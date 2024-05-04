雪糕是令人抗拒不了的冰品，這天經過7-11看見冰櫃有健司X辻利Premium特濃抹茶巧克力雪糕，聽說是7-11限定冰品這一定要買來試試看看雪糕有多麼好吃。

辻利茶舗一直是我喜歡的冰品，趕快在冰櫃拿兩隻來試試。

如果是抹茶控絕不能錯過小七限定款，

健司與日本百年辻利茶舗聯名出品

辻利茶舗1860年創立於京都，歷經百年製茶

工藝，歷史悠茶久，首屈一指抹品牌

●100％使用日本抹茶粉

●添加日本百年傳統老茶舖『辻利茶舗』之抹茶粉，茶香優雅、尾韻回甘以瑞典巧克力製作香濃脆皮＋有口感的杏仁顆粒，包覆100%日本抹茶超濃郁的茶香味。

咬一口巧克力微微苦甜再來就是濃郁的抹茶在

嘴裡爆發，杏仁顆粒增添了香氣與口感，甜度個人覺得適中。

再咬一口三種滋味融合一起，巧克力的濃情

稍稍帶苦，杏仁堅果越咬越香再來就是醇厚

濃郁的抹茶你，讓人一口接一口的享受雪糕帶來的愉悅。

這雪糕療癒了我的味蕾與心情，我很喜歡喜歡健司X辻利Premium特濃抹茶巧克力雪糕，會讓人吃一口就愛上~

健司X辻利Premium特濃抹茶巧克力雪糕，「7-11限定冰品」熱銷中，這個夏天來上一支健司X辻利Premium特濃抹茶巧克力雪糕真的是一大享受啊！