高雄在地經營超過十年的春夏冬日本家庭料理

深受很多在地人、日本商務客喜歡的日料美食

進駐大立A館8樓，提供鄉土日料美食、日本定食、丼飯

都是日本家中會出現的家常美食，都由日本主廚每天新鮮備料

全部都是親力親為的備料，堅持不使用半成品

開胃小菜、醬料、調味都自家純手工製作調配

擄獲很多家庭客的喜歡，也很適合親子用餐有提供日本兒童套餐

手打漢堡排、燉牛肉、唐揚雞、蕎麥麵都是招牌首選

可以單點、可以選擇定食更加澎派

家庭聚餐、商務客聚會都是不錯的選擇

餐廳內備有包廂，多人聚餐都可以先預約唷！

平日週一～週五優惠

。午餐時段不收服務費

。晚餐時段，點四份套餐即免費贈送一份套餐（優惠金額最低的套餐為主，不得與其他優惠合併使用）

壽星優惠

。當月壽星享有８５折優惠（服務費另計，不得與其他折扣合併使用）

春夏冬日本家庭料理あきない-大立店 、定食、丼飯、兒童套餐

位置：高雄市前金區五福三路57號8F

電話號碼： 07 241 0630

營業時間：平日 11:30~14:00、17:30~21:00、假日 11:30~15:00、17:00~21:00

訂位:線上訂位

粉絲團：Facebook

日本主廚使用台灣在地食材，引進日本醬料調味

製作出日本傳統鄉土燉煮的日本家常料理

堅持新鮮用料，擄獲很多老饕持續追隨

可以吃真正原味食材的鮮味，帶出日料的烹飪美味

大立百貨美食推薦 春夏冬日本家庭料理-あきない，聚餐便利停車還可以折抵

明亮舒適的日系用餐環境，帶有溫度感

假日人潮很多，都會來大立A館逛街、看電影、逛書局、吃美食、一站式搞定

很推薦親子一起來用餐，可以吃到美味的日本家常料理美食

春夏冬日本家庭料理-あきない可以算是大立A館主題餐廳很親民的日本美食

很多家庭客、親子客都會來用餐，還有貼心提供兒童套餐

我常常覺得阿，為何日本人做的東西都很好吃

主要是我覺得他們都很堅持新鮮食材製作

都能吃到肉品、海鮮本身的鮮味，搭配獨門特製的醬料調味就很美味

總店擁有很多熟客持續回流，春夏冬日本家庭料理首度進駐百貨

大立A館就可以吃到有溫度美味的日本料理定食

日本主廚定居台灣，本身喜歡自己製作料理美食

把日本家長美食引進台灣，堅持純手工製作

堅持自家調味烹飪、在地食材製作、能吃到真材實料的滋味

唐揚雞塊套餐

大小朋友都愛的唐揚雞都是熱銷餐點

使用台灣溫體雞肉，每日新鮮調製釀製，製作出帶有日本家常風味的炸物美食

油炸處理很細膩，咬下帶有細緻酥脆與雞腿肉香甜滋味

雞肉很大塊，帶出香甜滋味

熱呼呼燙口好吃，帶有雞腿嫩度

細膩調味不死鹹帶有雞肉本身甜味香氣

鹹香夠味，搭配米飯開胃唰嘴

每一間的唐揚炸雞都不同風味，這裡的食材能吃到雞肉本身的新鮮度

格外唰嘴又好吃唷!

