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彰化景點推薦｜大路畔柑仔店：復古彩繪牆及古早柑仔店，鄉村古早味超好拍

2024-05-03 22:08:00 饅頭弟 人氣：115
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2140篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 大村鄉

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「大路畔」是當地居民對這片區域的俗稱，它坐落在大村的主要幹道旁

這個聚落位於熙熙攘攘的大馬路旁，背負著悠久的大家族歷史

保存了媽祖信仰的傳統，還有一段關於柑仔店的動人故事

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過去大路畔是賴家族的祖厝，由七兄弟共同建立，分成七大房，最多時居住人數超過九百人

整個社區擁有數十間古厝，呈現出一條護龍的形狀，每個護龍中央都設有獨立的廁所與糧倉

有趣的是，這一區的古厝地號與門牌只有一個，因此當郵差送信時

信件會統一送到社區中唯一的一間柑仔店，再由柑仔店通知各大房的家族前來領取

這家柑仔店也是社區裡最重要的資訊與物資集散中心，提供實用的服務，照顧著整個大家庭的需求

地址：彰化縣大村鄉中山路三段243

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3D彩繪的柑仔店，感覺就像是時光倒流了一樣

牆上的彩繪色彩繽紛，好像把你帶回了以前

門口的老式招牌，還有那古早味十足的裝潢，真是柑仔店卻賣出了滿滿的懷舊情懷

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紅磚牆面上，彈珠台旁邊擺著一臺彩色的糖果機，閃閃發亮的，就像是在等待著孩子們來選擇心愛的糖果

旁邊是一個古色古香的玻璃櫥窗，裡面擺滿了各種小玩意兒，讓人忍不住想要停下來仔細欣賞一番

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牆面上的復古電影海報，真是為整個場景增添了些許懷舊的味道

那些色彩鮮艷、經典場景的海報，彷彿是一扇時光之窗，將我們帶回到過去的電影院裡

每一張海報都有著自己獨特的魅力，讓人不禁想起當時的觀影經歷和情感回憶

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綠白相間的公車站牌，老舊但給人一種溫暖的感覺，彷彿就等著一輛舊時代的公車駛過來

這樣的畫面不僅讓人感受到濃厚的懷舊情懷，還能夠帶領我們走進過去的生活場景

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古厝旁邊的簡單彩繪和拼貼藝術，為這片復古柑仔店增添了更多的色彩和趣味

這些彩繪和拼貼藝術並不華麗，但卻散發著濃厚的人情味和生活氣息

讓人在忙碌的都市中稍作停留，感受到了一絲絲懷舊的溫暖和家鄉的情懷

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這棵樹用馬賽克磚拼貼而成，真是一個獨特而富有創意的藝術作品

每一塊磚都像是一個小小的顏色塊，組合在一起形成了一棵茂密的樹木，仿佛在微風中搖曳生姿

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往裡面走，真的可以看到兒時的柑仔店

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走進柑仔店，彷彿走進了一個時光隧道，回到了兒時的美好時光

店內擺放著各式各樣的古早雜貨，從糖果到小玩具，從零食到文具，每一樣都是那麼熟悉而溫暖

牆上掛著一排排的老式雜貨架，上面擺放著一罐罐五顏六色的糖果和一包包香甜的零食，讓人看了就忍不住垂涎三尺

柜檯後面的老闆笑容親切，讓人忍不住想起了童年時那位慈祥的小販

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