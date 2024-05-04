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國父紀念館餐廳「ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館」一秒到菲律賓!經典傳統美食配精釀啤酒~國父紀念館餐酒館推薦 - 軟西，遊記

2024-05-04 07:31:00 軟西，遊記 人氣：111
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軟西，遊記

發表篇數：480篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台北ABV南洋餐酒館
phone02-27210760
place台北市大安區光復南路280巷39號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館

不管是要跟朋友小酌聚餐，還是啤酒愛好者想來暢飲一番，都會想到的ABV餐廳品牌，ABV旗下已經有加勒比海美式日式地中海式等餐酒館，這次ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館主打酸甜香辣的各種東南亞料理，ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館近日推出了菲律賓經典菜色系列，讓柯軟不用出國就能品嘗許多菲律賓道地美食，來聚餐直接點4或6人套餐不用思考最方便，跟著ABV各分店環遊世界不是夢，集滿品牌印章還可以抽機票，國父紀念館餐廳推薦給軟絲們。ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館一樣收錄在軟西的國父紀念館站美食板南線餐酒館大安區餐酒館東區餐酒館推薦中。

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跟著軟西看下去

最近ABV推出蒐集品牌印章抽獎活動，即日起到2024/8/31，集滿2個品牌印章就可以抽啤酒杯、買一送一兌換券等，集滿5或7個還可以抽紐西蘭名古屋來回機票，ABV真的要帶大家環遊世界啦，詳情快到ABV官網看看試試手氣，也可以看軟西ABV餐酒館系列文章介紹喔。

▻原文:國父紀念館餐廳推薦》ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館

國父紀念館餐廳 ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館用餐環境

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

軟西已經吃過很多家ABV旗下餐廳，不管是加勒比海美式日式地中海式等都各有其特色，可以吃品嘗來自世界各國的特色料理，搭配超過300種啤酒選擇，更新速度簡直就是業界第一無人能敵，軟西來過這麼多次每次都喝到不同的啤酒，國父紀念館附近餐廳推薦給軟絲們。

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館主打東南亞特色料理，把泰國、菲律賓、越南、印尼等傳統經典料理通通端上桌，除了晚餐餐酒時段，下午時段還可以來品嘗國父紀念館早午餐盤系列，文末有ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館菜單可參考。

這次ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館推出的菲律賓料理嘉年華，把菲律賓傳統料理直接裝盤送上台北餐桌，搭配南洋風情的竹籠圖騰用餐空間裝飾，真的一秒置身東南亞。之前國父紀念館燈會時這附近都相當熱鬧人聲鼎沸，來ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館飽餐一頓準沒錯，其他餐廳也可參考軟西的國父紀念館站美食板南線餐酒館大安區餐酒館東區餐酒館台北啤酒餐廳推薦

國父紀念館餐廳 ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館美食介紹

4人分享餐(NT2289)/6人享樂餐(NT3189)

菲律賓式鮮蝦豬肉春捲

春捲皮炸得相當金黃酥脆，咬下去還會回彈，內餡滿滿豬肉和蝦漿，吃起來鹹香十足，有著豬肉的肉鮮和鮮蝦的海味，搭配一旁的酸辣魚露醬，更添了股酸爽，裹著春捲去油解膩。

菲律賓式茄子煎蛋佐香蕉番茄醬

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館這道一上來想說原來真的有茄子蛋?!XD而且那茄子是超霸氣直接橫在蛋上，搭配洋蔥、甜椒細塊，除了蛋最外層的恰恰酥感，中間柔嫩搭配各種辛香料撲鼻，烤過的茄子黃紫對比讓整道菜鮮豔繽紛，愛吃茄子的可以感受那股融在口中的多汁軟糯。

菲式花生醬燉豬肉

一上桌軟西想說天阿花生醬我會不會不敢吃，尤其聞起來超濃厚的花生堅果香氣，可見ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館燉煮的功夫了得，但實際吃起來鹹甜鹹甜，就像沙嗲般馥郁芬芳香氣，還有青江菜、茄子等，整盤營養均衡，不敢吃花生醬的你們也可以試試。

經典菲律賓式鐵板豬雜

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館這道豬雜超級下飯!肝臟、豬頭皮、豬耳朵烤炸成香酥，混合洋蔥&辣椒快炒，才上桌就肉香四溢，吃起來有著豬頭皮的酥脆嚼勁，肝臟類融入其中不會有可怕腥味，切成細塊狀非常好入口，伴著蒜油飯香氣加成，口口都有脆度，加上潤口半熟蛋，蛋香中和了肉的鹹膩，巴著肉塊們又可以再吃兩碗飯!

