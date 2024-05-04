台北無菜單鐵板燒-明水然・樂淡水景觀店─ 淡水聚餐，全台最美約會餐廳+1，飽覽絕美夕陽河景，「網路溫度計」此生必嚐高CP值無菜單鐵板燒，14道頂級料理1600元+10%，享用頂級野生活龍蝦三吃、日本A5和牛、北海道生食級干貝等多樣精緻餐食，淡水店限定菜色，建議提早一周預訂│淡水餐廳生日優惠、淡水午餐、淡水晚餐、淡水美食推薦、Dcard推薦淡水美食

目錄索引

1. 關於明水然・樂淡水景觀店

2. 交通指引│明水然・樂淡水景觀店

3. 明水然・樂淡水景觀店環境開箱

3.1 明水然・樂淡水景觀店等候區

3.2 明水然・樂淡水景觀店接待區

3.3 明水然・樂淡水景觀店水姑娘龍蝦缸

3.4 明水然・樂淡水景觀店吧台用餐區

3.5 明水然・樂淡水景觀店景觀用餐區

4. 明水然・樂淡水景觀店餐點分享

4.1 日式小菜

4.2 開幕禮-莓果特調飲

4.3 1600元無菜單料理

第一道-蒜頭蜆湯

第二道-螢烏賊佐味噌醋

第三道-翡翠娃娃菜魚酥

第四道-龍蝦膏芝心蛋捲軟法

第五道-廣島牡蠣

第六道-時令鮮魚排

第七道-小卷佐柚香蒜味美乃滋

第八道-蟹肉干貝佐海苔醬

第九道-紫蘇梅冰沙

第十道-野生活龍蝦佐龍蝦醬

第十一道-龍蝦味噌湯

第十二道-頂級國宴桂丁雞

第十三道-鐵蛋鮭魚炒飯

第十四道-香蕉巧克力煎餅

4.4 2400元無菜單料理亮點

第二道-海膽蒸蛋

第六道-整尾時令鮮魚

第七道-鹽蒸南非活鮑魚

第十二道-日本A5和牛

5. 消費資訊

5.1 明水然・樂淡水景觀店餐點評價

5.2 明水然・樂淡水景觀店菜單

5.3 優惠資訊

6. 台北無菜單鐵板燒料理相關資訊

6.1 品牌資訊

關於明水然・樂淡水景觀店

「台北無菜單鐵板燒」

「淡水聚餐 x 淡水餐廳生日優惠」

「淡水午餐 x 淡水晚餐 x 淡水美食推薦 x Dcard推薦淡水美食」

明水然・樂淡水景觀店在哪裡？

明水然・樂淡水景觀店位於新北市淡水區中山路8號11樓；淡水大都會廣場頂樓11F，近淡水捷運站、淡水老街，大都會廣場附設地下停車場，附近有機車停車格，好停車適合聚餐。

明水然・樂淡水景觀店環境 / 無菜單料理特色

「全台最美無菜單料理 x 淡水河景 x 夕陽」

「時令鮮魚 x 水姑娘龍蝦三吃 x 日本A5和牛」

「優質極鮮食材 x 簡單調味 x 精湛廚技 x 不定期更新無菜單料理 」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-淡水捷運站 (1號出口，走路3分鐘)

機車：附近機車停車格 (中正東路)

汽車：大都會廣場地下停車場

交通指引│明水然・樂淡水景觀店

淡水老街附近 / 淡水捷運站 / 大都會廣場美食 / 大都會廣場附設停車場 / 機車停車格 /

月底台北兩天一夜遊，其中一天晚餐時間安排到距離淡水老街不遠的新開幕台北無菜單鐵板燒─ 明水然・樂淡水景觀店，吃晚餐。

搭乘捷運到淡水捷運站，從1號出口過馬路，到位於新北市淡水區中山路的大都會廣場 → 搭乘電梯直達11樓，抵達在大都會廣場頂樓的明水然・樂淡水景觀店。

>>>人氣超夯，建議提早一周預訂

預訂用餐傳送門

明水然・樂淡水景觀店環境開箱

明水然・樂淡水景觀店等候區

無菜單鐵板燒門口

17：30準時開餐，提早抵達在餐廳門口稍後。

明水然・樂淡水景觀店接待區

預約制用餐，由外場人員協助代入安排好的座位。

明水然・樂淡水景觀店水姑娘龍蝦缸

走進 明水然・樂淡水景觀店 ，第一眼就被這個巨大的水姑娘龍蝦活水缸吸走所有目光，超~吸睛！

明水然・樂淡水景觀店吧台用餐區

第一區的座位，兩張桌子共設有20個座位，以自帶溫度感的木頭搭配質感黑色為主色調、深色系坐感舒適的用餐座椅，座位與座位間的間隔充分，給予每位入座的朋友們可以放鬆地享用每一道現點現做的無菜單鐵板燒料理。

