享

▼【羊鮮森】位於台中美村路接近向上北路口，鄰近勤美商圈和審計新村， 大大的招牌看起來相當顯眼，開車可停放正隔壁的收費立體停車場。

▼入店時可看到國產羊肉專賣店認證書【認明合格國產羊肉，安全有保障】，是保證使用國產羊肉的優質火鍋店。

▼【羊鮮森】用餐環境充滿質感風格，以金屬框搭配溫柔的藍橘色調，帶來時髦現代風格的設計感，包含兩~六人的座位，還有富有隱私感的獨立包廂區，有需要的話可以提早預約。

▼【羊鮮森】提供多款醬料可自行搭配，包含蔥、蒜、辣椒、招牌豆瓣醬、特調醬油，還有紅茶都是可以免費續飲。

羊鮮森|菜單

點我線上看菜單

羊鮮森|餐點介紹

雙人套餐💰1588元

湯底 鴛鴦鍋 (羊湯+麻辣)

▼火鍋可以選擇兩種湯底搭配成鴛鴦鍋，使用蔬果、帶皮羊肉、羊大骨熬煮的羊湯，喝起來超甜而且沒有腥味，裏頭還能吃到帶皮羊肉塊，肉質軟嫩到近乎入口即化；另外麻辣湯的表現也不錯，麻中帶點開味的辣度，湯底撈的到不少鴨血和豆腐!

美國翼板牛/嫩煎里肌牛 擇一

▼擁有精緻油花的美國翼板牛，每一片都相當完整又大塊，厚薄剛好輕涮幾秒就能享用，肉質軟嫩多汁，充滿濃郁的牛肉香氣!

嚴選溫體羊

▼來自彰化羊場的每日現宰溫體羊，新鮮程度絕對沒話說，涮3-5秒呈現粉嫩色就能起鍋，口感屬於嚼勁帶有Q度的類型，很像在吃台南溫體牛的感覺欸!

干貝鮮蝦蛋餃/撒尿牛丸 擇一

▼火鍋料的部分也毫不遜色，蛋餃裏頭包了整顆干貝和鮮蝦，咬下去還會爆出鮮甜湯汁!

經典蔬菜盤

▼經典蔬菜盤以新鮮季節時蔬為主，還有外面不常見的特色的火鍋料，像是這個墨魚條很厲害，彈牙中有著滿滿的海味!

現炒芥蘭菜/空心菜 擇一

▼套餐除了鍋物蔬菜盤還有現炒青菜，芥蘭菜炒起來有著大火的鍋氣，讓人不自覺想來碗白飯配!

白飯/麵線/細冬粉/雞蛋/烏龍麵+20元 擇二

▼主食部分有白飯、細冬粉、麵線及烏龍麵，麵線還不錯，熱騰騰的麵線散發出誘人麻油香，可以淋點羊肉湯更好吃，另外推薦烏龍麵可以煮在羊湯裏頭，吸滿了湯汁精華彈牙又夠味!

雜炊

▼煮到最後的重頭戲就是這個雜炊，以剩下的羊湯為基底加入白飯、蔥、海苔絲和雞蛋，每一口都能吃到羊肉的精華!



冰淇淋 紅豆紫米粥 擇二

▼套餐的飯後甜點有冰淇淋與紅豆紫米粥可選擇，加入麥片的冰淇淋甜蜜消暑，紅豆紫米粥有提供奶精球可自己調整甜度。

單點極品羊肉盤 💰600元

▼採用一歲以下羊的極品羊肉盤，包含羊里肌和羊小排兩種部位，數量稀少的羊里肌，肉質軟嫩且帶有淡淡奶香，羊小排口感紮實不失鮮嫩度，再沾上店家特製豆乳醬或是孜然粉美味加分!

單點 塔香炒羊肉💰240元 麻油羊肉💰240元

▼除了火鍋的牛肉也有熱炒品項，塔香炒羊肉嚴選溫體牛搭配九層塔拌炒，還有充滿迷人香氣的麻油炒羊肉，鹹香夠味完全就是白飯殺手~

千璽三峽綠茶/千璽阿里山碳培烏龍💰80元

▼千璽茶是無糖不會苦澀，喝到最後尾韻會有回甘滋味，與火鍋超搭，而且不輸外面飲料店的水準耶!詢問店家後，才知道這兩款茶是特別與〔台灣茶專門店-千璽茶韻〕合作的， 千璽山峽綠茶是搭配台灣新鮮茉莉花薰製成，難怪有濃郁的茉莉花香。阿里山炭焙烏龍是用龍眼木炭翻動烘烤，喝起來是有著淡淡的焙火香氣喔～

羊鮮森|用餐心得

近期吃到最特別的火鍋就是這家，【羊鮮森】顛覆羊肉有腥味重口味的印象，嚴選新鮮直送的頂級溫體羊，用涮涮鍋的方式凸顯食材原味，彈牙甘甜的滋味讓人著迷，連沒有很愛羊肉的朋友都表示很好吃!

羊鮮森|店家資訊

羊鮮森

粉絲團 : 羊鮮森FB 羊鮮森IG

電話 : 04-2302-6889

地址：台中市西區美村路一段273號

營業時間：11:30-21:30

Inline線上訂位

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