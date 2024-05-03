不管是生日、情人節、還是紀念日，吃Buffet吃到飽絕對是必備的慶祝選項

想要吃的高貴不貴、CP值up up，漢來海港，澎派海鮮吃到飽、季節限定料理甜點饗宴超好吃！

喜歡吃把費的朋友舉手 〜漢來海港吃到飽新菜單！

期間限定午晚餐「松葉蟹腳海鮮鍋、泰式蒸生蠔」吃到飽，還有「巧遇甜點季」10款期間限定的甜點

Buffet超過200種豐富餐點，來去嚐鮮一番！衝呀〜〜〜

【漢來海港台北天母店】為台北人都知道的Buffet吃到飽名店，提供非常高CP值的吃到飽

位於台北天母SOGO 7F，搭乘淡水線於芝山站2號出口出站，由福華路164巷進入

，再步行5分鐘即可抵達，開車來的朋友也有SOGO付費停車場

開幕一陣子了，第一次來吃天母店，其中最讓人驚喜的是景觀窗戶超級大

室內區還分成有一般座位區，以及靠落地窗的景觀區

靠窗的座位，直接可以邊吃東西邊享受美麗的都市風情〜

尤其是靠窗的大圓桌採光超好，非常適合多人聚餐，像尾牙、春酒包場這樣的活動

漢來海港為漢來美食旗下的自助餐廳，主打生猛海鮮、現做點心、百種餐食的豪華百匯吃到飽

，完整規劃的九大主題餐區，供應各種中、西、日式美味料理，現做的舒芙蕾等定時提供甜點服務

廚藝精湛的五星主廚時時推出各國特色餐食，讓近200道的豐富菜色增添不同的異國風情：

烤鮮魚、紅咖哩、日本散壽司；爐烤牛排、德國豬腳、法式香料烤雞、油封鴨腿、香港的燒臘

、掛爐烤鴨以及本土風情的東港直送鮪魚、旗魚；南部現燙牛肉湯、擔仔麵等等

，吃一圈海港餐廳彷如環遊世界飽食了一頓各國美食大餐

小編這就帶大家來看看這裡都有哪些精采餐食〜

漢來海港人氣必吃推薦：握壽司、生魚片、螃蟹、蝦、生菜沙拉、德國豬腳、爐烤牛肉

、XO醬蟹肉煲、現沖牛肉湯、現做義大利麵、燒臘、掛爐烤鴨、焦糖香吉士、舒芙蕾

、貝賽斯冰淇淋(全台獨家供應)