菲式什錦蝦醬鮮蔬

很難得在南洋料理中可以看到這麼多綠色蔬菜的一道菜，山苦瓜、秋葵、茄子，還有煮得鬆軟綿密南瓜，吸附飽滿蝦醬，蔬菜本身的甜加上海鮮鮮香，屬於營養與美味兼具的菜色。

菲律賓式街頭豬肉串

菲律賓街頭知名小吃之一，醃漬時加入當地特色甜醬，甜鹹帶果酸香，豬肉不柴很有咬勁，整串吃完還有肉香餘韻，超級涮嘴。

蒜油拌飯

套餐都會附的蒜油拌飯，長米吃起來粒粒分明不軟糊，還有酥香蒜酥，油香濃郁讓飯更Q順，拿來搭配各種菲律賓料理剛剛好。

菲律賓羅旺子排骨酸湯

羅旺子風味燉煮的豬排骨，喝起來酸V酸V，想想在炎熱的東南亞，喝一口清新滿滿辛香料順口湯絕對開胃，排骨更是不用說，嫩到直接骨肉分離，吸附滿滿湯汁水潤多汁柔嫩，也是很下飯的配菜。

菲律賓風味綜合紫薯剉冰

這一杯一上來軟西就覺得也太浮誇了吧，根本就是菲律賓版本的摩摩喳喳，裡面有滿滿菠蘿蜜、椰果、紅豆等，椰香四溢又沁涼豐富，紫薯綿細甜口，飯後大家一起挖著冰話家常完美收尾。

國父紀念館餐廳 ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館啤酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

康尼森蜜桃芒果白啤酒

軟西每次來ABV都喜歡挑酸酸甜甜水果香的啤酒，這次店員推薦的是軟西最喜歡的芒果類型，光芒果啤酒就有3.4款可以選，真的是來ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館都會選擇障礙。這款啤酒聞起來就是芒果和水蜜桃的甜香氣，清新甘爽，酒感較低很像在喝水果果汁，雖然尾韻稍微有一點點香精感，但還是可以喝出些許輕甜麥香。

德國保拉納小麥啤酒

這款啤酒來自德國，是非常受歡迎的一款啤酒，麥香細緻喝下去很順潤，整體滿清香的，果香氣足，也很適合搭配酸辣重口味的東南亞料理，清新可以平衡那股鹹香，喜歡喝啤酒的推薦這款。

國父紀念館餐廳 ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館菜單

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館

國父紀念館2號出口美食百百家，這次ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館推出的菲律賓傳統佳餚，讓柯軟透過美食對菲律賓有更深層的認識，ABV把世界各國經典菜色端上桌，環遊世界前，先來ABV用料理和啤酒征服世界地圖，國父紀念館餐廳推薦給軟絲們。ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館一樣收錄在軟西的國父紀念館站美食板南線餐酒館大安區餐酒館東區餐酒館推薦中。

▻原文:國父紀念館餐廳推薦》ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館

✓ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館地址：台北市大安區光復南路280巷39號(地圖點我)

✓ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)國父紀念館站2號出口

✓ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館電話：02-27210760

✓ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館營業時間：12:00-23:00

✓ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館臉書粉絲團ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館 FB

✓ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館instagramABV Bar & Kitchen南洋餐酒館 IG

✓備註：可線上訂位、電話訂位

▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館可以訂位嗎?

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館可線上、電話訂位。

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館怎麼去?

捷運：板南線國父紀念館站2號出口。
公車觀光局：212、232快速公車、235、299、600、663、919、1800、1813D經中山區、1813E大武崙、1815、忠孝幹線。



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