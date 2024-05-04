ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館

不管是要跟朋友小酌聚餐，還是啤酒愛好者想來暢飲一番，都會想到的ABV餐廳品牌，ABV旗下已經有加勒比海、美式、日式、地中海式等餐酒館，這次ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館主打酸甜香辣的各種東南亞料理，ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館近日推出了菲律賓經典菜色系列，讓柯軟不用出國就能品嘗許多菲律賓道地美食，來聚餐直接點4或6人套餐不用思考最方便，跟著ABV各分店環遊世界不是夢，集滿品牌印章還可以抽機票，國父紀念館餐廳推薦給軟絲們。ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館一樣收錄在軟西的國父紀念館站美食、板南線餐酒館、大安區餐酒館、東區餐酒館推薦中。

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最近ABV推出蒐集品牌印章抽獎活動，即日起到2024/8/31，集滿2個品牌印章就可以抽啤酒杯、買一送一兌換券等，集滿5或7個還可以抽紐西蘭或名古屋來回機票，ABV真的要帶大家環遊世界啦，詳情快到ABV官網看看試試手氣，也可以看軟西ABV餐酒館系列文章介紹喔。

▻原文:國父紀念館餐廳推薦》ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館◅

國父紀念館餐廳 ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館用餐環境

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

軟西已經吃過很多家ABV旗下餐廳，不管是加勒比海、美式、日式、地中海式等都各有其特色，可以吃品嘗來自世界各國的特色料理，搭配超過300種啤酒選擇，更新速度簡直就是業界第一無人能敵，軟西來過這麼多次每次都喝到不同的啤酒，國父紀念館附近餐廳推薦給軟絲們。

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館主打東南亞特色料理，把泰國、菲律賓、越南、印尼等傳統經典料理通通端上桌，除了晚餐餐酒時段，下午時段還可以來品嘗國父紀念館早午餐盤系列，文末有ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館菜單可參考。

這次ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館推出的菲律賓料理嘉年華，把菲律賓傳統料理直接裝盤送上台北餐桌，搭配南洋風情的竹籠圖騰用餐空間裝飾，真的一秒置身東南亞。之前國父紀念館燈會時這附近都相當熱鬧人聲鼎沸，來ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館飽餐一頓準沒錯，其他餐廳也可參考軟西的國父紀念館站美食、板南線餐酒館、大安區餐酒館、東區餐酒館、台北啤酒餐廳推薦。

國父紀念館餐廳 ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館美食介紹

4人分享餐(NT2289)/6人享樂餐(NT3189)

菲律賓式鮮蝦豬肉春捲

春捲皮炸得相當金黃酥脆，咬下去還會回彈，內餡滿滿豬肉和蝦漿，吃起來鹹香十足，有著豬肉的肉鮮和鮮蝦的海味，搭配一旁的酸辣魚露醬，更添了股酸爽，裹著春捲去油解膩。

菲律賓式茄子煎蛋佐香蕉番茄醬

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館這道一上來想說原來真的有茄子蛋?!XD而且那茄子是超霸氣直接橫在蛋上，搭配洋蔥、甜椒細塊，除了蛋最外層的恰恰酥感，中間柔嫩搭配各種辛香料撲鼻，烤過的茄子黃紫對比讓整道菜鮮豔繽紛，愛吃茄子的可以感受那股融在口中的多汁軟糯。

菲式花生醬燉豬肉

一上桌軟西想說天阿花生醬我會不會不敢吃，尤其聞起來超濃厚的花生堅果香氣，可見ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館燉煮的功夫了得，但實際吃起來鹹甜鹹甜，就像沙嗲般馥郁芬芳香氣，還有青江菜、茄子等，整盤營養均衡，不敢吃花生醬的你們也可以試試。

經典菲律賓式鐵板豬雜

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館這道豬雜超級下飯!肝臟、豬頭皮、豬耳朵烤炸成香酥，混合洋蔥&辣椒快炒，才上桌就肉香四溢，吃起來有著豬頭皮的酥脆嚼勁，肝臟類融入其中不會有可怕腥味，切成細塊狀非常好入口，伴著蒜油飯香氣加成，口口都有脆度，加上潤口半熟蛋，蛋香中和了肉的鹹膩，巴著肉塊們又可以再吃兩碗飯!

菲式什錦蝦醬鮮蔬

很難得在南洋料理中可以看到這麼多綠色蔬菜的一道菜，山苦瓜、秋葵、茄子，還有煮得鬆軟綿密南瓜，吸附飽滿蝦醬，蔬菜本身的甜加上海鮮鮮香，屬於營養與美味兼具的菜色。

菲律賓式街頭豬肉串

菲律賓街頭知名小吃之一，醃漬時加入當地特色甜醬，甜鹹帶果酸香，豬肉不柴很有咬勁，整串吃完還有肉香餘韻，超級涮嘴。

蒜油拌飯

套餐都會附的蒜油拌飯，長米吃起來粒粒分明不軟糊，還有酥香蒜酥，油香濃郁讓飯更Q順，拿來搭配各種菲律賓料理剛剛好。

菲律賓羅旺子排骨酸湯

羅旺子風味燉煮的豬排骨，喝起來酸V酸V，想想在炎熱的東南亞，喝一口清新滿滿辛香料順口湯絕對開胃，排骨更是不用說，嫩到直接骨肉分離，吸附滿滿湯汁水潤多汁柔嫩，也是很下飯的配菜。

菲律賓風味綜合紫薯剉冰

這一杯一上來軟西就覺得也太浮誇了吧，根本就是菲律賓版本的摩摩喳喳，裡面有滿滿菠蘿蜜、椰果、紅豆等，椰香四溢又沁涼豐富，紫薯綿細甜口，飯後大家一起挖著冰話家常完美收尾。

國父紀念館餐廳 ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館啤酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

康尼森蜜桃芒果白啤酒

軟西每次來ABV都喜歡挑酸酸甜甜水果香的啤酒，這次店員推薦的是軟西最喜歡的芒果類型，光芒果啤酒就有3.4款可以選，真的是來ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館都會選擇障礙。這款啤酒聞起來就是芒果和水蜜桃的甜香氣，清新甘爽，酒感較低很像在喝水果果汁，雖然尾韻稍微有一點點香精感，但還是可以喝出些許輕甜麥香。

德國保拉納小麥啤酒

這款啤酒來自德國，是非常受歡迎的一款啤酒，麥香細緻喝下去很順潤，整體滿清香的，果香氣足，也很適合搭配酸辣重口味的東南亞料理，清新可以平衡那股鹹香，喜歡喝啤酒的推薦這款。

國父紀念館餐廳 ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館菜單

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館

國父紀念館2號出口美食百百家，這次ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館推出的菲律賓傳統佳餚，讓柯軟透過美食對菲律賓有更深層的認識，ABV把世界各國經典菜色端上桌，環遊世界前，先來ABV用料理和啤酒征服世界地圖，國父紀念館餐廳推薦給軟絲們。ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館一樣收錄在軟西的國父紀念館站美食、板南線餐酒館、大安區餐酒館、東區餐酒館推薦中。

▻原文:國父紀念館餐廳推薦》ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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