師傅料理/解說

採桌邊料理式的無菜單鐵板燒，每一區均有10個座位，由一位擁有豐富料理經驗的料理長進行桌邊料理 → 解說。

完美習得源自日本的高規格鐵板燒技術，將對料理的用心注入於每一道鐵板燒料理之中，堅持料理中的每個細節，堅守日本職人之心。

桌面配置

在每位顧客入座以前，店內的服務人員，早已將用餐時會使用到的餐巾、小湯匙、大湯匙、筷子、餐刀、餐叉整齊地擺放於桌面上，迎接著每位走進明水然。樂信義松菸店，大啖精緻無菜單鐵板燒料理的饕客們。

明水然・樂淡水景觀店 ，在各式無菜單鐵板燒料理中所使用的佐料、醬料，為主廚們精心研製、烹調製成，作為優質食材的最佳輔助，襯托出絕佳風味、口感。

無菜單鐵板燒料理嚴選、自製醬料

明水然・樂淡水景觀店景觀用餐區

緊靠窗邊、可看到淡水河畔的區域，設置幾張可供2人、4人用餐的座位，

明水然・樂淡水景觀店餐點分享

嚴選時令漁貨

野生活龍蝦三吃

明水然樂的龍蝦品種會隨季節而調整，但不管是甚麼品種，都堅持使用活龍蝦，當天14品無菜單鐵板燒料理的龍蝦三吃，是嚴選來自澳洲的水姑娘龍蝦。

龍蝦三吃：

第一吃：龍蝦膏芝心蛋捲軟法；

第二吃：野生活龍蝦佐龍蝦醬；

第三吃：其中的龍蝦頭在鐵板香煎逼出香氣之後，會進入廚房經過1小時的淬鍊，熬煮成龍蝦味噌湯。

日式小菜

運用醬汁在醃漬過程中，巧妙地將白蘿蔔原有的微辣感蓋掉，成就酸酸甜甜的開胃好滋味。

開幕禮-莓果特調飲

附上攪拌棒。

攪拌均勻入口，沁涼、微氣泡感的梅果特調飲，喝到蠻豐富的莓果香氣，整體甜度不高。

1600元無菜單料理

第一道-蒜頭蜆湯

用蒜頭下去煮蜆仔湯，喝起來味道很清甜。

第二道-螢烏賊佐味噌醋

春季漁貨-螢烏賊，口感柔嫩細緻，仔細咀嚼化在嘴裡的海洋鮮甜。

第三道-翡翠娃娃菜 魚酥

第四道-龍蝦膏芝心蛋捲軟法

第五道-廣島牡蠣

選用來自日本廣島的超~~~大顆牡蠣。

放在鐵板上煎製完成後盛盤，加上蝦卵點綴，一口吃，細嚐在嘴裡化開濃郁、鮮甜味十足的牡蠣，搭上蝦卵再多一個層次的香氣與口感。

第六道-時令鮮魚排

選用東北角捕撈的野生現流魚─長尾鳥魚，做分切後，煎至全熟食用。

口感較為軟嫩、細緻的長尾鳥魚，鮮Q中帶著脆度的肉質，隨著咀嚼可以嚐到蘊藏其中的純粹鮮美。

第七道-小卷佐柚香蒜味美乃滋

料理長已切心地將小卷切塊。

第八道-蟹肉干貝佐海苔醬

將干貝放上鐵板煎製 → 炙燒一番 → 放在勺入自製海苔醬的碟子上 → 最後灑上美麗橘黃色的烏魚子末、蟹肉點綴。

直接入口，可以吃到干貝的自然甘甜、沒有腥味，加上烏魚子的鹹香、蟹肉的淡淡海味，層次相當豐富。

第九道-紫蘇梅冰沙

用紫蘇梅製作成冰沙，將嘴裡原有的味道洗掉，準備好迎接14品無菜單鐵板料理中的重頭戲！

第十道-野生活龍蝦佐龍蝦醬

在預先加熱的盤子上，放入採用先煎後蒸的方式烹調龍蝦肉，佐以使用龍蝦膏自製的龍蝦醬、香煎櫛瓜配色。

屬於肉多、氣派系的水姑娘龍蝦肉，使用叉子輕輕鬆鬆就可以將龍蝦肉與殼分離，一口咬下，感受嘴裡特Q彈的肉質，與飽滿的鮮甜好滋味。

