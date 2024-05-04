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超商冰品推薦雪糕控看過來：7-11限定健司X辻利Premium特濃抹茶巧克力雪糕開箱 濃郁誘人

2024-05-04 07:12:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：97
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窩客好文

舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：118篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：7-ELEVEN 東睿門市
phone03-5104652
place新竹縣竹東鎮北興路三段446號
作者本次評價：
4.50
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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雪糕控看過來：健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕濃

雪糕是令人抗拒不了的冰品，這天經過7-11看見冰櫃有健司X辻利Premium特濃抹茶巧克力雪糕，聽說是7-11限定冰品這一定要買來試試看看雪糕有多麼好吃。

雪糕控看過來：健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕濃雪糕控看過來：健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕濃
辻利茶舗一直是我喜歡的冰品，趕快在冰櫃拿兩隻來試試。
雪糕控看過來：健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕濃
如果是抹茶控絕不能錯過小七限定款，
健司與日本百年辻利茶舗聯名出品
辻利茶舗1860年創立於京都，歷經百年製茶
工藝，歷史悠茶久，首屈一指抹品牌
●100％使用日本抹茶粉
●添加日本百年傳統老茶舖『辻利茶舗』之抹茶粉，茶香優雅、尾韻回甘以瑞典巧克力製作香濃脆皮＋有口感的杏仁顆粒，包覆100%日本抹茶超濃郁的茶香味。
雪糕控看過來：健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕濃
咬一口巧克力微微苦甜再來就是濃郁的抹茶在
嘴裡爆發，杏仁顆粒增添了香氣與口感，甜度個人覺得適中。
雪糕控看過來：健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕濃
雪糕控看過來：健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕濃
再咬一口三種滋味融合一起，巧克力的濃情
稍稍帶苦，杏仁堅果越咬越香再來就是醇厚
濃郁的抹茶你，讓人一口接一口的享受雪糕帶來的愉悅。
雪糕控看過來：健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕濃
這雪糕療癒了我的味蕾與心情，我很喜歡喜歡健司X辻利Premium特濃抹茶巧克力雪糕，會讓人吃一口就愛上~
雪糕控看過來：健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕濃
雪糕控看過來：健司X辻利 Premium特濃抹茶巧克力雪糕濃
健司X辻利Premium特濃抹茶巧克力雪糕，「7-11限定冰品」熱銷中，這個夏天來上一支健司X辻利Premium特濃抹茶巧克力雪糕真的是一大享受啊！
 
 
 
文章標籤
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