明水然樂淡水中山店於4/19已正式迎賓！

網路溫度計<此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒>，在淡水也能吃到囉！

明水然樂淡水中山店因鄰淡水河岸，視野望出可見白雲藍天綠地，還能一覽浪漫的淡水河景～

有別於其他分店，淡水中山店的地理優勢，讓頂級美食與海天山色來個完美邂逅，

主打高CP值的無菜單鐵板燒「明水然．樂」，

每人只要$1600元+10%起，就能享用到野生活龍蝦、日本A5和牛、北海道生食級干貝、日本生蠔、季節現流漁獲等的海陸饗宴，

更將淡水在地食材創意入菜，是其他家分店吃不到的獨特風味唷！

明水然樂不但在網路擁有Google高達4.8顆星的評分，更是慶生約會、聚餐宴客、家庭聚會的餐廳首選！

趁淡海景觀店線上剛開放預約，快快手刀訂起來👉 https://pse.is/5qbvdn

明水然樂淡海景觀店｜交通位置

明水然樂淡水中山店就位在大都會廣場的11樓，淡水捷運站的正對面，

不但停車方便，交通又相當便利！

如果還沒吃過明水然樂無菜單鐵板燒的朋友，

非常建議可以直接訂淡水中山店，享受頂級美食還有無敵美景環繞，是不是好棒棒！

明水然樂淡水中山店（淡海景觀店）

30 日內線上預約👉 https://pse.is/5qbvdn

9人(含）以上團體聚餐開放60日內Line@訂位👉🏻 https://lin.ee/RE1A3nd

地址：新北市淡水區中山路8號11樓（大都會廣場附自費停車場）(淡水捷運站正對面)

電話：02-26229002

營業時間：

平日

11:30-15:30 (最後點餐14:00)

17:30-24:00 (最後點餐22:00)

假日

11:15-15:30 (最後點餐14:00)

17:15-24:00 (最後點餐22:00)

樂禮遇活動：即日起至明水然。樂 無菜單鐵板燒店內用餐，拍照或錄影明水然樂最吸引您的畫面，

並寫下一句喜歡明水然樂的原因@明水然樂，分享於IG/FB限時動態或貼文，即可獲得獨家小饌乙份。

明水然樂全台門市訂位 :arrow: https://reurl.cc/QjGdV0

明水然樂淡水中山店｜用餐環境

還沒進入店內，就看到明水然樂的招牌大燈籠，一定先來拍照打個卡，

上次去明水然樂板橋店，在臉書上傳和燈籠合照，

眼尖的朋友一看到大燈籠，就知道我在明水然樂，可見知名度真的很高哇！

這樣大家就知道我今天要來開箱誰家的美味料理 :lol:

櫃枱後方有準備名人簽名牆，

明水然樂是網路溫度計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」第一名冠軍名店，相信這簽名牆很快就可以集滿了！

明水然樂每一家店都擁有專業的活體龍蝦缸龍蝦，一隻隻活跳跳的活龍蝦，絕對是新鮮的保證～

龍蝦品種會依照當季食材調整安排，現在採用澳洲天鵝龍蝦(水姑娘龍蝦)Australia | Panulirus cygnus ，

肉質細滑柔順、蝦膏多，是澳洲西部的特有品種～

明水然樂目前全省有八家門市，每一家店的特色均有不同；

信義遠百店、信義松菸店位於熱鬧101商圈，其中台北信義遠百店還有宵夜場，

宜蘭礁溪店翠綠田園景觀環繞，可以說是店店有驚喜；

明水然樂人氣高漲，還紅到國外，國外商場邀請前往開設直營店，

明年進軍日本、新加坡，成為另類台灣之光～

而淡水景觀店為全台最美的約會景觀餐廳，坐擁山海絕美景緻，

淡水河、觀音山美麗景色一覽無遺，以不同角度感受淡水迷人魅力～

建議預訂17:30的場次，就有機會欣賞日落時分的浪漫美景唷！

明水然樂淡水中山店(淡水景觀店)鐵板席位舒適，每個鐵板區用餐獨立，也備有8-9人包廂，很適合團體包場～

因為我們比較早到，服務人員給了我們板前搖滾區的位置！

可以欣賞主廚投入料理的職人精神，

依不同食材搭配不用的特製醬料，料理手法一覽無遺，

最後端到客人面前，彷彿是一件件藝術作品～

還有淡水的好山好水當背景，是不是太完美了！

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