套餐內的小菜都是自家處理，帶出日本家常風味

很清脆帶有鹹香滋味的釀製小黃瓜

牛蒡絲也都自家處理，切片狀釀製

好咀嚼帶脆度，引出甜味與牛蒡香氣

味噌湯

湯品也比較偏日系，別於台灣比較甜膩味噌滋味

還可以吃到海帶、豆腐，鹹香夠味的味噌湯

蒸蛋

使用高湯製作的蒸蛋，每一口都很香醇滑順

帶出高湯與蛋香滋味，有夠好吃~~

日本主廚堅持使用新鮮肉品、海鮮、蔬菜等在地食材

餐點樣式相當多樣，家庭客聚餐、親子用餐、甚至帶長輩一起吃都很推薦

山藥蕎麥麵套餐

夏天最熱賣的蕎麥麵，涼爽開胃甘甜滋味

蕎麥麵搭配現磨的山藥泥，增加顆粒滑順口感

淋上特製過的蕎麥醬汁滋潤

蕎麥麵份量蠻多的，撒上海苔、季節性蔬菜、蔥花、溫泉蛋

溫泉蛋可以滋潤帶出香醇蛋黃香甜

蕎麥麵很冰涼，口感很彈牙

甘甜醬汁提味，讓味蕾都被喚醒，而且很涼爽

可以先吃原味，再用溫泉蛋滋潤帶豐富度

蕎麥麵還會搭配胡麻生菜沙拉，清脆爽口

鯖魚一夜干 套餐

喜歡吃魚的推薦這款鯖魚一夜干

比很多居酒屋都還要大尾的鯖魚一夜干 ，有夠超值

像家人愛吃魚，極力推薦必吃鯖魚一夜干

套餐內的小菜都是日本主廚純手工備料製作，都是外面吃不到的美味

鯖魚一夜干精心挑選過，不死鹹外皮烤到很酥脆

肉質相當豐富，烤過帶出油脂香氣

鯖魚一夜干很開胃，帶出香甜海味

魚肉帶有水嫩度，不會乾乾的，非常好吃

米飯精選花蓮玉里的米，讓主餐、小菜配起來都很下飯

燉牛肉套餐

老饕極力推薦的燉牛肉套餐，連醬料調味都日本主廚親自調配、燉煮

花費耗時的燉牛肉，帶有釀製香氣

牛肉帶有厚實度，燉煮到很軟嫩入味

帶有厚度，不擔心柴柴的

很入味帶釀製香氣，引出牛肉本身的香氣

很開胃下飯，不死鹹唷~

醬汁整個淋在白飯上，一口接一口大口吃完，開胃好吃

薑燒豬肉套餐

日本家庭料理都會有這道 薑燒豬肉，使用里肌肉

醃製調味，有稍微煎過會更吸附特製薑燒醬

里肌肉帶有細膩嫩與咀嚼口感，保有豬肉本身鮮度不會有腥味

薑燒醬汁味道提味，讓豬肉更加可口

充滿溫度感的日本家庭料理

炸蝦蓋飯套餐

三大尾的大尾炸蝦，淋上日本醬汁

整個濕潤蛋液，還充滿洋蔥清甜滋味

炸蝦還保有酥脆度，使用日本炸粉帶出卡滋口感

保有蝦子本身的軟Q口感，很新鮮好吃

醬汁整個滲入米飯，讓米飯帶出甘甜滋味

日本兒童套餐(蛋包飯+唐揚雞+炸薯塊+炸蝦+茶碗蒸)

很多爸媽都會帶孩子來用餐，貼心的還有供應日本兒童套餐只要199元

有美味的蛋包飯、招牌唐揚雞、炸蝦、炸薯塊、茶碗蒸

還貼心附贈果汁、小餅乾給孩子

卡滋美味炸蝦，唐揚雞也很大塊唷~

連我都很愛蛋包飯，上面還有可愛的番茄醬手繪表情，很像媽媽用心製作的美味便當

暖心用心的日本鄉土美食，能吃到主廚用心配置的家鄉料理

不僅有壽星優惠，還有常態性的集點

一個套餐就可以集一點，集滿六點，於下次用餐即可兌換 380元套餐一份

大立百貨 A館 8樓也能吃到春夏冬日本家庭料理，就在電梯門口唷！

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春夏冬集點卡活動

即日起凡來店點1份套餐即贈集點卡1點,