【日式生魚片區】

生魚片區師傅為您現切生魚片，享受最新鮮的食材

壽司區有職人現做握壽司，特色必吃包含各式現握「炙燒握壽司」、「單點手卷」

現做炙燒系列握壽司，超推薦的炙燒鮭魚

【生菜沙拉區】

有各式的蔬菜和醬料，葉菜類種類很多也很新鮮，還提供頂級橄欖油、油醋醬、堅果等搭配

最特別的就是帕瑪森起司，直接用缸來裝，太壯觀了，讓你無限加

【海鮮區】

新鮮、豐富的海鮮食材以及五星飯店餐飲品質就是漢來海港的招牌，而名為「海港」

，海鮮當然是最主要食材與菜色。3種蟹蟳類、8-10種生魚片，大蝦、花枝、蛤蜊

、淡菜、章魚、風螺、扇貝，依產季不定期更換食材

白蝦、澎湖扁蟹、孔雀貝、旭蟹、章魚腳、鳳螺、鯊魚煙等等，多種新鮮海鮮任你吃！

螃蟹這個去市場買不便宜耶，吃個3盤就回本了XD

【現切肉區】

肉肉控、牛排控真的要尖叫了！

每人不到一千元就能享用爐烤牛排吃到飽

高溫爐烤讓外層更加酥脆、鎖住肉汁精華，欣賞主廚現切牛排秀，大刀下去流出迷人的肉汁！

【多國料理】

香港的燒臘、掛爐烤鴨、現蒸小點、生蠔、現燙牛肉湯、台式熱炒、日式炸物

各式港式燒臘熱食，每道都好吃！

過年過節必吃名菜「蜜汁火腿」這裡也有，香Q四方餅夾著香甜蜜汁火腿搭配酥脆烤素方

，甜鹹酥軟超豐富口感

不用跑台南，在漢來海港就可以吃到牛肉湯！

【湯品區】

當天有三種湯，酸菜魚、鴨架冬瓜湯、甘藷雞肉巧達湯

湯品食材的部分也不簡單，不是用便宜的濃湯代替呢

【日式炸蝦天婦羅區】

美味的日式炸蝦，炸至金黃酥脆麵衣，讓人光想就食指大動！

有沒有人跟我一樣超喜歡吃炸蝦？

每次去吃到飽buffet我都會狂夾炸蝦，外酥內軟，入口卡滋卡滋的很涮嘴

【水果甜品區】

吧檯共有9種水果且無重複，還有西瓜、哈密瓜等誠意滿滿

這麼熱的夏天，怎麼能不來一碗剉冰消消暑！

還有DIY挫冰機，可以再自己加旁邊的配料

【飲料區】

有超過10種的選擇，冰沙、鋁罐汽水、無糖綠茶、現打果汁等等

這邊主推現打果汁，很多吃到飽喝起來水水的，說是果汁卻很稀，但是這裡很不一樣，可以喝到細細的果肉感

重點是！竟然還有柏克金啤酒喝到爽，喜愛邊吃鮮邊喝點酒的朋友一定會超愛

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

紅白酒暢飲

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【冰淇淋區】

除了有Haagen-Dazs，還有目前只有在漢來才吃的到Bassetts貝賽斯冰淇

如果想吃霜淇淋的人，這裡也有用杯子固定給量的製冰機，瑞士牛奶霜淇淋很濃郁

【甜點區】

另外甜點區是漢來海港不可錯過另一大亮點，甜點走小而精緻的路線

精品般的甜點讓人眼花撩亂，絕對能找到屬於自己喜愛的甜點

最熱門的現做甜點，就是舒芙蕾鬆餅，很搶手呢，平均等待時間大概要15分鐘以上

每年皆會邀請國際甜點名廚客座舉辦主題甜點季，體驗來自不同國家的甜點口味與文化

巧遇甜點季 2024.4.26-5.17期間限定

日本金牌甜點主廚昆布智成，擅長創作細膩優雅如同珠寶般的精品甜點

，此次以巧克力為發想，設計了10款期間限定的甜點

巧克力控愛爆！

伊芙卡蛋糕

選用帶有果香的伊芙卡巧克力，製成香濃的可可慕斯與奶油香緹，搭配無麩質巧克力海綿蛋糕

，並加入芒果、百香果，最後輕灑上細緻可可粉，展現出豐富且濃郁的巧克力風味

法式馬林巧克力香緹

香甜蛋白霜餅擠上以特製的巧克力香緹與帶籽覆盆子果醬，搭配新鮮草莓，呈現出法式甜點的獨特風味

和諧

巧克力慕斯與覆盆子果泥和開心果穆斯林奶油餡，交織出和諧又平衡的多層次滋味

，細緻又和諧的滋味，甜而不膩

巧克力旅人蛋糕

內層厚實綿密的巧克力磅蛋糕，帶有淡淡的奶油香氣，加入杏仁與開心果增添風味

，整體質地帶點濕潤，香甜而不膩口

永續

將巧克力抹茶慕斯中填入杏桃百香內餡，搭配抹茶海綿蛋糕蛋糕，其鏡面光澤如藝術品般令人驚艷

，呈現一道兼具視覺與味覺享受的極致甜點

巧克力帕菲

選用濃郁的阿薩姆巧克力奶餡為基底，融合酥脆脆餅、黑莓和覆盆子果泥，再搭配新鮮黑莓

，層層疊疊，展現出深邃而豐富的巧克力風味體驗

皇家

無麩質茶香海綿蛋糕搭配阿薩姆巧克力奶餡和佛手柑果凍，以及巧克力奶香香緹和茶香巧克力慕斯

，味層次分明，餘韻回味悠長，香濃而不膩

巧克力費南雪金磚