第十一道-龍蝦味噌湯

選用三種味噌：白味噌、赤味噌、加賀味噌，與龍蝦頭一起燉煮1小時，每一口都可以嚐到結合三種味噌的豐富香氣與龍蝦頭的鮮。

第十二道-頂級國宴桂丁雞

香煎頂級國宴桂丁雞，上層的皮就是要這樣ㄑㄧㄚˋㄑㄧㄚˋ~

一入口先吃到的就是上層的酥脆與明顯的油脂香氣，接著品嚐鎖住滿~滿~肉汁的滑嫩雞肉，感受其中蘊藏的肉甜味。

第十三道-鐵蛋鮭魚炒飯

先將鮭魚放入鐵板上炒至接近餅乾的酥香口感；接著料理炒飯的部分，加入蔥花提香、增添炒飯整體口感與香氣，與冷的白飯完美結合，最後再將炒飯盛入碗中 → 加入淡水特產-阿婆鐵蛋 → 灑上蔥花點綴，完成。

不攪拌，先吃第一口！

先吃到的是很入味的軟Q鐵蛋、鮭魚在嘴裡交織的香氣，接著是有著多種食材豐富口感的Q彈炒飯，每一口都可以感受到多層次口感、結合多種食材的香氣，一口接一口，一碗解決！

第十四道-香蕉巧克力煎餅

2400元無菜單料理亮點

第二道-海膽蒸蛋

第六道-整尾時令鮮魚

第七道-鹽蒸南非活鮑魚

以搭配昆布的鹽蒸方式料理。

第十二道-日本A5和牛

選用來自日本熊本縣的A5和牛，它的肉質是較為軟嫩且帶有溫和肉香味的，油花分布相當均勻、入口即可感受到它的鮮嫩，與接近入口即化的享受，直接吃或搭配一旁的蒜頭角、法國鹽之花、日本山葵泥，增添整體風味都蠻好吃的。

打卡禮-南蠻鮭魚煮

吸附了南蠻醋醬酸甜風味的鮭魚肉，剛好一口一塊的大小，保有魚肉的鮮、肉汁、不乾柴加上醬汁襯托上一個層次的鮮美滋味，很可以。

入會禮-炙燒烏魚子

炙燒過的烏魚子自帶特別迷人的香氣，搭配著清爽風味的白蘿蔔、豐富果香脆口的蘋果一起吃，很搭~

消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金、信用卡

明水然・樂淡水景觀店餐點評價

台北無菜單鐵板燒，走入位於淡水捷運站附近大都會廣場11樓的火鍋第一品牌樂多多集團名店─明水然・樂淡水景觀店，在高質感的用餐環境裡，靜心享受桌邊料理服務，大啖野生活龍蝦三吃等14品無菜單料理，色、香、味俱全的絕妙饗食體驗。

明水然・樂淡水景觀店菜單

台北無菜單鐵板燒-價位 (來源：FB粉絲頁，2024/04月)

優惠資訊

生日優惠

預訂用餐，說明慶生 + 出示證件，贈送精緻蛋糕一份

開幕禮-莓果特調飲

打卡禮，加贈南蠻鮭魚煮一份

下載樂多多集團APP → 加入會員，用餐即贈炙燒烏魚子一份

台北無菜單鐵板燒料理相關資訊

明水然・樂淡水景觀店

類型：台北無菜單鐵板燒 / 淡水聚餐 / 淡水餐廳生日優惠 / 淡水午餐 / 淡水晚餐 / 淡水美食推薦 / Dcard推薦淡水美食

設施：電梯、 洗手間

⏰ 營業時間

每天 11：30~15：00 / 17：30~22：00

📍 地址： 新北市淡水區中山路8號11樓 (淡水大都會廣場11F)

📞 電話：02-2622-9002



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