香濃的奶油糕體蘊含濃郁可可香氣，搭配帶籽的覆盆子果醬，展現出獨特的口感與風味

【松葉蟹腳海鮮鍋】

鮮甜海鮮湯底搭配松葉蟹腳，濃郁香氣帶給您極致的美味享受

絕對是超值的美味，吃到賺到！

【XO醬蟹肉煲】

騰騰的蟹肉煲，使用新鮮蟹腿肉和香醇濃郁的XO醬一同燴煮，起鍋前打入新鮮雞蛋

，增添滑嫩口感，讓整碗煲湯充滿香氣，鮮香滋味令人難以忘懷

逛完餐檯區回來，桌上也冒出滿滿好料，有沙拉、生魚片、海鮮、熱湯、熱食，桌子差點塞不下了

其中海鮮區更是玲瑯滿目，讓人超難下手，旭蟹被所有人列為必吃！

松葉蟹腳海鮮鍋

哇！好鮮甜的湯頭天啊！

經專業切割蟹腳，飽滿蟹肉一目瞭然，松葉蟹的肉質細緻又鮮甜，可以讓人感受到蟹肉的自然香氣

滿滿鮭魚生魚片超滿足油花誘人香氣十足口感細緻超鮮甜

秒變螃蟹富翁！

蟹肉都很有誠意地多，絕對能吃到心滿意足

超鮮甜白蝦在這裡，吃起來就像是現場活撈般的鮮度，每一尾都超鮮甜！

日式炸物麵衣的黃金比例，薄薄的麵衣吃起來格外酥脆，炸蝦吃得到一整隻蝦蝦哦！

1.旅人巧克力蛋糕 2.永續 3.巧克力帕菲 4.皇家 5.晶鑽巧克力圓餅

超推永續，濃郁又層次十足的抹茶慕斯擁有3層不同口感，濃郁抹茶香，順口不甜膩

巧克力帕菲，藍莓跟巧克力的組合看了就想吃！

口感有點像巧克力奶凍，撲鼻而來的巧克力滑順苦甜與藍莓的酸甜滋味在嘴邊餘味無窮

旅人巧克力蛋糕，香醇綿密的巧克力磅蛋糕中帶著堅果顆粒，越嚼越香

舒芙蕾鬆餅

現點現打的新鮮蛋白霜煎製出外形蓬鬆、口感綿密輕盈，佐以主廚自製的新鮮水果

、巧克力醬或果醬，滋味酸甜迷人

熱熱的吃真的很香甜軟綿，好好吃〜

小珊珊碎碎念：

漢來海港除了海鮮選擇多元之外，跟天價吃到飽餐廳比起來，會大讚「CP值太高了吧」！

超新鮮的海鮮食材，種類滿滿滿選擇多樣，琳瑯滿目令人目不暇給，不知該從哪下手才好

只恨我只有一個胃 ，下次一定還要再去！

【Info】

分店資訊

【台北SOGO敦化店】

・營業時間：

- 午餐：11:30-14:00

- 下午餐：14:30-16:30

- 晚餐：17:30-21:30

・地址：台北市敦化南路一段246號6F

・電話：(07)412-8068#1

【台北SOGO天母店】

・營業時間：

- 午餐：11:30-14:00

- 下午餐：14:30-16:30

- 晚餐：17:30-21:30

・地址：台北市士林區中山北路六段77號7F

・電話：(07)412-8068#2

【桃園台茂購物中心店】

・營業時間：

- 午餐：11:30-14:00

- 下午餐：14:30-16:30

- 晚餐：17:30-21:30

・地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F

・電話：(07)412-8068#3

【台中廣三SOGO店】

・營業時間：

- 午餐：11:30-14:00

- 下午餐：14:30-16:30

- 晚餐：17:30-21:30

・地址：台中市西區台灣大道二段459號16F

・電話：(07)412-8068#4

【台南南紡購物中心店】

・營業時間：

- 午餐：11:30-14:00

- 下午餐：14:30-16:30

- 晚餐：17:30-21:30

・地址：台南市東區中華東路一段366號4F

・電話：(07)412-8068#5

【高雄巨蛋店】

・營業時間：

- 午餐：11:30-14:00

- 下午餐：14:30-16:30

- 晚餐：17:30-21:30

・地址：高雄市左營區博愛二路777號5F

・電話：(07)412-8068#6

【高雄漢來大飯店43F海港餐廳】

・營業時間：

- 午餐：11:30-14:00

- 下午餐：14:30-16:30

- 晚餐：17:30-21:30

・地址：高雄市前金區成功一路266號43樓

・電話：(07)412-8068#7

全台唯一代表號｜07-412-8068(自動語音轉分機)

漢來美食 |漢來海港 線上訂位｜https://reurl.cc/KM8dQj

漢來海港FB：https://www.facebook.com/hilaiharbour/

漢來美食IG：@hilaifoods_photos

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